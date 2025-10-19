Advertisement
लगातार नया रिकॉर्ड बना रही है चांदी, सोने से भी ज्यादा क्यों बढ़ रही है इसकी कीमत?

दिवाली से पहले धनतेरस पर सोने-चांदी की बिक्री में 25 प्रतिशत की ग्रोथ हुई है. उपभोक्ताओं ने एक लाख करोड़ रुपये खर्च किए हैं. गोल्ड, सिल्वर, बर्तन, इलेक्ट्रॉनिक्स सहित कई चींजो अच्छी खासी बिक्री हुई है. 

Written By  Gaurav Singh|Last Updated: Oct 19, 2025, 01:55 PM IST
अगर आप सोने या चांदी में निवेश करने की सोच रहे हैं तो ये खबर आपके के लिए जरूरी है. भारत में चांदी की कीमतों में जबरदस्त तेजी देखने को मिली है. चांदी की कीमतों ने हाल के महीनों में लगातार नए रिकॉर्ड बनाते हुए निवेशकों का ध्यान अपनी ओर खींचा है. एनालिस्ट के मुताबिक, वैश्विक बाजार में अनिश्चितता,  बढ़ती महंगाई दर और डॉलर में उतार-चढ़ाव ने चांदी को निवेशकों के लिए सबसे तगड़ा ऑप्शन बना दिया है. वायदा बाजार में बीते हफ्ते सिल्वर के दाम 10 हजार रुपये से ज्यादा बढ़ गए हैं. 

दिवाली से पहले धनतेरस पर सोने-चांदी की बिक्री में 25 प्रतिशत की ग्रोथ हुई है. उपभोक्ताओं ने एक लाख करोड़ रुपये खर्च किए हैं. गोल्ड, सिल्वर, बर्तन, इलेक्ट्रॉनिक्स सहित कई चींजो अच्छी खासी बिक्री हुई है. इस महीने की शुरुआत से ही सोने और चांदी में लगातार तेजी देखी जा रही है. चांदी में इतनी बढ़ोतरी का आखिर क्या कारण है?

धनतेरस पर 1,000,000,000,000 रुपये का कारोबार, गुलजार हुआ बाजार

चांदी की कीमत में तेजी के पीछे कौन ?  

धनतेरस के दिन चांदी की चमक फीकी पड़ गई थी अंतरराष्ट्रीय बाजार में चांदी की कीमतों में 6% से अधिक की गिरावट आई है. ये पिछले छह महीनों में इसकी सबसे बड़ी गिरावट है. भारत दुनिया में चांदी के सबसे बड़े उपभोक्ताओं में से एक है. इससे चांदी की डिमांड बढ़ी है. चांदी की मांग तो बढ़ रही है, लेकिन इसकी सप्लाई में रुकावट आ रही है. 

दुनिया में जब अनिश्चितता बढ़ती है तो लोग सोने चांदी की तरफ रुख करते हैं. सोने को हमेशा से ही सुरक्षित विकल्प माना जाता रहा है. लेकिन लोगों ने सोने से ज्यादा चांदी के ऊपर भरोसा जाताना शुरू कर दिया है. फेस्टिव सीजन में चांदी की डिमांड इतनी बढ़ गई है कि चांदी की अब कमी होने लगी है. कंपनियों ने सिल्वर ETF में नए निवेश रोक दिए हैं.

Gaurav Singh

ज़ी न्यूज़ में सीनियर सब-एडिटर हैं और वर्तमान में बिजनेस व फाइनेंशियल न्यूज कवर करते हैं. उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाले गौरव ने अपने करियर की शुरुआत डिजिटल मीडिया से की और पिछले 6 वर्षों से लगा...और पढ़ें

Sliver Price

