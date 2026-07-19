Nemom Railway Project: केरल के तिरुवनंतपुरम से रेल यात्रियों के लिए बड़ी राहत देने वाली खबर सामने आई है. साल 2009 से लगातार लटकते चले आ रहे नेमोम रेलवे प्रोजेक्ट (Nemom Railway Project) को लेकर बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है. इसको लेकर बड़ा और पॉजिटिव फैसला हुआ है. कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने मीडिया से बातचीत में यह पुष्टि की कि क्षेत्र के लोगों की पुरानी मांग जल्द धरातल पर उतरने वाली है. उन्होंने बताया कि वह पिछले करीब 17 साल से इस प्रोजेक्ट को पूरा कराने के लिए रेलवे मिनिस्ट्री और अलग-अलग अधिकारियों के साथ लगातार संपर्क में थे. आखिरकार उनकी यह मेहनत रंग लाती दिख रही है.
इस अहम रेलवे प्रोजेक्ट को रफ्तार देने का क्रेडिट साउथ रेलवे के मौजूदा महाप्रबंधक (जीएम) आरएन सिंह को जाता है. सांसद शशि थरूर ने तिरुवनंतपुरम में एक आयोजित कार्यक्रम के दौरान बताया कि प्रोजेक्ट की सुस्ती दूर करने में रेलवे जीएम का पर्सनल इंटरेस्ट और पहल सबसे अहम रही है. उन्होंने कहा कि 2009 में जब उन्होंने पहली बार तत्कालीन रेल मंत्री को इस बारे में चिट्ठी लिखी थी, तब से लेकर अब तक कई जीएम आए. लेकिन मौजूदा जीएम के एक्टिव होने के कारण यह काम तेजी से आगे बढ़ रहा है. अधिकारियों के अनुसार नेमोम रेलवे प्रोजेक्ट (Nemom Railway Project) का काम मार्च 2027 तक पूरा कर लिया जाएगा.
नेमोम प्रोजेक्ट के पूरा होने के साथ ही इस सेक्टर के मुख्य रेलवे स्टेशन को लेकर भी बड़ा अपडेट सामने आया है. साउथ रेलवे के जीएम आरएन सिंह ने जानकारी शेयर करते हुए बताया कि तिरुवनंतपुरम रेलवे स्टेशन के री-डेवलपमेंट और मॉर्डनाइजेशन का काम भी चल रहा है. इस स्टेशन को वर्ल्ड क्लास सुविधाओं से लैस करने का लक्ष्य जून 2028 तक पूरा करने की टाइम लिमिट तय की गई है. इस बदलाव से केरल आने वाले टूरिस्ट और स्थानीय यात्रियों को एयरपोर्ट जैसी आधुनिक सुविधाएं और बेहतर यात्रा का अनुभव मिल सकेगा.
नेमोम रेलवे प्रोजेक्ट तिरुवनंतपुरम (केरल) में नेमोम रेलवे स्टेशन (कोड : NEM) को डेवलप करने का भारतीय रेलवे का अहम प्रोजेक्ट है. इसे तिरुवनंतपुरम साउथ टर्मिनल या सैटेलाइट टर्मिनल के रूप में भी जाना जाता है.
तिरुवनंतपुरम सेंट्रल स्टेशन (थम्पानूर) पर भीड़ कम करना.
नेमोम को दूसरा प्रमुख कोचिंग टर्मिनल बनाना, जहां से नॉर्थ की तरफ जाने वाली ट्रेनें शुरू हो सकें.
रेल लाइन डबलिंग (Thiruvananthapuram-Nemom) और नई सुविधाएं डेवपल करना.
विझिंजम पोर्ट से रेलवे कनेक्टिविटी (अलग प्रोजेक्ट के रूप में).
कोचिंग टर्मिनल: 5 प्लेटफॉर्म, स्टेबलिंग लाइन्स, पिट लाइन्स, सिक लाइन्स, मेंटेनेंस सुविधाएं आदि. यह तिरुवनंतपुरम सेंट्रल का सैटेलाइट टर्मिनल बनेगा.
लाइन डबलिंग: तिरुवनंतपुरम से Nemom तक रेल लाइन को डबल करना, जिससे ट्रेनों की फ्रीक्वेंसी और स्पीड बढ़ेगी.
कॉस्ट: पहले चरण के लिए करीब 77-116 करोड़ रुपये, अलग-अलग चरण में और खर्च.
स्टेशन बिल्डिंग, अप्रोच रोड, अंडरपास आदि. नेमोम को ऑपरेटिंग सेंटर भी बनाया जा रहा है.