Silver Price: पेरू के पास दुनियाभर में सबसे ज्यादा 1,40,000 मीट्रिक टन सिल्वर रिजर्व है. यह साउथ अमेरिकी देश चांदी के प्रोडक्शन में भी आगे है. लेकिन भारत के पास कितनी चांदी है, आइए जानते हैं.
Trending Photos
Silver Reserve in India: सोने के बाद चांदी की कीमत में लगातार तेजी देखी जा रही है. https://ibjarates.com के अनुसार बुधवार को बंद हुए कारोबारी सत्र में चांदी का रेट चढ़कर 2.20 लाख रुपये प्रति किलो तक पहुंच गया. चांदी के दाम में पिछले कुछ समय से लगातार तेजी देखी जा रही है. कोई भी देश यदि चांदी (व्हाइट मेटल) का भरपूर मात्रा में प्रोडक्शन कर रहा है तो वहां कई माइनिंग कंपनियां काम कर रही होंगी. ऐसे में इनवेस्ट करने वालों को अच्छे और फायदेमंद मौके मिल सकते हैं. लेकिन आपको केवल प्रोडक्शन ही नहीं, सिल्वर रिजर्व (Reserves) पर भी नजर रखनी चाहिए.
चांदी उत्पादक देशों के पास ही बड़े भंडार
आमतौर पर दुनिया के सबसे बड़े चांदी उत्पादक देशों के पास ही सिल्वर के बड़े भंडार हैं. लेकिन कुछ देशों के पास उत्पादक देशों से भी ज्यादा सफेद मेटल का रिजर्व है. दुनियाभर में सबसे ज्यादा 140,000 मीट्रिक टन का सिल्वर रिजर्व पेरू के पास है. इसके अलावा भारत की बात करें तो यहां 800 मीट्रिक टन का सिल्वर रिजर्व है. 2025 की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया के टॉप 5 देशों के पास लाखों टन सिल्वर का रिजर्व है. सिल्वर रिजर्व के मामले में भारत का कौन सा नंबर है? आइए देखते हैं सिल्वर रिजर्व के आंकड़ों को-
पेरू के पास सबसे ज्यादा सिल्वर
पेरू के पास दुनिया में सबसे ज्यादा 1,40,000 मीट्रिक टन (MT) चांदी है. यह साउथ अमेरिकी देश चांदी के प्रोडक्शन में भी आगे है. इसका अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि साल 2024 में यहां से 3,100 मीट्रिक टन चांदी निकली. यहां की एंटामिना माइन सबसे ज्यादा चांदी देती है. हाल ही में एंडेवर सिल्वर ने एक माइन खरीदी, जिससे प्रोडक्शन में और इजाफा होगा. पेरू के पहाड़ी इलाके भी चांदी से भरे पड़े हैं.
रूस के पास कितनी चांदी?
सिल्वर रिजर्व के मामले में रूस दुनियाभर में दूसरे नंबर पर है. रूस के पास 92,000 मीट्रिक टन चांदी का भंडार है. साल 2024 में यह 1,200 मीट्रिक टन चांदी का उत्पादन हुआ. हालांकि, यह प्रोडक्शन पिछले कुछ सालों के मुकाबले कम है. जियो पॉलिटिकल चैलेंज के बीच चांदी का भंडार सभी देशों की तरफ से लगातार बढ़ाया जा रहा है.
चीन भी चांदी के खेल में आगे
चीन के पास 70,000 मीट्रिक टन चांदी का भंडार है. साल 2024 में ही यहां पर 3,300 मीट्रिक टन चांदी निकाली गई. यिंग माइनिंग डिस्ट्रिक्ट यहां का सबसे बड़ा चांदी का माइनिंग एरिया है. चीन की इंडस्ट्री में चांदी की डिमांड काफी ज्यादा है, इसलिए यहां का सिल्वर रिजर्व और भंडार दोनों ही काफी अहम हैं.
यूरोप का चांदी राजा
पोलैंड के पास यूरोप में सबसे ज्यादा 61,000 मीट्रिक टन चांदी का भंडार है. यहां साल 2024 में 1,300 मीट्रिक टन चांदी का उत्पादन हुआ. यहां की KGHM कंपनी दुनिया की सबसे बड़ी चांदी उत्पादक है.
मैक्सिको के पास 37,000 मीट्रिक टन चांदी
उत्पादन में नंबर वन मैक्सिको के पास 37,000 मीट्रिक टन का सिल्वर रिजर्व है. साल 2024 के आधारर पर मैक्सिको ने दुनियाभर में सबसे ज्यादा चांदी का प्रोडक्शन किया है. यहां की पेनास्किटो माइन प्रोडक्शन के मामले में टॉप पर है. पिटारिला प्रोजेक्ट से आने वाले दिनों में चांदी के प्रोडक्शन में और बढ़ोतरी होगी. मैक्सिको चांदी की ग्लोबल सप्लाई को कंट्रोल करता है. जैसे-जैसे डिमांड बढ़ेगी, यहां के भंडार की भी कीमत बढ़ेगी.
चांदी के मामले में कहां है भारत?
इसके अलावा सिल्वर रिजर्व के मामले में छठे नंबर पर ऑस्ट्रेलिया है, जिसके पास 27,000 मीट्रिक टन सिल्वर रिजर्व है. 26,000 मीट्रिक टन के साथ चिली सातवें नंबर पर है. अमेरिका के पास 23,000 मीट्रिक टन का सिल्वर रिजर्व है और यह आठवें नंबर पर है. सिल्वर रिजर्व के मामले में भारी नौंवे नंबर पर है, यहां 8,000 मीट्रिक टन का सिल्वर रिजर्व है. टॉप 10 में दसवें नंबर पर अर्जेंटीना है, जिसके बाद 6,500 मीट्रिक टन का सिल्वर रिजर्व है.
रिटर्न के मामले में सोने को छोड़ा पीछे
पिछले एक साल की बात करें तो चांदी ने रिटर्न के मामले में सोने को पीछे छोड़ दिया है. पिछले एक साल के दौरान सोने ने 80 प्रतिशत तक का रिटर्न दिया है. वहीं, चांदी का रिटर्न 130-150% पर पहुंच गया है.