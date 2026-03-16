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Hindi Newsबिजनेसशिवालिक, नंदा देवी के बाद अब जग लाडकी...LPG संकट के बीच 24 घंटे में भारत के लिए आई तीसरी खुशखबरी, खत्म होगा तेल-गैस संकट?

शिवालिक, नंदा देवी के बाद अब जग लाडकी...LPG संकट के बीच 24 घंटे में भारत के लिए आई तीसरी खुशखबरी, खत्म होगा तेल-गैस संकट?

India Oil and Gas Crisis: भारत में तेल और गैस संकट के बीच अच्छी खबर आई है. हॉर्मुज के खतरे को पार करते हुए शिवालिक जहाज भारत पहुंच चुका है. दूसरा जहाज नंदा देवी कल भारत पहुंच रहा है.  

Written By  Bavita Jha |Last Updated: Mar 16, 2026, 10:37 PM IST
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शिवालिक, नंदा देवी के बाद अब जग लाडकी...LPG संकट के बीच 24 घंटे में भारत के लिए आई तीसरी खुशखबरी, खत्म होगा तेल-गैस संकट?

LPG Shortage : अमेरिका और इजरायल ने ईंरान पर हमला कर वैश्विक ऊर्जा संकट पैदा कर दिया है. बांग्लादेश , नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका, यूरोप समेत दुनिया के कई देशों में तेल और गैस की किल्लत हो गई है. इस युद्ध के कारण भारत ऊर्जा संकट में फंस गया है. देश में LPG संकट के बीच गैस सिलेंडर के लिए लोगों की लंबी-लंबी लाइनें लग रही हैं. सरकार ने LPG पर ECA एक्ट लागू कर दिया. सिलेंडर के दाम से लेकर बुकिंग के नियम तक बदल दिए गए. कमर्शियल सिलेंडर की आपूर्ति में कटौती की जा रही है. देश में मौजूदा गैस संकट के बीच भारत के लिए राहत की खबर है . ईरान की पाबंदियों के बीच गैस से लदे जहाज भारत पहुंच रहे हैं. बीते 24 घंटे में तीन खुशखबरी भारत के लिए आई है. 

भारत पहुंचा शिवालिक, कल नंदा देवी की बारी  

ईरान की ओर से स्ट्रेट ऑफ होर्मुज बंद होने की वजह से भारत  कतर, कुवैत, सऊदी अरब से LPG का इंपोर्ट नहीं कर पा रहा है. चूंकि भारत गैस की जरूरतों के लिए आयात पर निर्भर है और आयात का अधिकांश हिस्सा मिडिल ईस्ट से आता है. युद्ध की वजह से स्ट्रेट ऑफ होर्मुज बंद है, जिसके चलते भारत का ऊर्जा आयात मुश्किल में फंस गया है. गैस और तेल संकट के बीच भारत ने बड़ी कूटनीतिक रणनीति के साथ तीन जहाजों भारत की सप्लाई चेन को बनाए हुए हैं. LPG गैस से लदा जहाज शिवालिक भारत पहुंच चुका है. शिवालिक के साथ 44000 टन गैस भी भारत पहुंच गया है. 

शिवालिक के पीछे-पीछे नंदा देवी और जग लाडकी

शिवालिक में मौजूद 44 हजार टन गैस में से 20 हजार टन मुंद्रा में रिफिल किया जाएगा, बाकी 24 हजार टन मंगलौर भेजा जाएगा. शिवालिक के पीछे-पीछे नंदा देवी भी कल भारत पहुंच रहा है. होर्मुज को पार करते हुए नंदा देवी करीब 48700 टन गैस लेकर कल भारत के तट पर पहुंचेगा.  इन सबके बीच कच्चे तेल से लदा एक और जहाज भारत पहुंच रहा है. होर्मुज तनाव के बीच UAE से करीब 80800 टन कच्चा तेल लेकर भारत की ओर बढ़ रहा है. 

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तेल लेकर आ रहा जग लाडकी

संयुक्त अरब अमीरात के फुजैरा से मुर्बन कच्चा तेल लेकर जग लाडकी जहाज भारत की ओर बढ़ गई है. होर्मुज स्ट्रेट पर हमलों के बीच जहाज पर लदा ये तेल भारत के लिए बेहद अहम है.ईरान की रजामंदी से शिवालिक और नंदा देवी युद्ध प्रभावित स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से होकर गुजरते हुए भारत पहुंचा है. 17 मार्च को नंदा देवी कांडला बंदरगाह पहुंचेगा. उससे पीछे-पीछे जग लाडकी भी भारत के लिए रवाना हो चुकी है.  इन तीन जहाजों के अलावा  22 जहाज अभी भी स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में फंसे हुए हैं. सरकार इन जहाजों की सुरक्षित निकासी के लिए ईरान के साथ लगातार संपर्क बनाए हुए हैं. उम्मीद की जा रही है कि इन जहाजों को भी हॉर्मुज पार करने की इजाजत मिल जाएगी.    पढ़ें-  पेट्रोल ₹31, डीजल ₹54 और LPG ₹296 महंगा, ईरान जंग से भारत के पड़ोस में फूटा महंगाई का बम, गैस संकट के बीच बदले सिलेंडर से जुड़े नियम

 

क्या खत्म होगा तेल संकट 

भारत जो अपने तेल और गैस की जरूरत के लिए आयात पर निर्भर है. भारत के कुल तेल गैस आयात को 40 फीसदी और गैस का 55 से 55 फीसदी होर्मुज के रास्ते से आता है. अगर ईरान भारतीय जहाजों को होर्मुज का रास्ते से गुजरने की इजाजत दे देता है तो भारत का इंपोर्ट संकट खत्म हो जाएगा और तेल और गैस की सप्लाई सही हो सकती है और देश में संकट खत्म हो सकता है.  

 

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Bavita Jha

बवीता झा  
Zee News Hindi ( Digital) में  बतौर चीफ सब एडिटर कार्यरत. बिजनेस जगत की खबरों की पेचीदगियों को सरल भाषा में लिखना और अपने पाठकों से कनेक्ट करने में खास रूचि. ग्लोबल ट्रेड, शेयर बाज...और पढ़ें

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