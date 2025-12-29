Advertisement
trendingNow13057181
Hindi Newsबिजनेससिल्वर की सुनामी से हिली अमेरिका की दिग्गज कंपनी, मिला दुनिया की दूसरी सबसे कीमती संपत्ति का खिताब पर 70 मिनट में गेम ओवर

सिल्वर की सुनामी से हिली अमेरिका की दिग्गज कंपनी, मिला दुनिया की दूसरी सबसे कीमती संपत्ति का खिताब पर 70 मिनट में गेम ओवर

Silver Price Hike: चांदी की कीमत थमने का नाम नहीं ले रही हैं. सफेद धातु ने अपने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं. चांदी की कीमत सोमवार को 10 हजार की तेजी के साथ ढाई लाख रुपये के पार हो गई.

Written By  Bavita Jha |Last Updated: Dec 29, 2025, 12:38 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

सिल्वर की सुनामी से हिली अमेरिका की दिग्गज कंपनी, मिला दुनिया की दूसरी सबसे कीमती संपत्ति का खिताब पर 70 मिनट में गेम ओवर

Silver Price Jumped: चांदी की कीमत थमने का नाम नहीं ले रही हैं. सफेद धातु ने अपने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं. चांदी की कीमत सोमवार को 10 हजार की तेजी के साथ ढाई लाख रुपये के पार हो गई. मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर सोमवार को सुबह-सुबह ही चांदी की कीमत ने अपने ऑल टाइम हाई को छू लिया.

दुनिया की दूसरी सबसे मूल्यवान संपत्ति  

चांदी की बढ़ी कीमतों ने सारे रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया है. चांदी की कीमत इतनी बढ़ी कि ऐप्पल और अल्फाबेट जैसी कंपनियां भी उससे पिछड़ गई. अब चांदी दुनिया की सबसे मूल्यवान संपत्ति बन गई है. सोमवार 29 दिसंबर को चांदी ने अमेरिकी चिप मेकिंग कंपनी Nvidia को भी पीछे कर दिया.सोमवार को ग्लोबल स्पॉट मार्केट में सिल्वर 84 डॉलर प्रति औंस के ऑल टाइम शिखर पर पहुंच गया. इसके साथ ही चांदी का मार्केटकैप 4.65 ट्रिलियन डॉलर पर पहुंच गया है. 

Add Zee News as a Preferred Source

एनवीडिया को पछाड़ दूसरी सबसे वैल्यूएबल एसेट 

चांदी में लगातार हो रही बढ़ोतरी की बदौलत स्पॉट मार्केट में चांदी का कुल मार्केट वैल्यू 4.65 ट्रिलियन डॉलर पर पहुंच गया. वहीं NVIDIA का शेयर 190.53 डॉलर पर बंद हुए ,जिसकी वजह से उसका मार्केट कैप 4.63 ट्रिलियन डॉलर पर रहा. यानी चांदी अमेरिका की दिग्गज कंपनी ने भी आगे निकल गई. फ्यूचर्स मार्केट खुलने के पहले चांदी की कीमत में 8 फीसदी तक की उछाल देखने को मिली.  

70 मिनट में पलट गई बाजी,चांदी के आगे कौन ?  

चांदी नंबर दो की कुर्सी को बहुत देर तक होल्ड नहीं कर पाई. प्रॉफिट बुकिंग के चलते चांदी की कीमत में गिरावट आई. डिमांड और सप्लाई के बीच बढ़ते अंतर की वजह से आई इस तेजी को प्रॉफिट बुकिंग के चलते खत्म हो गया. सिर्फ 70 मिनट में चांदी की वैल्यूएशन का 10 फीसदी हिस्सा खो गया.  एक साल में 153 फीसदी का रिटर्न देने वाली चांदी से आगे सिर्फ सोना ही बचा रहा. सोना करीब 30 ट्रिलियन डॉलर के मार्केट कैप के साथ पहले नंबर पर है.  

चांदी में तेजी की वजह क्या है ? 

चांदी की बढ़ती कीमत के पीछे सबसे बड़ी वजह उसकी बढ़ती डिमांड है. सिक्के, बर्तन और गहने के अलावा उसकी इंडस्ट्रियल डिमांड बहुत तेजी से बढ़ी है. मांग के अनुरुप सप्लाई में कमी के चलते कीमत तेजी से भाग रही है. वहीं अमेरिका में फेडरल रिजर्व की ओर से ब्याज दरों में की कई कटौती और आने वाले दिनों में फिर से कमी की आशंका के चलते कीमती धातुओं की डिमांड बढ़ी है.अमेरिका में ब्याज दरें कम होने से डॉलर सस्ता होता है.सोना और चांदी की मांग बढ़ जाती है. वहीं दुनिया भर में चल रहे युद्ध की वजह से जियो पॉलिटिकल दवाब बढ़ा हुआ है. इजरायल और ईरान के बीच युद्ध, अमेरिका और वेनेजुएला के बीच तनाव के चलते चांदी की मांग तेजी से बढ़ी है.  

About the Author
author img
Bavita Jha

बवीता झा  
Zee News Hindi ( Digital) में  बतौर चीफ सब एडिटर कार्यरत. बिजनेस जगत की खबरों की पेचीदगियों को सरल भाषा में लिखना और अपने पाठकों से कनेक्ट करने में खास रूचि. ग्लोबल ट्रेड, शेयर बाज...और पढ़ें

TAGS

silver rate

Trending news

सुप्रीम कोर्ट ने अरावली आदेश पर रोक लगाई, केंद्र से कहा- पहले भ्रम दूर करो, तब आगे ब
Supreme Court
सुप्रीम कोर्ट ने अरावली आदेश पर रोक लगाई, केंद्र से कहा- पहले भ्रम दूर करो, तब आगे ब
सुप्रीम कोर्ट ने कुलदीप सेंगर की जमानत पर लगाई रोक, कहा- ये डरावना मामला
kuldeep singh sengar
सुप्रीम कोर्ट ने कुलदीप सेंगर की जमानत पर लगाई रोक, कहा- ये डरावना मामला
किस असमंजस में फंसे हैं राज ठाकरे? BMC चुनाव को लेकर कर रहे MNS की बार-बार बैठक
BMC Election 2026
किस असमंजस में फंसे हैं राज ठाकरे? BMC चुनाव को लेकर कर रहे MNS की बार-बार बैठक
अब संगठन की याद तब कांग्रेस को पावरफुल बनाने से चूके दिग्विजय, जनसंघ कनेक्शन भी!
digvijay singh news
अब संगठन की याद तब कांग्रेस को पावरफुल बनाने से चूके दिग्विजय, जनसंघ कनेक्शन भी!
वे अशांति चाहते हैं... नजरबंदी और छात्रों के प्रदर्शन पर भड़के फारूक अब्दुल्ला
Farooq Abdullah
वे अशांति चाहते हैं... नजरबंदी और छात्रों के प्रदर्शन पर भड़के फारूक अब्दुल्ला
बिना इजाजत के बना दी रोड; उग्रवादियों के नाम पर कर दिया नामकरण; अब NGT ने लगाई रोक
Manipur
बिना इजाजत के बना दी रोड; उग्रवादियों के नाम पर कर दिया नामकरण; अब NGT ने लगाई रोक
टाटानगर-एर्नाकुलम एक्सप्रेस ट्रेन में लगी भयंकर आग, 2 कोच जलकर राख, 1 यात्री की मौत
#fire accident
टाटानगर-एर्नाकुलम एक्सप्रेस ट्रेन में लगी भयंकर आग, 2 कोच जलकर राख, 1 यात्री की मौत
जमीन पर बैठे मोदी को आज सब देख रहे, पता है इस तस्वीर में इकलौता मायूस शख्स कौन था?
Narendra Modi
जमीन पर बैठे मोदी को आज सब देख रहे, पता है इस तस्वीर में इकलौता मायूस शख्स कौन था?
केसी वेणुगोपाल को BJP क्यों कह रही कर्नाटक का ‘सुपर CM’? लगा चुके है सरकार की क्लास
Karnataka Eviction Row
केसी वेणुगोपाल को BJP क्यों कह रही कर्नाटक का ‘सुपर CM’? लगा चुके है सरकार की क्लास
कोहरा इतना घना कि GPS भी कन्फ्यूज! कड़ाके की ठंड कब तक करेगी परेशान?देखें IMD अलर्ट
smog
कोहरा इतना घना कि GPS भी कन्फ्यूज! कड़ाके की ठंड कब तक करेगी परेशान?देखें IMD अलर्ट