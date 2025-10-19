ऑटोमोबाइल सेक्टर की उड़ान, एक्सपोर्ट में बूम, सालाना 26% की जबरदस्त ग्रोथ

SIAM September Data: ऑटो मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज के संगठन SIAM (Society Of Indian Automobile Manufacturers) ने सितंबर 2025 के लिए ऑटो बिक्री के आंकड़े जारी कर दिए हैं. सितंबर में 2-व्हीलर के साथ-साथ 3-व्हीलर की ग्रोथ में जबरदस्त तेजी आई है. सितंबर तिमाही में भारत से ऑटोमोबाइल निर्यात में सालाना 26 प्रतिशत की ग्रोथ हुई है.

पैसेंजर व्हीकल एक्सपोर्ट्स में सालाना आधार पर 23% का उछाल

SIAM के मुताबिक सितंबर में पैसेंजर व्हीकल एक्सपोर्ट्स में सालाना आधार पर 23 % का उछाल आया और ये 2,41,554 लाख पर पहुंच गई है. दूसरी तिमाही में यात्री कारों का निर्यात 20.5 प्रतिशत बढ़कर 1,25,513 यूनिट हो गया, जबकि पिछले वित्त वर्ष की सितंबर तिमाही में यह 1,04,196 यूनिट था.

इसी तरह, जुलाई-सितंबर की अवधि में यूटिलिटी वाहनों की शिपमेंट सालाना आधार पर 26 प्रतिशत बढ़कर 1,13,374 यूनिट हो गई है. वैन निर्यात भी पिछले वर्ष की समान अवधि में 39 प्रतिशत बढ़कर 2,667 यूनिट हो गया है.

टॉप पर मारुति सुजुकी इंडिया

मारुति सुजुकी इंडिया 2,05,763 यूनिट्स की बिक्री के साथ टॉप पर रही, जबकि हुंडई मोटर इंडिया 99,540 यूनिट की बिक्री के साथ दूसरे स्थान पर जगह बनाई है.

दोपहिया वाहनों का निर्यात में उछाल

जुलाई-सितंबर की अवधि में दोपहिया वाहनों का निर्यात 25 प्रतिशत बढ़कर 12,95,468 यूनिट हो गया. जबकि एक साल पहले इसी अवधि में यह 10,35,997 यूनिट था. सितंबर तिमाही में स्कूटरों की शिपमेंट 12 प्रतिशत बढ़कर 1,77,957 यूनिट हो गई. मोटरसाइकिलों की शिपमेंट 27 प्रतिशत बढ़कर 11,08,109 यूनिट हो गई है.

इस वित्त वर्ष की सितंबर तिमाही में कुल कमर्शियल वाहनों का निर्यात साल-दर-साल 22 प्रतिशत बढ़कर 24,011 यूनिट रहा है. सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स (SIAM) के प्रेसिडेंट शैलेश चंद्रा ने कहा कि दूसरी तिमाही में सभी क्षेत्रों में मजबूत निर्यात ग्रोथ भारत में निर्मित वाहनों की बढ़ती ब्रैंड स्वीकृति का संकेत देती है.

क्यों बढ़ा एक्सपोर्ट?

सितंबर तिमाही में के दौरान यात्री वाहनों, दोपहिया और तिपहिया वाहनों की अब तक की सबसे अधिक शिपमेंट के कारण ये ग्रोथ हुई है.