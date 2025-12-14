चांदी 2 लाख पार, चमक देखकर चौंधिया गई है आपकी आखें तो 'शैतान के धातु' का काला इतिहास भी जान लीजिए, 50 साल में बस 3 बार आई बड़ी उछाल

Silver Hits Record High : कमोडिटी मार्केट में चांदी की कीमत लगातार इतिहास रच रही है. देश के मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर चांदी पहली बार दो लाख रुपये प्रत‍ि क‍िलो के पार पहुंच गई है. ये चांदी का अब तक का सबसे हाई लेवल है. एमसीएक्स (MCX) पर शुक्रवार के कारोबारी सेशन के दौरान सिल्वर में जबरदस्त खरीदारी देखने को मिली. साल 2025 की शुरुआत से अब तक चांदी का दाम 100 प्रतिशत तक उछल चुका है. इसके साथ ही इसका रेट 2,01,615 रुपये प्रति किलो तक पहुंच गया. चांदी, जिसे तथाकथित 'शैतान की धातु' कहा जाता है लगातार रिकॉर्ड तोड़ रही है और इतिहास में पहली बार इसकी कीमत $64 प्रति औंस से ज्यादा हो गई है.

एक्सिस डारेक्ट के अनुसार 2024 में 20 प्रतिशत से ज्यादा रिटर्न देने के बाद 2025 में भी चांदी की तेजी जारी है. कीमतों में सालाना बढ़त 1979 के बाद सबसे ज्यादा रही है. लंबे समय तक स्थिर रहने के बाद अब चांदी एक मजबूत तेजी के दौर में प्रवेश कर चुकी है.

कब-कब चांदी बनी रॉकेट?

साल 1980 में जब अमेरिका के दो भाईयों नेल्सन बंकर हंट और विलियम हंट ने पूरे मार्केट पर दबदबा जमाने का प्रयास किया था तो इस वक्त चांदी का दाम 6 डॉलर से बढ़कर 49 डॉलर प्रति औंस पर पहुंच गया था. लेकिन 27 मार्च 1980 को हंट ब्रदर्स मार्जिन कॉल पूरा नहीं कर पाए थे इसके बाद ब्रोकर ने सिल्वर बेचना शुरू कर दिया और कीमतें एक ही दिन में 50% से ज्यादा धराशायी हो गई थी. तबसे इसी घटना के बाद चांदी का नाम ‘शैतान की धातु’ पड़ गया था. इसके बाद साल 2011 में चांदी के बार फिर टॉप पर पहुंच गई. 2008 के वित्तीय संकट के बाद निवेशकों का रुझान सोना-चांदी के प्रति बहुत बढ़ गया था. 2011 में चांदी के दाम 50 डॉलर प्रति औंस के ऑलटाइम हाई पर पहुंच गए थे.

क्यों आयी चांदी की कीमत में तेजी?

इंडस्ट्रियल डिमांड में जबरदस्त तेजी आना चांदी की कीमत में तेजी का एक बड़ा कारण है. एक्सिस म्यूचुअल फंड के अनुसार, 2025 में सोलर पैनल, इलेक्ट्रिक व्हीकल (EV) और 5जी टेक्नोलॉजी में चांदी की मांग बहुत तेजी से बढ़ी है. मांग ज्यादा और सप्लाई कम होने से कीमतें ऊपर चली गईं.

ग्लोबल मार्केट में सप्लाई की कमी से भी चांदी का रेट चढ़ रहा है. अमेरिका के कॉमेक्स एक्सचेंज पर चांदी 65.085 डॉलर प्रति औंस तक पहुंच गई है, जो कई साल का र‍िकॉर्ड हाई लेवल है. दुनियाभर में सप्‍लाई कम होने से भारतीय बाजार पर भी असर पड़ा है.

डॉलर-रुपये में उतार-चढ़ाव से भी डॉलर के मुकाबले रुपये में कमजोरी आने से भारत में चांदी और अन्य कीमती धातुएं महंगी हो गईं. डॉलर के मुकाबले रुपये में ग‍िरावट से भी सोने-चांदी की कीमत ऊपर चढ़ रही है.