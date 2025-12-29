सिल्वर की सुनामी से हिली अमेरिका की दिग्गज कंपनी, मिला दुनिया की दूसरी सबसे कीमती संपत्ति का खिताब पर 70 मिनट में गेम ओवर

Silver Price Jumped: चांदी की कीमत थमने का नाम नहीं ले रही हैं. सफेद धातु ने अपने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं. चांदी की कीमत सोमवार को 10 हजार की तेजी के साथ ढाई लाख रुपये के पार हो गई. मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर सोमवार को सुबह-सुबह ही चांदी की कीमत ने अपने ऑल टाइम हाई को छू लिया.

दुनिया की दूसरी सबसे मूल्यवान संपत्ति

चांदी की बढ़ी कीमतों ने सारे रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया है. चांदी की कीमत इतनी बढ़ी कि ऐप्पल और अल्फाबेट जैसी कंपनियां भी उससे पिछड़ गई. अब चांदी दुनिया की सबसे मूल्यवान संपत्ति बन गई है. सोमवार 29 दिसंबर को चांदी ने अमेरिकी चिप मेकिंग कंपनी Nvidia को भी पीछे कर दिया.सोमवार को ग्लोबल स्पॉट मार्केट में सिल्वर 84 डॉलर प्रति औंस के ऑल टाइम शिखर पर पहुंच गया. इसके साथ ही चांदी का मार्केटकैप 4.65 ट्रिलियन डॉलर पर पहुंच गया है.

Add Zee News as a Preferred Source

एनवीडिया को पछाड़ दूसरी सबसे वैल्यूएबल एसेट

चांदी में लगातार हो रही बढ़ोतरी की बदौलत स्पॉट मार्केट में चांदी का कुल मार्केट वैल्यू 4.65 ट्रिलियन डॉलर पर पहुंच गया. वहीं NVIDIA का शेयर 190.53 डॉलर पर बंद हुए ,जिसकी वजह से उसका मार्केट कैप 4.63 ट्रिलियन डॉलर पर रहा. यानी चांदी अमेरिका की दिग्गज कंपनी ने भी आगे निकल गई. फ्यूचर्स मार्केट खुलने के पहले चांदी की कीमत में 8 फीसदी तक की उछाल देखने को मिली.

70 मिनट में पलट गई बाजी,चांदी के आगे कौन ?

चांदी नंबर दो की कुर्सी को बहुत देर तक होल्ड नहीं कर पाई. प्रॉफिट बुकिंग के चलते चांदी की कीमत में गिरावट आई. डिमांड और सप्लाई के बीच बढ़ते अंतर की वजह से आई इस तेजी को प्रॉफिट बुकिंग के चलते खत्म हो गया. सिर्फ 70 मिनट में चांदी की वैल्यूएशन का 10 फीसदी हिस्सा खो गया. एक साल में 153 फीसदी का रिटर्न देने वाली चांदी से आगे सिर्फ सोना ही बचा रहा. सोना करीब 30 ट्रिलियन डॉलर के मार्केट कैप के साथ पहले नंबर पर है.

चांदी में तेजी की वजह क्या है ?

चांदी की बढ़ती कीमत के पीछे सबसे बड़ी वजह उसकी बढ़ती डिमांड है. सिक्के, बर्तन और गहने के अलावा उसकी इंडस्ट्रियल डिमांड बहुत तेजी से बढ़ी है. मांग के अनुरुप सप्लाई में कमी के चलते कीमत तेजी से भाग रही है. वहीं अमेरिका में फेडरल रिजर्व की ओर से ब्याज दरों में की कई कटौती और आने वाले दिनों में फिर से कमी की आशंका के चलते कीमती धातुओं की डिमांड बढ़ी है.अमेरिका में ब्याज दरें कम होने से डॉलर सस्ता होता है.सोना और चांदी की मांग बढ़ जाती है. वहीं दुनिया भर में चल रहे युद्ध की वजह से जियो पॉलिटिकल दवाब बढ़ा हुआ है. इजरायल और ईरान के बीच युद्ध, अमेरिका और वेनेजुएला के बीच तनाव के चलते चांदी की मांग तेजी से बढ़ी है.