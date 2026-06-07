सस्ता सोना तो ठीक पर असली खेल तो चांदी खेल रही है...फूटने वाला है 'सिल्वर बम', कीमत पर क्या असर होगा ?

Gold-Silver Rate: सोने-चांदी की कीमतों में खाड़ी युद्ध के बाद से गिरावट का दौर जारी है. सोना अपने ऑल टाईम हाई वैल्यू से करीब 25000 रुपये सस्ता हो चुका है. वहीं चांदी की कीमत 1.21 लाख रुपये से अधिक गिर चुकी है. गिरता सोना-चांदी हर किसी को आकर्षित कर रहा है. लोग खरीदारी और निवेश करना चाहते हैं. आज 24 कैरेट शुद्धता वाला सोना 1.54 लाख रुपये प्रति 10 ग्राम और चांदी 2.54 लाख रुपये प्रति किलोग्राम तक पहुंच चुकी है. सोने को सबकी पसंद है, लेकिन आने वाले दिनों में चांदी जो रूप दिखाने वाली है, उसका किसी को अंदाजा लग पा रहा है. चांदी का बम फूटने वाला है. सोने की कीमत आने वाले दिनों में किस तरफ जाएंगी, चांदी का कौन सा बम फूटने वाला है ? समझते हैं ...
कमोडिटी मार्केट एक्सपर्ट अजय केडिया की माने तो आने वाले दिनों में सोने में और करेक्शन देखने को मिल सकता है. बाजार जानकारों की माने तो सोने की मौजूदा स्थिति वैसी ही बन रही है, जैसी साल 2008 के ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस और साल 2022 में रूस-यूक्रेन युद्ध के दौरान देखने को मिले थे. तेल की कीमतों की वजह से आर्थिक सुस्ती देखी जा रही है और लिक्विडिटी की कमी के चलते सोना गिरने लगता है.
सोने के बजाए आज फोकस चांदी पर करते हैं. चांदी भले ही आज गिर रहा है, लेकिन इसके पीछे एक ऐसी कहानी लिखी जा रही है, जो आने वाले दिनों में चांदी की कीमतों में जबरदस्त यूटर्न ला सकता है. दरअसल पेरू और मैक्सिको जैसे देश, जो चांदी के बड़े उत्पादक और रिफाइनर हैं, वहां मुश्किल बढ़ रही है. वर्ल्ड सिल्वर सर्वे 2026 की रिपोर्ट के मुताबिक चांदी की सप्लाई में साल 2026 में 46.3 मिलियन औंस की गिरावट देखी जा सकती है. ये गिरावट लगातार छह सालों से जारी है. चांदी के खानों से साल 2025 तक 846.6 मिलियन टन चांदी का प्रोडक्शन हो रहा था, लेकिन अब चांदी के अयस्कों में कमी देखी जा रही है.
पेरू , जो दुनिया का सबसे बड़ा चांदी उत्पादक देश हैं, हर साल 130 मिलियन औंस चांदी का उत्पादन और सप्लाई करता है, वहां चांदी के उत्पादन में भारी कमी आ रही है. चांदी का उत्पादन दो तरीकों से होता है, पहला बाय प्रोडक्ट के तौर पर और दूसरा अयस्क के जरिए. सिर्फ पेरू ही नहीं मैक्सिको में भी चांदी का प्रोडक्शन कम हो रहा है. तेल की बढ़ती कीमत चांदी के दोहन की क्षमता को प्रभावित कर रही है. चांदी को अयस्क ने निकालना , उसकी रिफाइनिंग में भारी ऊर्जा की खपत होती है. ऊर्जा संकट की वजह से इसमें भारी कमी आ रही है. मैक्सिको की कंपनी Fresnillo और पेरू की कंपनी Southern Copper ने भी चांदी के प्रोडक्शन को लेकर चिंता जाहिर की है.
एक तरफ चांदी का उत्पादन घट रहा है, चांदी निकालने में खर्च भी उतना ही बढ़ता जा रहा है, वहीं दूसरी ओर चांदी की खपत तेजी से बढ़ रही है. चांदी को खान से निकालने का प्रोसेस काफी खर्ची है. जिससे कंपनियों का लागत बढ़ रहा है. वहीं खपत तेजी से बढ़ रही है. सोलर पैनवस AI. सेमीकंडक्टर, ईवी व्हीक्लस (EVs) की वजह से डिमांड बढ़ रही है. जब सप्लाई कम होगी और डिमांड बढ़ती जाएगी, तो कीमतों में इजाफा स्वाभाविक है. यानी आने वाले दिनों में चांदी की चांदी होने वाली है. चांदी की कीमतों में तेजी लौट सकती है. निवेशक चांदी का रुख कर सकते हैं. हालांकि हम इसे लेकर कोई निवेश की सलाह नहीं दे रहे हैं. आप जब भी निवेश करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर लें.