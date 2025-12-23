25 साल बेमिसाल, चांदी का कमाल, 2,600% से अधिक का रिटर्न, ₹7,900 से पहुंची ₹2.16 लाख

Advertisement
अगर अपने साल 2000 में चांदी में सिर्फ 1,000 रुपये का निवेश किया होता तो अब लगभग 26,455 रुपये का हो गया होता. इसका मतलब है कि 25 सालों में पैसा 26 गुना से अधिक बढ़ गया होता. 

Written By  Gaurav Singh|Last Updated: Dec 23, 2025, 08:21 PM IST
Silver Hits New Record : साल 2000 में भारत में चांदी की कीमत लगभग 7,900 रुपये प्रति किलोग्राम थी. आज चांदी 2.16 लाख रुपये प्रति किलोग्राम के करीब ट्रेड कर रही है, जिससे लंबे समय तक निवेश करने वाले निवेशकों को 2,600 प्रतिशत से अधिक का रिटर्न मिला है. ये शानदार सफर दिखाता है कि कैसे चांदी, जो अक्सर सोने की चमक के आगे फीकी पड़ जाती है. पिछले ढाई दशकों में चुपचाप एक मजबूत एसेट्स के रूप में उभरी है. अगर अपने साल 2000 में चांदी में सिर्फ 1,000 रुपये का निवेश किया होता तो अब लगभग 26,455 रुपये का हो गया होता. इसका मतलब है कि 25 सालों में पैसा 26 गुना से अधिक बढ़ गया होता. सालों से चांदी की लगातार बढ़ती कीमत ने निवेशकों को अपनी संपत्ति बचाने और बढ़ाने में मदद की है. खासकर महंगाई और मार्केट के अनिश्चितता के समय में.

2025 में चांदी ने रिकॉर्ड स्तर छुआ 

अंतर्राष्ट्रीय बाजार में, स्पॉट चांदी पहली बार $70 प्रति औंस के पार चली गई. मंगलवार को इंट्रा-डे में $70.0055 के उच्चतम स्तर पर पहुंच गई है. इस तेजी को वैश्विक अनिश्चितता, अमेरिका और वेनेज़ुएला के बीच बढ़ते भू-राजनीतिक तनाव और डॉलर की कमजोरी से समर्थन मिला है.

ये भी पढ़ें : नए साल में कब-कब बंद रहेगा शेयर बाजार? ये रहा पूरा हॉलिडे कैलेंडर

गोल्ड भी आल टाइम हाई पर 

भारत में भी चांदी की कीमतें नए उच्चतम स्तर पर पहुंच गईं हैं. शुरुआती कारोबार के दौरान MCX चांदी 1.7 प्रतिशत बढ़कर रिकॉर्ड 2,16,596 रुपये प्रति किलोग्राम हो गई. सोना भी उसी दिशा में बढ़ा है MCX सोने का फरवरी वायदा 1.1 प्रतिशत बढ़कर 1,38,300 रुपये प्रति 10 ग्राम के आलटाइम हाई पर पहुंच गया है.

चांदी ने सोने से बेहतर प्रदर्शन किया

खास बात ये  है कि 2025 में चांदी ने सोने से बेहतर प्रदर्शन किया है. जबकि इस साल अब तक चांदी की कीमतों में 140 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है. उसी अवधि में स्पॉट मार्केट में सोने में लगभग 76 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है. इस जबरदस्त बेहतर प्रदर्शन ने चांदी में निवेशकों की दिलचस्पी फिर से जगा दी है. इस साल चांदी की मजबूत तेजी के पीछे कई कारण हैं. भू-राजनीतिक तनाव, अमेरिका में ब्याज दरों में कटौती की उम्मीद और कमजोर डॉलर ने चांदी और सोने जैसे सुरक्षित निवेश एसेट की मांग बढ़ा दी है.

