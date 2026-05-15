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Hindi NewsबिजनेसGold-Silver Crash: नियम बदलते ही चांदी में सुनामी, ₹32000 गिरे दाम, एक दिन में ₹3000 सस्ता हुआ सोना, 24 से 14 कैरेट गोल्ड की रेटलिस्ट

Gold-Silver Crash: नियम बदलते ही चांदी में सुनामी, ₹32000 गिरे दाम, एक दिन में ₹3000 सस्ता हुआ सोना, 24 से 14 कैरेट गोल्ड की रेटलिस्ट

Gold-Silver Price Today 15 May :  सोने-चांदी पर आयात शुल्क में बढ़ोतरी के ऐलान के बाद चांदी ने एक दिन में 22000 रुपये की छलांग लगाई, लेकिन अगल ेदिन ही ये तेजी गायब हो गई. बीते दो दिनों में चांदी के दाम में 32000 रुपये से अधिक की गिरावट आ चुकी है . 

Written By  Bavita Jha |Last Updated: May 15, 2026, 06:16 PM IST
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Gold-Silver Crash: नियम बदलते ही चांदी में सुनामी, ₹32000 गिरे दाम, एक दिन में ₹3000 सस्ता हुआ सोना, 24 से 14 कैरेट गोल्ड की रेटलिस्ट

Gold silver Crash: सोने-चांदी में भयंकर गिरावट लौट आई है. दो दिन की तेजी के बाद आज फिर सोने-चांदी के दाम में भारी गिरावट आई. चांदी दो दिनों में 30000 रुपये तक सस्ती हो चुकी है. MCX पर सिल्वर के दाम 11 फीसदी क्रैश हो गए. दो दिन में चांदी की कीमत 32624 रुपये की गिरावट आ चुकी है.अकेले शुक्रवार को चांदी के भाव 6 फीसदी की गिरकर 19500 रुपये लुढ़क गए. सोने की बात करें तो दो दिन से सोना भी फिसल रहा है. 

15 मई को सोने-चांदी की कीमत 

15 मई को MCX पर सोने की कीमत में भारी गिरावट आई, सोना 1,58,850 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया. चांदी की कीमत आज करीब 19,500 रुपये फिसलकर 2,72,267 रुपये प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई.   24 कैरेट से लेकर 14 कैरेट तक सोने का आज देखें, तो इंडिया बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन की वेबसाइट पर जारी रेटलिस्ट के मुताबिक आज भारतीय बाजार में सोने की कीमत कुछ इस तरह से हैं....

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24 कैरेट वाले सोने की कीमत 1,57,526 रुपये प्रति 10 ग्राम.  
22 कैरेट वाले सोने का भाव 1,44,874 रुपये प्रति 10 ग्राम.  
18 कैरेट वाले सोने की कीमत 1,18,619 रुपये प्रति 10 ग्राम. 
14 कैरेट वाला सोना आज 92,523 रुपये प्रति 10 ग्राम. 
1 किलो चांदी कीमत 2,67,500 रुपये पर है.  

सोना-चांदी क्यों हुआ क्रैश ? 

पीएम मोदी ने देशवासियों से अपील किया है कि वो 1 साल तक सोना ना खरीदें, ताकि देश की विदेशी मुद्रा भंडार को बचाया जा सके. पीएम के इस बयान के बाद से चर्चा तेज हैं कि अगर गोल्ड डिमांड कमजोर होती है तो ग्लोबल मार्केट में भी कीमत पर इसका असर दिखेगा, क्योंकि भारत सोने का दूसरा सबसे बड़ा उपभोक्ता है. आंकड़ों की बात करें तो भारत दुनिया की कुल गोल्ड डिमांड का करीब 15-20% हिस्सा खरीदता है. ऐसे में समझना आसान है कि अगर भारत में घरेलू मांग कमजोर होती है कि वैश्विक बाजार में सोने-चांदी की कीमत पर दबाव बढ़ेगा.  

चांदी की तेजी एक दिन में कैसे हुई गायब  ?

सरकार ने सोने-चांदी की इंपोर्ट ड्यूटी में 6 फीसदी से बढ़ाकर 15 फीसदी कर दिया. जिसके बाद चांदी ने 22000 रुपये की तेजी हासिल की, लेकिन अगले दिन ही फिर से क्रैश हो गया. इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ने से घरेलू डिमांड में कमी देखने को मिली. वहीं चांदी की ऊंची कीमत की वजह से मांग में भारी कमी आई है. चांदी का इंडस्ट्रियल इस्तेमाल अधिक होता है. ऐसे में चांदी की हाई वैल्यू की वजह से उद्योग जगत से खरीदारी से पीछे हटने का फैसला किया.  इन सबके बीच कच्चे तेल की कीमत बढ़ने से केंद्रीय बैंकों की ओर से ब्याज दरों में बढ़ोतरी का खतरा मंडराने लगा है. तेल के दाम महंगाई को बढ़ाते हैं . ऐसे में ऊंची ब्याज दरें सोने-चांदी से निवेशकों का आकर्षण कम कर देती है.  

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Bavita Jha

बवीता झा  
Zee News Hindi ( Digital) में  बतौर चीफ सब एडिटर कार्यरत. बिजनेस जगत की खबरों की पेचीदगियों को सरल भाषा में लिखना और अपने पाठकों से कनेक्ट करने में खास रूचि. ग्लोबल ट्रेड, शेयर बाज...और पढ़ें

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