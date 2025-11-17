Advertisement
शेख हसीना को मौत की सजा, बांग्लादेश की सियासत में भूचाल, भारत के साथ व्यापार पर क्या पड़ेगा असर?

बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के मामले में आज इंटरनेशनल क्राइम ट्रिब्यूनल बांग्लादेश (आईसीटीबीडी) ने बहुत बड़ा फैसला सुनाते हुए उन्हें फांसी की सजा सुना दी. ढाका की इंटरनेशनल क्राइम्स ट्रिब्यूनल ने मानवता के खिलाफ अपराधों का दोषी शेख हसीना को ठहराया है. 

Written By  Gaurav Singh|Last Updated: Nov 17, 2025, 09:41 PM IST
शेख हसीना को मौत की सजा, बांग्लादेश की सियासत में भूचाल, भारत के साथ व्यापार पर क्या पड़ेगा असर?

Bangladesh-India Trade : बांग्लादेश की सियासत इस समय भारी उतार–चढ़ाव से गुजर रही है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, बांग्लादेश की इंटरनेशनल क्राइम्स ट्रिब्यूनल (ICT) ने पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना से जुड़े एक गंभीर मामले में कड़ा फैसला सुनाया है. बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के मामले में आज इंटरनेशनल क्राइम ट्रिब्यूनल बांग्लादेश (आईसीटीबीडी) ने बहुत बड़ा फैसला सुनाते हुए उन्हें फांसी की सजा सुना दी. ढाका की इंटरनेशनल क्राइम्स ट्रिब्यूनल ने मानवता के खिलाफ अपराधों का दोषी शेख हसीना को ठहराया है. ट्रिब्यूनल ने उन्हें 2024 के छात्र आंदोलन के दौरान हुई हत्याओं का मास्टरमाइंड भी कहा है. इन घटनाक्रमों का असर भारत और बांग्लादेश के बीच चल रहे आयात-निर्यात पर महसूस हो सकता है.

भारत बांग्लादेश का दूसरा सबसे बड़ा निर्यात साझेदार

बांग्लादेश भारत का उपमहाद्वीप में सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है और भारत बांग्लादेश का दूसरा सबसे बड़ा निर्यात साझेदार है. ये बांग्लादेश के कुल निर्यात का लगभग 12% है. वित्त वर्ष 2024-25 (FY25) में दोनों देशों के बीच कुल व्यापार 13.51 अरब अमेरिकी डॉलर तक पंहुचा है. वित्त वर्ष 2025 में भारत का बांग्लादेश को निर्यात 11.46 बिलियन अमेरिकी डॉलर और वित्त वर्ष 2024 में 11.06 बिलियन अमेरिकी डॉलर रहा है. भारत ने वित्त वर्ष 2025 में बांग्लादेश को 5,069 सामानों का निर्यात किया है. वित्त वर्ष 2025 में बांग्लादेश से भारत का आयात 2.05 बिलियन अमेरिकी डॉलर और वित्त वर्ष 2024 में 1.8 बिलियन अमेरिकी डॉलर रहा है. भारत ने वित्त वर्ष 2025 में बांग्लादेश से 806 सामानों का आयात किया है. 

किन-किन चींजों का होता है सबसे ज्यादा कारोबार? 

भारत से भेजे जाने वाली चीजें

कपास धागा

पेट्रोलियम उत्पाद

अनाज
ऑर्गेनिक-इनऑर्गेनिक केमिकल

बांग्लादेश से आने वाली प्रमुख चींजे 

सूती कपड़े
मानव निर्मित फाइबर
मसाले
जूट

Gaurav Singh

ज़ी न्यूज़ में सीनियर सब-एडिटर हैं और वर्तमान में बिजनेस व फाइनेंशियल न्यूज कवर करते हैं.

Bangladesh-India Trade

