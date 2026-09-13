/ओमान में जहाज पर अटैक से भड़का भारत, 13 भारतीय बचाए गए, 1 लापता... सरकार ने दी दो टूक चेतावनी

India condemns attack on commercial vessel : ओमान के तट के पास रविवार को कमर्शियल जहाज MT El Gaia पर हुए हमले की भारत ने कड़ी निंदा की है. विदेश मंत्रालय (MEA) ने बताया कि जहाज पर सवार 14 भारतीय क्रू सदस्यों में से 13 को सुरक्षित बचा लिया गया है, जबकि एक भारतीय नागरिक अभी लापता है. उसकी तलाश में खोज एवं बचाव अभियान जारी है. विदेश मंत्रालय ने कहा कि मस्कट स्थित भारतीय दूतावास पूरे घटनाक्रम पर करीबी नजर रख रहा है और ओमानी अधिकारियों के साथ लगातार समन्वय कर रहा है.
MEA ने एक बयान में कहा, 'हम आज ओमान के तट के पास वाणिज्यिक जहाज MT El Gaia पर हुए हमले की निंदा करते हैं. जहाज पर सवार 14 भारतीय क्रू सदस्यों में से 13 को अब तक बचा लिया गया है. लापता भारतीय नागरिक की तलाश के लिए खोज और बचाव अभियान जारी है.' भारत ने क्षेत्र में बढ़ते तनाव के बीच तत्काल तनाव कम करने और शांति बहाल करने के लिए बातचीत और कूटनीति का रास्ता अपनाने की अपील की है.
Ministry of External Affairs: "We condemn the attack on the commercial vessel MT El Gaia off the coast of Oman earlier today. Of the 14 Indian crew onboard, 13 Indians have been rescued so far. Search and Rescue operations for the missing Indian national are continuing. Our… pic.twitter.com/EE5Q8nvj83
— ANI (@ANI) September 13, 2026
विदेश मंत्रालय ने कहा कि कमर्शियल जहाजों, नाविकों, नागरिकों और नागरिक बुनियादी ढांचे को निशाना बनाना स्वीकार्य नहीं है. भारत ने क्षेत्र में अंतरराष्ट्रीय जलमार्गों के जरिए सुरक्षित नौवहन और वाणिज्यिक गतिविधियों को जल्द से जल्द बहाल करने की भी मांग की. ये बयान ऐसे समय आया है जब होर्मुज के आस-पास तनाव एक बार फिर बढ़ गया है. रविवार तड़के ईरान के क़ेश्म द्वीप के पास एक ईरानी मालवाहक जहाज को भी निशाना बनाए जाने की खबर सामने आई.
ईरानी सरकारी मीडिया के मुताबिक, इस हमले में एक व्यक्ति की मौत हुई और चार अन्य घायल हुए. वहीं, ब्रिटेन के मैरीटाइम ट्रेड ऑपरेशंस ने अलग से बताया कि जलडमरूमध्य से गुजर रहे एक जहाज को प्रोजेक्टाइल से निशाना बनाया गया, जिसके बाद उसमें आग लग गई और चालक दल को बाहर निकालने की कार्रवाई शुरू की गई. हालांकि, तत्काल यह स्पष्ट नहीं था कि UKMTO द्वारा बताए गए जहाज और क़ेश्म द्वीप के पास हुए हमले में एक ही घटना की बात हो रही है या नहीं.
ईरान की सरकारी समाचार एजेंसी IRNA के अनुसार, क़ेश्म के गवर्नर ने इस हमले के लिए एक 'आतंकवादी दुश्मन' को जिम्मेदार ठहराया. इस घटना से कुछ घंटे पहले ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियन ने कहा था, 'हमारे लोगों को दबाव डालकर आत्मसमर्पण के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता. ईरान आत्मसमर्पण नहीं करेगा.' इन घटनाओं के बीच ओमान में क्षेत्रीय देशों के विदेश मंत्रियों की एक बैठक प्रस्तावित है. यह बैठक ईरान और ओमान के बीच होर्मुज से जहाजों की आवाजाही को लेकर चल रहे प्रयासों पर चर्चा के लिए होनी है.