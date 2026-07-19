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इंतजार खत्‍म? 18 साल से लटका नेमोम रेलवे प्रोजेक्ट अगले साल होगा पूरा; तिरुवनंतपुरम स्टेशन भी चमकेगा

Nemom Project: सांसद शश‍ि थरूर ने कहा कि साल 2009 में जब मैंने पहली बार तत्कालीन रेल मंत्री को इसको लेकर च‍िट्ठी ल‍िखी थी, तब से लेकर अब तक कई जीएम आए. लेकिन मौजूदा जीएम के एक्‍ट‍िव होने के कारण यह काम तेजी से आगे बढ़ रहा है.

Written ByKriyanshu Saraswat
Published: Jul 19, 2026, 12:10 PM IST|Updated: Jul 19, 2026, 12:10 PM IST
इंतजार खत्‍म? 18 साल से लटका नेमोम रेलवे प्रोजेक्ट अगले साल होगा पूरा; तिरुवनंतपुरम स्टेशन भी चमकेगा
Image Credit: Indian RailwaysSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Kriyanshu Saraswat

Kriyanshu Saraswat

ज़ी हिंदी डिजिटल में बिजनेस एडिटर के रूप में कार्यरत. ब‍िजनेस, पर्सनल फाइनेंस और टैक्‍सेशन से जुड़े टॉप‍िक पर खास पकड़. पाठकों की रुच‍ि को ध्‍यान में रखकर ल‍िखने में महारथ हास‍िल. 2009 में अमर उजाला के साथ कर‍ियर की शुरुआत. प‍िछले 16 साल में अमर उजाला, दैनिक जागरण, ह‍िन्‍दुस्‍तान और टाइम्‍स इंटरनेट जैसे प्रत‍िष्‍ठ‍ित संस्‍थानों में काम का लंबा अनुभव. इस दौरान ऑटो, टेक्‍नोलॉजी और लाइफ स्‍टाइल लीड के तौर पर भी काम क‍िया. यूपी से ताल्‍लुक रखने वाले क्र‍ियांशु ने पत्रकार‍िता में पोस्ट ग्रेजुएट हैं.

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