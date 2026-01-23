Advertisement
Silver ETF: पहले 30 द‍िन में एक लाख चढ़ी चांदी, अब एक द‍िन में 20000 की ग‍िरावट; क्‍या आ गया न‍िवेश का सही टाइम?

Silver ETF: आईसीआईसीआई डायरेक्ट (ICICI) ने साल 2026 के ल‍िए जारी क‍िये गए स‍िल्‍वर आउटलुक में कहा क‍ि साल 2025 में चांदी ने कमोडिटी मार्केट में सबसे शानदार प्रदर्शन क‍िया. डोमेस्‍ट‍िक MCX पर कीमतें 172% और ग्लोबल मार्केट में 149% बढ़ीं.

Written By  Kriyanshu Saraswat|Last Updated: Jan 23, 2026, 11:13 AM IST
Silver ETF Crash: चांदी की कीमत में गजब खेल चल रहा है, इसे देखकर न‍िवेशक भी हैरान हैं. प‍िछले एक साल के दौरान चांदी के रेट में आए उछाल के बाद स‍िल्‍वर ईटीएफ (Silver ETF) को रॉकेट की रफ्तार म‍िली है. लेक‍िन प‍िछले एक महीने के दौरान तो चांदी ने अलग ही र‍िकॉर्ड बनाया और इस दौरान कुछ स‍िल्‍वर ईटीएफ (ETF) 50 प्रत‍िशत तक चढ़ गए. लेक‍िन अब एक ही द‍िन में स‍िल्‍वर ईटीएफ के 24 फीसदी तक क्रैश होने से न‍िवेशकों के बीच खलबली है. चांदी की कीमत में साल 2025 के दौरान 170 फीसदी की तेजी देखी गई.

ज‍ियोपॉल‍िट‍िकल टेंशन कम होने से घटे दाम

इसके अलावा मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर भी चांदी फ्यूचर्स 4% लुढ़ककर 3,05,753 रुपये प्रति किलो पर पहुंच गए. चांदी में यह ग‍िरावट ग्‍लोबल टेंशन कम होने और अमेरिकी डॉलर के मजबूत होने के कारण आई है. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप नए टैरिफ थ्रेट और ग्रीनलैंड को जबरन कब्जाने की बात से पीछे हट गए. इससे दुनियाभर में चल रही ज‍ियोपॉल‍िट‍िकल टेंशन कम हुई है और निवेशक चांदी से दूर हो गए. इसका नतीजा यह रहा क‍ि चांदी की ड‍िमांड घटी और कीमतें नीचे आ गईं. आने वाले समय में चांदी की कीमत को लेकर क्‍या है अनुमान?

चांदी ने कमोडिटी मार्केट में शानदार प्रदर्शन क‍िया
डोमेस्टिक ब्रोकरेज फर्म आईसीआईसीआई डायरेक्ट (ICICI) ने साल 2026 के ल‍िए जारी क‍िये गए स‍िल्‍वर आउटलुक में कहा क‍ि साल 2025 में चांदी ने कमोडिटी मार्केट में सबसे शानदार प्रदर्शन क‍िया. डोमेस्‍ट‍िक MCX पर कीमतें 172% और ग्लोबल मार्केट में 149% बढ़ीं. यह रिटर्न गोल्ड, कॉपर और अन्य क‍िसी मेंटल से ज्यादा रहा. चांदी ने प‍िछले एक साल के दौरान न‍िवेशकों को मोटा मुनाफा दिया. लेक‍िन अब सवाल यह है क‍ि साल 2026 में यह रफ्तार बरकरार रहेगी या ठंडी पड़ जाएगी?

अमेर‍िका और चीन में ब्‍याज दर कटौती की उम्‍मीद
आईसीआईसीआई डायरेक्ट के स‍िल्‍वर आउटलुक में कहा गया क‍ि 2026 में अमेर‍िकी फेड और चीन से रेट कटौती की उम्मीद है. इन दोनों से ही चांदी को फायदा होगा. बाजार में लगाातर छठे साल चांदी में डेफिसिट रहेगा. साल 2025 में 118 मिलियन औंस का डेफिसिट था. इनवेस्‍टमेंट डिमांड स्‍थ‍िर रहेगी और ईटीएफ होल्डिंग्स बढ़ रही हैं. कमजोर अमेरिकी डॉलर, ज‍ियो-पॉल‍िट‍िकल टेंशन (रूस-यूक्रेन, मिडिल ईस्ट), ट्रेड पॉलिसी को लेकर जारी अन‍िश्‍च‍ितता ने चांदी को सेफ-हेवन बनाया है. इसके साथ ही इंडस्ट्रियल डिमांड ने भी चांदी को तेजी दी है.

साल 2025 में 140 फीसदी से ज्‍यादा की रैली के बाद अब कीमतें हाई लेवल पर हैं. चांदी में वोलेटिलिटी ज्यादा है, मार्जिन र‍िक्‍वायरमेंट बढ़ सकती है और इन्वेंटरी आरामदायक है. इसका नतीजा यह होगा क‍ि 2026 में रिटर्न मॉडरेट रहेगा, लेकिन लंबे समय में इसके ऊपर जाने की गुंजाइश बनी रहेगी.

(ड‍िस्‍क्‍लेमर: जी न्‍यूज की तरफ से अपने पाठकों को क‍िसी भी प्रकार के न‍िवेश की सलाह नहीं दी जाती. क‍िसी भी प्रकार के न‍िवेश से पहले अपने फाइनेंश‍ियल एक्‍सपर्ट से बात करें.)

About the Author
author img
Kriyanshu Saraswat

ज़ी हिंदी डिजिटल में बिजनेस एडिटर के रूप में कार्यरत. ब‍िजनेस, पर्सनल फाइनेंस और टैक्‍सेशन से जुड़े टॉप‍िक पर खास पकड़. पाठकों की रुच‍ि को ध्‍यान में रखकर ल‍िखने में महारथ हास‍िल. 2009 में अमर उजाल...और पढ़ें

TAGS

Silver ETFSilver price

