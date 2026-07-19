इस अहम रेलवे प्रोजेक्‍ट को रफ्तार देने का क्रेड‍िट साउथ रेलवे के मौजूदा महाप्रबंधक (जीएम) आरएन सिंह को जाता है. सांसद शशि थरूर ने तिरुवनंतपुरम में एक आयोजित कार्यक्रम के दौरान बताया कि प्रोजेक्ट की सुस्ती दूर करने में रेलवे जीएम का पर्सनल इंटरेस्‍ट और पहल सबसे अहम रही है. उन्होंने कहा कि 2009 में जब उन्होंने पहली बार तत्कालीन रेल मंत्री को इस बारे में च‍िट्ठी ल‍िखी थी, तब से लेकर अब तक कई जीएम आए. लेकिन मौजूदा जीएम के एक्‍ट‍िव होने के कारण यह काम तेजी से आगे बढ़ रहा है. अधिकारियों के अनुसार नेमोम रेलवे प्रोजेक्ट (Nemom Railway Project) का काम मार्च 2027 तक पूरा कर लि‍या जाएगा.