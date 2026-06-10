/भारत का इकलौता राज्य जहां नहीं देना पड़ता इनकम टैक्स, क्या यहां बसने पर मिलेगी छूट?

Income Tax Free State : सैलरी का पूरा पैसा अपने पास रखने का सपना हर टैक्सपेयर देखता है. भारत में एक ऐसा राज्य है जहां एलिजिबल निवासियों को आयकर नहीं देना पड़ता है. लेकिन, इसके पीछे एक खास शर्त और ऐतिहासिक कारण जुड़ा हुआ है.
सिक्किम देश का एकमात्र राज्य है जहां एलिजिबल निवासियों को आयकर से छूट प्राप्त है. ये कोई नई सरकारी योजना या विशेष प्रोत्साहन नहीं है. बल्कि दशकों पुरानी व्यवस्था है. ये राज्य के भारत में विलय के समय किए गए संवैधानिक वादों से जुड़ी हुई है.
साल 1975 में सिक्किम आधिकारिक रूप से भारत का 22वां राज्य बना था. इससे पहले सिक्किम चोग्याल राजवंश के अधीन एक स्वतंत्र राजशाही था, जहां अपने कानून और कर व्यवस्था लागू थे. उस समय वहां के निवासी भारतीय आयकर कानूनों के दायरे में नहीं आते थे. भारत में विलय के दौरान केंद्र सरकार ने सिक्किम के कई मौजूदा अधिकारों और कानूनी व्यवस्थाओं को सुरक्षित रखने का आश्वासन दिया था. इन सुरक्षा प्रावधानों को संविधान के अनुच्छेद 371(F) के तहत मान्यता मिली. इसी प्रतिबद्धता को निभाने के लिए आयकर अधिनियम में धारा 10(26AAA) जोड़ी गई.
आयकर विभाग के अनुसार, धारा 10(26AAA) के तहत एलिजिबल सिक्किम व्यक्तियों को राज्य में अर्जित आय पर आयकर से छूट दी जाती है. निर्धारित शर्तों के तहत डिविडेंड और सिक्योरिटीज से मिलने वाले ब्याज पर भी यह छूट लागू होती है. सरल शब्दों में कहें तो इस प्रावधान के तहत आने वाले एलिजिबल निवासी अपनी निर्धारित आय पर आयकर नहीं चुकाते. यही वजह है कि सिक्किम देश के अन्य सभी राज्यों से अलग है.
ये छूट सिक्किम में रहने वाले हर व्यक्ति को नहीं मिलती है. इसका लाभ केवल उन लोगों को दिया जाता है जिन्हें कानून के तहत 'सिक्किमी' माना गया है. इसमें वे व्यक्ति शामिल हैं जिनका नाम 26 अप्रैल 1975 से पहले के सिक्किम सब्जेक्ट्स रजिस्टर में दर्ज था, साथ ही उनके कुछ एलिजिबल वंशज भी इस श्रेणी में आते हैं यानी ये टैक्स छूट निवास के आधार पर नहीं, बल्कि ऐतिहासिक और कानूनी एलिजिबिलिटी के आधार पर दी जाती है.
यही सबसे बड़ी गलतफहमी है. अगर कोई व्यक्ति सिक्किम में घर खरीद ले, नौकरी के लिए वहां शिफ्ट हो जाए या कई वर्षों तक राज्य में रहे, तब भी उसे खुद ही आयकर छूट नहीं मिलेगी. दिल्ली का कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर, मुंबई का कोई बैंकर या बेंगलुरु का कोई प्रोफेशनल सिक्किम में रहने के बावजूद सामान्य आयकर नियमों के तहत टैक्स देता रहेगा. सिर्फ राज्य का निवासी बनने से यह विशेष छूट नहीं मिलती.