इमरजेंसी के समय सोना बेचें या गोल्‍ड लोन लें? एक्सपर्ट्स ने बताया-क्‍या है फायदे का सौदा?

Gold Loan: गोल्‍ड लोन लेने का फायदा यह होता है क‍ि आप म‍िन‍िमम इंटरेस्‍ट पर इमरजेंसी में अपना काम चला सकते हैं. एक्‍सपर्ट का कहना है क‍ि यद‍ि आपको इमरजेंसी में पैसे की जरूरत पड़ती है तो आप गोल्‍ड लोन के जर‍िये अपनी जरूरत को पूरा कर सकते हैं.

Written By  Kriyanshu Saraswat|Last Updated: Nov 25, 2025, 03:44 PM IST
इमरजेंसी के समय सोना बेचें या गोल्‍ड लोन लें? एक्सपर्ट्स ने बताया-क्‍या है फायदे का सौदा?

Gold Loan vs Gold Selling: भारतीय घरों में गोल्‍ड सबसे पुराना 'इमरजेंसी फंड' है. दादी-नानी के जमाने से सोने की ज्‍वैलरी और बिस्किट इसलिए रखे जाते थे कि मुसीबत के समय काम आएं. आज भी कुछ ऐसा ही सवाल है, जरूरत पड़ने पर सोना बेच दें या उस पर लोन लें? दोनों में क्‍या ज्‍यादा फायदेमंद है और क‍िसमें नुकसार कम होगा? आएइ जानते हैं एक्सपर्ट्स की राय-

गोल्ड लोन लेने का बड़ा फायदा

गोल्ड लोन लेने से आपका सोना आपके ही पास रहता है. लोन चुकाओ, गहने वापस ले आओ. डीबीएस (DBS) बैंक के विशाल सिंह कहते हैं, लोन लेने से तुरंत पैसा मिल जाता है. इसके साथ ही गोल्‍ड बैंक के लॉकर में सुरक्ष‍ित रहता है. भव‍िष्‍य में कीमत बढ़ने पर पूरा फायदा भी आपको ही मिलेगा. लोन लेने से मां और दादी की निशानी भी बची रहती है. आपकी छोटी जरूरत 10-20 लाख रुपये तक और छह से 12 महीने में लौटाने की क्षमता के लि‍ए गोल्‍ड लोन बेस्ट है.

गोल्‍ड बेचो, एक झटके में पूरा कैश म‍िलेगा
मौजूदा समय में 24 कैरेट ग्रोल्‍ड का भाव आसमान पर पहुंच गया है. एक्‍सपर्ट कहते हैं क‍ि रेट इतना अच्‍छा है तो सोना बेचना फायदेमंद हो सकता है. पूरा पैसा एक साथ मिल जाता है, कोई ब्याज नहीं देना, कोई EMI नहीं. बड़े अमाउंट (50 लाख से ऊपर) की जरूरत हो या लोन चुकाने की टेंशन नहीं लेनी हो तो इसे बेचना ही बेहतर व‍िकल्‍प है. साथ ही यद‍ि भव‍िष्‍य में सोने की कीमत और बढ़ेगी तो दोबारा खरीद हो सकती है.

टैक्स का स‍िस्‍टम भी समझ लें
24 महीने से ज्यादा रखने पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स (12.5% बिना इंडेक्सेशन) के आपको देना होगा. 24 महीने से कम समय हुआ होगा तो आपकी इनकम स्लैब रेट पर टैक्स. गोल्ड लोन लेने पर क‍िसी तरह का कैपिटल गेन टैक्स नहीं लगता, क्योंकि सोना बेचा नहीं गया केवल गिरवी रखा गया है. ब्याज पर टैक्स र‍िलेट‍िड छूट भी मिल सकती है. यद‍ि पैसा बिजनेस या घर के लिए इस्तेमाल किया हो. 

Kriyanshu Saraswat

ज़ी हिंदी डिजिटल में बिजनेस एडिटर के रूप में कार्यरत. ब‍िजनेस, पर्सनल फाइनेंस और टैक्‍सेशन से जुड़े टॉप‍िक पर खास पकड़. पाठकों की रुच‍ि को ध्‍यान में रखकर ल‍िखने में महारथ हास‍िल. 2009 में अमर उजाल...और पढ़ें

gold loan

