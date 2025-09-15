SIAM August Data: पैसेंजर व्हीकल की बिक्री में लगा ब्रेक, 3-व्हीलर का जलवा बरकरार, खूब बिके स्कूटर

SIAM August Data: अगस्त में घरेलू पैसेंजर व्हीकल्स (Domestic Passenger Vehicles) की बिक्री में गिरावट देखने को मिली है. भारत में घरेलू यात्री वाहनों की बिक्री अगस्त 2025 में पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में 8.8% घटकर 3.22 लाख यूनिट रह गई है. SIAM के मुताबिक, 2-व्हीलर की बिक्री में सालाना आधार पर अगस्त में लगभग 7.1% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है. इस दौरान 18.34 लाख यूनिट 2-व्हीलर बिकीं. अगस्त 2025 में यात्री वाहनों, 3-व्हीलर वाहनों, 2-व्हीलर वाहनों और क्वाड्रिसाइकिल का कुल प्रोडक्शन 26,93,049 यूनिट हुआ है.

3-व्हीलर का जलवा बरकरार

SIAM के महानिदेशक राजेश मेनन ने एक बयान में कहा कि 3-व्हीलर की बिक्री अगस्त 2025 में अब तक की सबसे अधिक 0.76 लाख यूनिट रही है ये अगस्त 2024 की तुलना में 8.3% अधिक है.

स्कूटरों की बिक्री

SIAM के आंकड़ों के मुताबिक, अगस्त 2025 में स्कूटरों की बिक्री 6,83,397 यूनिट रही है. ये अगस्त 2024 में 6,06,250 यूनिट की तुलना में 12.7% अधिक है.

मोपेड की बिक्री पिछले साल की समान अवधि की तुलना में 1.3% घटकर 43,886 यूनिट रह गई। जुलाई में डीलरों को मोटरसाइकिलों की बिक्री साल-दर-साल 4.3% बढ़कर 11,06,638 यूनिट हो गई है.

नए GSTसुधार के मुताबिक, पेट्रोल और पेट्रोल हाइब्रिड, LPG और CNG से चलने वाली कारों (1,200 सीसी और 4,000 मिमी से अधिक नहीं) पर GST 28% से घटाकर 18% कर दिया जाएगा. ये सभी दरें 22 सितंबर नवरात्रि के पहले दिन से लागू होंगी.

दोपहिया वाहनों की बिक्री में बढ़ोतरी

अगस्त में दोपहिया वाहनों की बिक्री 7 प्रतिशत बढ़कर 1,833,921 यूनिट हो गई है. ये एक साल पहले इसी महीने में 1,711,662 यूनिट थी. इस सेगमेंट का परफॉरमेंस ग्रामीण डिमांड और त्योहारी सीजन की खरीदारी से प्रेरित है. इस सेगमेंट में, स्कूटर की बिक्री 13 प्रतिशत बढ़कर 683,397 यूनिट हो गई, जबकि मोटरसाइकिलों की बिक्री 4 प्रतिशत बढ़कर 1,106,638 यूनिट हो गई है.