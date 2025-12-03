कितनी जल्दी ₹2 लाख के लेवल तक पहुंचेगी चांदी? इस रिपोर्ट में सामने आयी बड़ी बात

Silver New Record : 2025 में सबसे शानदार सालाना परफॉर्मेंस के देने के बाद अब चांदी 2026 में 2 लाख रुपये के लेवल को पार करने की राह पर है. केडिया एडवाइजरीज की हार्ड एसेट पर एक रिपोर्ट के मुताबिक, मल्टी-कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर सिर्फ 10 दिनों में मेटल लगभग 20% बढ़ गया है. जुलाई 2026 फ्यूचर्स 1,84,000 रुपये प्रति किलो ग्राम तक पहुंच गया है. इसी दौरान ग्लोबल स्पॉट कीमतों में 21 प्रतिशत की तेजी आई है.

किन वजहों से आयी चांदी में तेजी?

ये तेजी कई फैक्टर्स की वजह से आई. इसमें US जियोलॉजिकल सर्वे का अपनी क्रिटिकल मिनरल्स लिस्ट में चांदी को शामिल करना, टैरिफ का डर शामिल हैं. इनफ्लो के बावजूद लंदन वॉल्ट स्टॉक 26,254 टन के करीब दबाव में है, जबकि शंघाई इन्वेंट्री एक दशक के सबसे निचले स्तर पर पहुंच गई है. लेकिन रिपोर्ट के मुताबिक इसमें मामूली सुधार हुआ है.

रिपोर्ट के मुताबिक, iShares Silver Trust (SLV) में पिछले हफ्ते 324 टन चांदी का निवेश हुआ, ये जुलाई के बाद सबसे बड़ा इनफ्लो है. इससे लंदन के वॉल्ट नेटवर्क में स्टोर की गई कुल चांदी में SLV होल्डिंग्स का 47.5% हो गया है. ये उछाल ETF, हेज फंड और इंडस्ट्रियल कंज्यूमर्स की मजबूत भागीदारी को दिखाता है बता दें. COMEX, शंघाई फ्यूचर्स एक्सचेंज और मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया के ट्रेडर्स ने भी अपनी पोजीशन बढ़ाई है. इन सभी फैक्टर्स के अलावा, कमजोर US इकोनॉमिक डेटा और फेड रेट-कट की बढ़ती उम्मीदें हैं, जिससे चांदी जैसे नॉन-यील्डिंग एसेट्स को और बढ़ावा मिला है.

चांदी की कीमतें 1.38% बढ़ी

बुधवार को मल्टी-कमोडिटी एक्सचेंज पर मार्च 2026 फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में चांदी की कीमतें 1.38% बढ़कर 1,84,727 रुपये प्रति किलोग्राम के नए हाई पर पहुंच गईं. ये उछाल बुधवार को मेटल के कम भाव पर खुलने के बाद आया है. इंडिया बुलियन एसोसिएशन के मुताबिक, इस हफ्ते की शुरुआत में 1,81,680 रुपये प्रति किलोग्राम के रिकॉर्ड हाई पर पहुंचने के बाद मेटल की कीमत शुरुआती घंटों में गिरकर 1,81,400 रुपये प्रति किलोग्राम हो गई थी.