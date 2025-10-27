Advertisement
उधार के ₹100 से शुरू किया बिजनेस, अब करोड़ों की हवेली और लग्जरी कारों की मालकिन है ये मुस्लिम महिला, जानिए कैसे तय किया सफर?

शरीफा कलाथिंगल की कहानी उन लाखों वंचित महिलाओं के लिए प्रेरणा है जो गरीबी की बेड़ियां तोड़कर अपने और अपने परिवार के लिए बेहतर जीवन बनाना चाहती हैं. 

Written By  Gaurav Singh|Last Updated: Oct 27, 2025, 07:01 AM IST
कौन कहता है कि आसमां में सुराख नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारों! कवि दुष्यंत कुमार की इस लाइन को चरितार्थ कर दिखाया है केरल के मलप्पुरम से ताल्‍लुक रखने वाली शरीफा कलथिंगल ने. शरीफा कलाथिंगल की कहानी उन लाखों वंचित महिलाओं के लिए प्रेरणा है जो गरीबी की बेड़ियां तोड़कर अपने और अपने परिवार के लिए बेहतर जीवन बनाना चाहती हैं. गरीबी के चक्र को तोड़कर, बिना किसी संसाधन के एक सफल और फलता-फूलता व्यवसाय खड़ा करना. खासकर भारत जैसे परिवेश में- सबसे चुनौतीपूर्ण कामों में से एक है. फिर भी, कुछ उद्यमी अपनी अटूट इच्छाशक्ति, गहन मेहनत और लगन के बल पर इन मुश्किलों को पार कर शिखर तक पहुंचने में कामयाब हो जाते हैं. उन्हीं में से एक हैं शरीफा कलथिंगल. कलाथिंगल केरल के मलप्पुरम की एक महिला हैं. उन्होंने गहरी गरीबी के बावजूद संघर्ष करते हुए केवल 100 रुपये से एक सफल व्यवसाय खड़ा किया और आज करोड़ों रुपये के रेस्तरां बिजनेस की मालिक हैं.

शारिफा कलाथिंगल कौन हैं?

शारिफा कलाथिंगल का जन्म मलप्पुरम, केरल के एक गरीबी-पिड़ित परिवार में हुआ था. उन्होंने पड़ोसी से 100 रुपये उधार लेकर स्थानीय दुकानों में घर का बना हुआ उन्नियप्पम (एक पारंपरिक चावल के आटे का केक) बेचना शुरू किया. 2000 के दशक के अंत में, शारिफा अपने एक साल के बेटी को गोद में लेकर चार किलोमीटर चलतीं और उन्नियप्पम बेचकर अपने परिवार का पेट भरती थीं. जबकि उनके पति साकीर, जो पेशे से पेंटर हैं. काम खोजने में संघर्ष कर रहे थे. बारिश के मौसम में परिवार अक्सर भूख से जूझता और चावल का दलिया भी नहीं खा पाता था. फिर भी, शारिफा ने इन असंभव परिस्थितियों का सामना किया और 100 रुपये उधार लेकर चावल के आटे और गुड़ से उन्नियप्पम बनाना शुरू किया.

शारिफा कलाथिंगल की नेट वर्थ क्या है?

कभी भूख से जूझने वाली शारिफा आज तीन रेस्तरां की मालिक हैं, उनके पास तीन लग्जरी कारें हैं और वे 1 करोड़ रुपये कीमत के महल में रहती हैं. 2024 में उनके रेस्तरां की वार्षिक आय 50 लाख रुपये थी, जिससे उन्होंने 40 से अधिक महिलाओं को रोजगार दिया है.

शारिफा के पति साकीर अब उनके एक रेस्तरां का प्रबंधन करते हैं और शारिफा अपने अधिकांश मुनाफे को बिजनेस में फिर से निवेश करती हैं ताकि इसे और बड़ा और फायदेमंद बनाया जा सके. शारिफा कलाथिंगल की यह कहानी उन लाखों गरीब और वंचित महिलाओं के लिए प्रेरणा है, जो गरीबी की जंजीरों को तोड़कर अपने और अपने परिवार के लिए बेहतर जीवन बनाना चाहती हैं.

Gaurav Singh

ज़ी न्यूज़ में सीनियर सब-एडिटर हैं और वर्तमान में बिजनेस व फाइनेंशियल न्यूज कवर करते हैं. उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाले गौरव ने अपने करियर की शुरुआत डिजिटल मीडिया से की और पिछले 6 वर्षों से लगा...और पढ़ें

