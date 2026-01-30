Advertisement
Hindi NewsबिजनेसGold-Silver Price Today: चांदी ₹80,000 गिरी; सोना ₹25,000 सस्ता, जानिए क्यों गिर रही है कीमत?

Gold-Silver Price Today: चांदी ₹80,000 गिरी; सोना ₹25,000 सस्ता, जानिए क्यों गिर रही है कीमत?

शुक्रवार को सोने और चांदी की कीमतों में तेज गिरावट जारी रही. चांदी की कीमत 15% के लोअर सर्किट पर पहुंच गई और सोने की कीमतों में 10% की गिरावट आई.

Written By  Gaurav Singh|Last Updated: Jan 30, 2026, 06:09 PM IST
Gold-Silver Price Today : मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर शुक्रवार को दोपहर के कारोबार में सोने और चांदी की कीमतों में 12% तक की गिरावट आई है. जबकि पिछले सेशन में ये रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गई थीं. अप्रैल वायदा के लिए MCX सोने की कीमत पिछले बंद भाव ₹1,83,962 प्रति 10 ग्राम के मुकाबले 1.88% कम होकर ₹1,80,499 प्रति 10 ग्राम पर खुली थी. सोने की कीमतों में बिकवाली तेज हो गई और MCX सोने की दर 6.5% से अधिक या लगभग ₹12,000 प्रति 10 ग्राम गिर गई हैं. MCX सोने की कीमत पिछले सेशन में ₹1,93,096 के रिकॉर्ड उच्च स्तर पर पहुंच गई थी.

MCX चांदी की आज की कीमत

MCX चांदी की कीमत पिछले बंद भाव ₹3,99,893 के मुकाबले 4% कम होकर ₹3,83,898 प्रति किलोग्राम पर खुली. MCX चांदी की दर गुरुवार को ₹4,20,048 प्रति किलोग्राम के नए शिखर पर पहुंच गई थी. हालांकि, भारत में आज चांदी की कीमत में 12%, या लगभग ₹48,000 प्रति किलोग्राम की गिरावट आई है.

स्पॉट सोने की कीमत में तेजी 

वैश्विक स्तर पर मजबूत अमेरिकी डॉलर के दबाव के कारण सोने और चांदी की कीमतें कम रहीं. गिरावट के बावजूद लगातार जियो पॉलिटिकल टेंशन और आर्थिक अनिश्चितताओं के बीच सोने की कीमतें 1980 के बाद से अपनी सबसे बड़ी मंथली बढ़त के लिए तैयार थीं. स्पॉट सोने की कीमत पिछले दिन $5,594.82 के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचने के बाद 0.9% गिरकर $5,346.42 प्रति औंस हो गई. फरवरी डिलीवरी के लिए अमेरिकी सोने का वायदा 1.3% बढ़कर $5,390.80 प्रति औंस हो गया. स्पॉट चांदी की कीमत गुरुवार को $121.64 के रिकॉर्ड उच्च स्तर पर पहुंचने के बाद 0.2% गिरकर $115.83 प्रति औंस हो गई.

जनवरी में 24% से ज्यादा तेजी 

जनवरी में अब तक सोने की दरें 24% से ज़्यादा बढ़ गई हैं. जो लगातार छठे महीने बढ़त और जनवरी 1980 के बाद से सबसे बड़ी मासिक बढ़त की ओर बढ़ रही हैं. इस बीच, डॉलर इंडेक्स थोड़ा ऊपर चढ़ा. जिसे फेडरल रिजर्व के इंटरेस्ट रेट्स को न बदलने के फैसले से कुछ हद तक सपोर्ट मिला. लेकिन, ये लगातार दूसरे हफ्ते गिरावट के लिए तैयार था. जनवरी में अब तक सोने की कीमतों में 24% से अधिक की बढ़ोतरी हुई है. ये लगातार छठे महीने बढ़त की ओर है और जनवरी 1980 के बाद यह सबसे बड़ी मंथली बढ़ोतरी है. चांदी की कीमतों में इस महीने अब तक 62% की तेजी आई है.

मार्केट डेटा के मुताबिक, सोने और चांदी की कीमतों में इंट्राडे ट्रेड में तेजी से उतार-चढ़ाव देखा गया. हालांकि इसमें बाद में मामूली स्थिरता आई. क्योंकि MCX iCOMDEX इंडेक्स ने बुलियन और बेस मेटल्स में भारी बिकवाली के दबाव के बीच बड़े पैमाने पर गिरावट हुई.

सर्राफा बाजार क्यों गिर रहा है?

एक्सपर्ट्स ने चेतावनी दी थी कि सोने की कीमतों में तेज बढ़ोतरी 'बहुत तेज, बहुत ज़्यादा' थी. इसलिए समय के साथ इसमें सुधार होना ही था. एक्सपर्ट्स सर्राफा बाजार में भारी उतार-चढ़ाव के बीच ट्रेडर ग्लोबल मॉनेटरी पॉलिसी के संकेतों, अमेरिकी राजनीतिक घटनाक्रम और रिस्क सेंटीमेंट पर कड़ी नजर रख रहे हैं. कोटक सिक्योरिटीज में असिस्टेंट वाइस-प्रेसिडेंट (कमोडिटी रिसर्च) कायनात चैनवाला ने कहा, 'सर्राफा कीमतों में तेज गिरावट देखी गई. जिसमें प्रॉफिट-टेकिंग के कारण सोना $5,100 प्रति औंस और चांदी $108 प्रति औंस तक गिर गई. ये ग्लोबल बाजारों में बड़े पैमाने पर बिकवाली के कारण और बढ़ गई.'

Gaurav Singh

जी न्यूज में सीनियर सब-एडिटर हैं और वर्तमान में बिजनेस व फाइनेंशियल न्यूज कवर करते हैं.

