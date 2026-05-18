कौन हैं केरल के सबसे रईस मंत्री शिबू बेबी जॉन? CM वीडी सतीशन से कई गुना ज्यादा संपत्ति के हैं मालिक

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Kerala's Richest Minister : केरल में नई सरकार के गठन के बाद एक नाम सबसे ज्यादा चर्चा में है. वो है शिबू बेबी जॉन. चवरा सीट से विधायक और आरएसपी नेता शिबू बेबी जॉन को केरल कैबिनेट का सबसे अमीर मंत्री बताया जा रहा है. चुनावी हलफनामे के मुताबिक, उनकी कुल संपत्ति ₹24.63 करोड़ है. ये मुख्यमंत्री वीडी सतीशन की घोषित संपत्ति से कहीं ज्यादा है. वरिष्ठ कांग्रेस नेता वीडी सतीशन ने 18 मई को केरल के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली. उनके साथ 20 मंत्रियों ने भी शपथ ग्रहण किया. गठबंधन सहयोगियों को भी कैबिनेट में जगह दी गई है. शपथ लेने के बाद शिबू बेबी जॉन ने बताया कि उन्हें वन, कौशल विकास और काजू उद्योग विभाग की जिम्मेदारी दी गई है. उन्होंने मानव-वन्यजीव संघर्ष से जुड़े मामलों के समाधान के लिए 24×7 कॉल सेंटर शुरू करने के निर्देश भी दिए हैं.
चुनावी हलफनामे के मुताबिक:-
शिबू बेबी जॉन
चल संपत्ति: ₹17.75 करोड़
अचल संपत्ति: ₹3.84 करोड़
पत्नी एनी मैथ्यू जॉन
चल संपत्ति: ₹2.28 करोड़
अचल संपत्ति: ₹74.84 लाख
कुल देनदारियां: ₹3.62 करोड़
बॉन्ड, शेयर और डिबेंचर में ₹10.31 करोड़ से ज्यादा निवेश
व्यक्तिगत लोन और एडवांस में ₹6.11 करोड़
Audi Q7 और Hyundai Creta जैसी लग्जरी गाड़ियां
पत्नी के नाम Maruti Swift
40 ग्राम सोना, जबकि पत्नी के पास 800 ग्राम गोल्ड
उनकी अचल संपत्ति में कृषि भूमि, गैर-कृषि भूमि और तिरुवनंतपुरम व नींदाकारा में व्यावसायिक इमारतें शामिल हैं.
शिबू बेबी जॉन बिजनेसमैन और फिल्म प्रोड्यूसर भी हैं. वो पूर्व समाजवादी नेता बेबी जॉन के बेटे हैं. उन्होंने TKM कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, कोल्लम से बीटेक किया है. राजनीति में आने से पहले उन्होंने एक्सपोर्ट बिजनेस शुरू किया. हलफनामे के अनुसार 2024-25 में उनकी घोषित आय ₹4.17 लाख रही. उनकी पत्नी गृहिणी हैं और उनकी कोई स्वतंत्र आय नहीं है.
2001 में पहली बार चवरा सीट से विधायक बने
2005 में अलग पार्टी बनाई
2011 में फिर चुनाव जीते और मंत्री बने
2016 में चुनाव हार गए
अब एक बार फिर केरल सरकार में मंत्री बने हैं