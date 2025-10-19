लगातार नया रिकॉर्ड बना रही है चांदी, सोने से भी ज्यादा क्यों बढ़ रही है इसकी कीमत?

अगर आप सोने या चांदी में निवेश करने की सोच रहे हैं तो ये खबर आपके के लिए जरूरी है. भारत में चांदी की कीमतों में जबरदस्त तेजी देखने को मिली है. चांदी की कीमतों ने हाल के महीनों में लगातार नए रिकॉर्ड बनाते हुए निवेशकों का ध्यान अपनी ओर खींचा है. एनालिस्ट के मुताबिक, वैश्विक बाजार में अनिश्चितता, बढ़ती महंगाई दर और डॉलर में उतार-चढ़ाव ने चांदी को निवेशकों के लिए सबसे तगड़ा ऑप्शन बना दिया है. वायदा बाजार में बीते हफ्ते सिल्वर के दाम 10 हजार रुपये से ज्यादा बढ़ गए हैं.

दिवाली से पहले धनतेरस पर सोने-चांदी की बिक्री में 25 प्रतिशत की ग्रोथ हुई है. उपभोक्ताओं ने एक लाख करोड़ रुपये खर्च किए हैं. गोल्ड, सिल्वर, बर्तन, इलेक्ट्रॉनिक्स सहित कई चींजो अच्छी खासी बिक्री हुई है. इस महीने की शुरुआत से ही सोने और चांदी में लगातार तेजी देखी जा रही है. चांदी में इतनी बढ़ोतरी का आखिर क्या कारण है?

चांदी की कीमत में तेजी के पीछे कौन ?

धनतेरस के दिन चांदी की चमक फीकी पड़ गई थी अंतरराष्ट्रीय बाजार में चांदी की कीमतों में 6% से अधिक की गिरावट आई है. ये पिछले छह महीनों में इसकी सबसे बड़ी गिरावट है. भारत दुनिया में चांदी के सबसे बड़े उपभोक्ताओं में से एक है. इससे चांदी की डिमांड बढ़ी है. चांदी की मांग तो बढ़ रही है, लेकिन इसकी सप्लाई में रुकावट आ रही है.

दुनिया में जब अनिश्चितता बढ़ती है तो लोग सोने चांदी की तरफ रुख करते हैं. सोने को हमेशा से ही सुरक्षित विकल्प माना जाता रहा है. लेकिन लोगों ने सोने से ज्यादा चांदी के ऊपर भरोसा जाताना शुरू कर दिया है. फेस्टिव सीजन में चांदी की डिमांड इतनी बढ़ गई है कि चांदी की अब कमी होने लगी है. कंपनियों ने सिल्वर ETF में नए निवेश रोक दिए हैं.