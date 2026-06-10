/भारत का इकलौता राज्य जहां नहीं देना पड़ता इनकम टैक्स, क्या यहां बसने पर मिलेगी छूट?

साल 1975 में सिक्किम आधिकारिक रूप से भारत का 22वां राज्य बना था. इससे पहले सिक्किम चोग्याल राजवंश के अधीन एक स्वतंत्र राजशाही था, जहां अपने कानून और कर व्यवस्था लागू थे. उस समय वहां के निवासी भारतीय आयकर कानूनों के दायरे में नहीं आते थे. भारत में विलय के दौरान केंद्र सरकार ने सिक्किम के कई मौजूदा अधिकारों और कानूनी व्यवस्थाओं को सुरक्षित रखने का आश्वासन दिया था. इन सुरक्षा प्रावधानों को संविधान के अनुच्छेद 371(F) के तहत मान्यता मिली. इसी प्रतिबद्धता को निभाने के लिए आयकर अधिनियम में धारा 10(26AAA) जोड़ी गई.