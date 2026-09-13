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ओमान में जहाज पर अटैक से भड़का भारत, 13 भारतीय बचाए गए, 1 लापता... सरकार ने दी दो टूक चेतावनी

ओमान तट के पास कमर्शियल जहाज पर हुए हमले के बाद 13 भारतीय क्रू सदस्यों को सुरक्षित रेस्क्यू किया गया. वहीं, भारत ने कमर्शियल जहाजों को निशाना बनाने को सख्त तौर पर अस्वीकार्य बताया.

Written ByGaurav Singh
Published: Sep 13, 2026, 09:04 PM IST|Updated: Sep 13, 2026, 09:11 PM IST
ओमान में जहाज पर अटैक से भड़का भारत, 13 भारतीय बचाए गए, 1 लापता... सरकार ने दी दो टूक चेतावनी
Image Credit: Social media/X/AI

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Gaurav Singh

Gaurav Singh

जी न्यूज में सीनियर सब-एडिटर हैं और वर्तमान में बिजनेस व फाइनेंशियल न्यूज कवर करते हैं.  देश की राजनीति से लेकर दुनिया के बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों और घटनाओं को कवर कर चुके हैं  पढ़ाई-लिखाई की बात करें तो UPTU से इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन किया है. उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाले गौरव ने अपने करियर की शुरुआत डिजिटल मीडिया से की और पिछले 6 वर्षों से लगातार इस क्षेत्र में सक्रिय हैं. आप गौरव सिंह से Gaurav.Singh@India.Com पर ईमेल के जरिए सीधे जुड़ सकते हैं.

 

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ओमान के तट पर कमर्शियल शिप पर हमला, 13 भारतीय क्रू बचाए गए, भारत ने दिया कड़ा संदेश
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