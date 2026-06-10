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भारत का इकलौता राज्य जहां नहीं देना पड़ता इनकम टैक्स, क्या यहां बसने पर मिलेगी छूट?

सिक्किम देश का एकमात्र राज्य है जहां एलिजिबल निवासियों को आयकर से छूट प्राप्त है. ये कोई नई सरकारी योजना या विशेष प्रोत्साहन नहीं है. बल्कि दशकों पुरानी व्यवस्था है. ये राज्य के भारत में विलय के समय किए गए संवैधानिक वादों से जुड़ी हुई है.

Written ByGaurav Singh
Published: Jun 10, 2026, 05:57 PM IST|Updated: Jun 10, 2026, 06:00 PM IST
भारत का इकलौता राज्य जहां नहीं देना पड़ता इनकम टैक्स, क्या यहां बसने पर मिलेगी छूट?
Image Credit: X/social media

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Gaurav Singh

Gaurav Singh

जी न्यूज में सीनियर सब-एडिटर हैं और वर्तमान में बिजनेस व फाइनेंशियल न्यूज कवर करते हैं.  देश की राजनीति से लेकर दुनिया के बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों और घटनाओं को कवर कर चुके हैं  पढ़ाई-लिखाई की बात करें तो UPTU से इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन किया है. उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाले गौरव ने अपने करियर की शुरुआत डिजिटल मीडिया से की और पिछले 6 वर्षों से लगातार इस क्षेत्र में सक्रिय हैं. आप गौरव सिंह से Gaurav.Singh@India.Com पर ईमेल के जरिए सीधे जुड़ सकते हैं.

 

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