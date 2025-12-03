Advertisement
trendingNow13027363
Hindi Newsबिजनेस

कितनी जल्दी ₹2 लाख के लेवल तक पहुंचेगी चांदी? इस रिपोर्ट में सामने आयी बड़ी बात

Silver Touches New Record High: जुलाई 2026 फ्यूचर्स 1,84,000 रुपये प्रति किलो ग्राम तक पहुंच गया है. इसी दौरान ग्लोबल स्पॉट कीमतों में 21 प्रतिशत की तेजी आई है.

Written By  Gaurav Singh|Last Updated: Dec 03, 2025, 01:30 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

कितनी जल्दी ₹2 लाख के लेवल तक पहुंचेगी चांदी? इस रिपोर्ट में सामने आयी बड़ी बात

Silver New Record : 2025 में सबसे शानदार सालाना परफॉर्मेंस के देने के बाद अब चांदी 2026 में 2 लाख रुपये के लेवल को पार करने की राह पर है. केडिया एडवाइजरीज की हार्ड एसेट पर एक रिपोर्ट के मुताबिक, मल्टी-कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर सिर्फ 10 दिनों में मेटल लगभग 20% बढ़ गया है. जुलाई 2026 फ्यूचर्स 1,84,000 रुपये प्रति किलो ग्राम तक पहुंच गया है. इसी दौरान ग्लोबल स्पॉट कीमतों में 21 प्रतिशत की तेजी आई है.

किन वजहों से आयी चांदी में तेजी?

ये तेजी कई फैक्टर्स की वजह से आई. इसमें US जियोलॉजिकल सर्वे का अपनी क्रिटिकल मिनरल्स लिस्ट में चांदी को शामिल करना, टैरिफ का डर शामिल हैं. इनफ्लो के बावजूद लंदन वॉल्ट स्टॉक 26,254 टन के करीब दबाव में है, जबकि शंघाई इन्वेंट्री एक दशक के सबसे निचले स्तर पर पहुंच गई है. लेकिन रिपोर्ट के मुताबिक इसमें मामूली सुधार हुआ है.

Add Zee News as a Preferred Source

रिपोर्ट के मुताबिक, iShares Silver Trust (SLV) में पिछले हफ्ते 324 टन चांदी का निवेश हुआ, ये जुलाई के बाद सबसे बड़ा इनफ्लो है. इससे लंदन के वॉल्ट नेटवर्क में स्टोर की गई कुल चांदी में SLV होल्डिंग्स का 47.5% हो गया है. ये उछाल ETF, हेज फंड और इंडस्ट्रियल कंज्यूमर्स की मजबूत भागीदारी को दिखाता है बता दें. COMEX, शंघाई फ्यूचर्स एक्सचेंज और मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया के ट्रेडर्स ने भी अपनी पोजीशन बढ़ाई है. इन सभी फैक्टर्स के अलावा, कमजोर US इकोनॉमिक डेटा और फेड रेट-कट की बढ़ती उम्मीदें हैं, जिससे चांदी जैसे नॉन-यील्डिंग एसेट्स को और बढ़ावा मिला है.

चांदी की कीमतें 1.38% बढ़ी 

बुधवार को मल्टी-कमोडिटी एक्सचेंज पर मार्च 2026 फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में चांदी की कीमतें 1.38% बढ़कर 1,84,727 रुपये प्रति किलोग्राम के नए हाई पर पहुंच गईं. ये उछाल बुधवार को मेटल के कम भाव पर खुलने के बाद आया है. इंडिया बुलियन एसोसिएशन के मुताबिक, इस हफ्ते की शुरुआत में 1,81,680 रुपये प्रति किलोग्राम के रिकॉर्ड हाई पर पहुंचने के बाद मेटल की कीमत शुरुआती घंटों में गिरकर 1,81,400 रुपये प्रति किलोग्राम हो गई थी.

About the Author
author img
Gaurav Singh

ज़ी न्यूज़ में सीनियर सब-एडिटर हैं और वर्तमान में बिजनेस व फाइनेंशियल न्यूज कवर करते हैं. उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाले गौरव ने अपने करियर की शुरुआत डिजिटल मीडिया से की और पिछले 6 वर्षों से लगा...और पढ़ें

TAGS

Silver New Record

Trending news

एक AI क्लिप और कांग्रेस ने कर दी 2014 वाली भूल? PM मोदी के चाय वाले वीडियो से बवाल
AI Video Controversy
एक AI क्लिप और कांग्रेस ने कर दी 2014 वाली भूल? PM मोदी के चाय वाले वीडियो से बवाल
जिस बांग्लादेशी महिला को देश से निकाला उसे फिर क्यों लाएगी सरकार? SC में क्या बताया
Supreme Court News
जिस बांग्लादेशी महिला को देश से निकाला उसे फिर क्यों लाएगी सरकार? SC में क्या बताया
Video: पहले संसद में लाईं कुत्ता, अब 'भौं-भौं' क्यों करने लगीं रेणुका चौधरी?
Renuka Chaudhary
Video: पहले संसद में लाईं कुत्ता, अब 'भौं-भौं' क्यों करने लगीं रेणुका चौधरी?
Parliament Winter Session Live (Day 3): पीएम मोदी ने बंगाल के सांसदों से की मुलाकात, जानें क्या दिया निर्देश?
Parliament winter session
Parliament Winter Session Live (Day 3): पीएम मोदी ने बंगाल के सांसदों से की मुलाकात, जानें क्या दिया निर्देश?
शुद्ध शाकाहारी हो... देसी मुर्गा खाकर सिद्धारमैया ने महिला रिपोर्टर से क्या पूछा?
Karnataka News
शुद्ध शाकाहारी हो... देसी मुर्गा खाकर सिद्धारमैया ने महिला रिपोर्टर से क्या पूछा?
तलाकशुदा मुस्लिम महिलाओं को बड़ी राहत! SC ने दिया अहम फैसला, वापस मिलेगा कैश और सोना
muslim divorced women
तलाकशुदा मुस्लिम महिलाओं को बड़ी राहत! SC ने दिया अहम फैसला, वापस मिलेगा कैश और सोना
भयंकर ठंड के बीच भारी बारिश से इन राज्यों में मचेगा कहर! 3-7 दिसंबर तक मौसम का हाल
IMD
भयंकर ठंड के बीच भारी बारिश से इन राज्यों में मचेगा कहर! 3-7 दिसंबर तक मौसम का हाल
हिंदुओं के करोड़ों देवता कैसे? सीएम रेवंत रेड्डी ने क्या कहा, जिस पर विवाद हो गया
CM Revanth Reddy
हिंदुओं के करोड़ों देवता कैसे? सीएम रेवंत रेड्डी ने क्या कहा, जिस पर विवाद हो गया
क्या बाबरी मस्जिद के लिए नेहरू के दिल में सॉफ्ट कॉर्नर था? DM को क्या आदेश दिया था
jawahar lal nehru
क्या बाबरी मस्जिद के लिए नेहरू के दिल में सॉफ्ट कॉर्नर था? DM को क्या आदेश दिया था
बाइडेन को चिढ़ाने का दांव पड़ा उल्टा! कैबिनेट बैठक में सोते दिखे ट्रंप, वीडियो वायरल
Donald Trump
बाइडेन को चिढ़ाने का दांव पड़ा उल्टा! कैबिनेट बैठक में सोते दिखे ट्रंप, वीडियो वायरल