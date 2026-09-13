/ओमान में जहाज पर अटैक से भड़का भारत, 13 भारतीय बचाए गए, 1 लापता... सरकार ने दी दो टूक चेतावनी

India condemns attack on commercial vessel : ओमान के तट के पास रविवार को कमर्शियल जहाज MT El Gaia पर हुए हमले की भारत ने कड़ी निंदा की है. विदेश मंत्रालय (MEA) ने बताया कि जहाज पर सवार 14 भारतीय क्रू सदस्यों में से 13 को सुरक्षित बचा लिया गया है, जबकि एक भारतीय नागरिक अभी लापता है. उसकी तलाश में खोज एवं बचाव अभियान जारी है. विदेश मंत्रालय ने कहा कि मस्कट स्थित भारतीय दूतावास पूरे घटनाक्रम पर करीबी नजर रख रहा है और ओमानी अधिकारियों के साथ लगातार समन्वय कर रहा है.