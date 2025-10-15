Advertisement
trendingNow12962420
Hindi Newsबिजनेस

Gold-Silver Rate: चांदी में सुनामी,रफ्तार देखकर सोना 'पानी-पानी', दस महीने में भाव डबल, आज कहां पहुंचा 10 ग्राम गोल्ड का रेट

सोने-चांदी की कीमत अब मिडिल क्लास की पहुंच से दूर होती जा रही है. सोना रोज अपने ही रिकॉर्ड को तोड़ रहा है. चांदी की रफ्तार तो सोने से भी तेज है. सिल्वर ने 40 सालों के रिकॉर्ड को तोड़कर ये तेजी हासिल कर ली है और जल्द ही इसकी कीमत 2 लाख के आंकड़े को पार कर जाएगा.

Written By  Bavita Jha |Last Updated: Oct 15, 2025, 12:09 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Gold-Silver Rate: चांदी में सुनामी,रफ्तार देखकर सोना 'पानी-पानी', दस महीने में भाव डबल, आज कहां पहुंचा 10 ग्राम गोल्ड का रेट

Gold Silver Rate: सोने-चांदी की कीमत अब मिडिल क्लास की पहुंच से दूर होती जा रही है. सोना रोज अपने ही रिकॉर्ड को तोड़ रहा है. चांदी की रफ्तार तो सोने से भी तेज है. सिल्वर ने 40 सालों के रिकॉर्ड को तोड़कर ये तेजी हासिल कर ली है और जल्द ही इसकी कीमत 2 लाख के आंकड़े को पार कर जाएगा. सोने की कीमत ने पहली बार सवा लाख के पार पहुंच गई है. इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन (IBJA) के अनुसार, 10 ग्राम 24 कैरेट सोने के दाम एक दिन में 2000 रुपए बढ़कर 1,26,152 रुपए को पार कर गया. चांदी की कीमत 10 महीने में दोगुने हो चुके हैं. चांदी के दाम 86 हजार से चढ़कर 1.75 लाख को पार कर गई है.  इस साल चांदी के दाम दोगुने से ज्यादा बढ़े हैं. साल के शुरुआत में  86 हजार प्रति किलो के भाव से बिक रही चांदी आज 1.75 लाख रुपये को पार कर चुकी है. चांदी ने सोने के मुकाबले  37% ज्यादा रिटर्न दिया.  

15 सितंबर को सोने-चांदी की कीमत 

मल्टी-कमोडिटी एक्सचेंज (एमसीएक्स) पर बुधवार को सोने की कीमतें 1.27 लाख रुपए प्रति 10 ग्राम के पार पहुंचने के साथ नए रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गईं. अमेरिका-चीन के बीच नए व्यापारिक तनाव और अमेरिकी फेडरल रिजर्व द्वारा ब्याज दरों में कटौती की बढ़ती उम्मीदों के बीच वैश्विक स्तर पर सोने की कीमतों में वृद्धि के कारण यह तेजी दर्ज की गई. शुरुआत में, एमसीएक्स पर सोना वायदा 0.52 प्रतिशत बढ़कर 1,26,915 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया, जबकि पिछला बंद भाव 1,26,256 रुपए था.  

Add Zee News as a Preferred Source

सोना ऑल टाइम हाई पर  

इसके तुरंत बाद, कीमतें 1,27,500 रुपए प्रति 10 ग्राम के नए सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंच गईं. चांदी की कीमतों में भी तेजी दर्ज की गई और यह 0.18 प्रतिशत बढ़कर 1,59,800 रुपए प्रति किलोग्राम पर खुली और कारोबार के दौरान 1,61,418 रुपए के उच्चतम स्तर पर पहुंच गई. शुरुआती कारोबार में सोना 0.46 प्रतिशत बढ़कर 1,26,835 रुपए प्रति 10 ग्राम पर कारोबार कर रहा था, जबकि चांदी 0.52 प्रतिशत बढ़कर 1,60,333 रुपए प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई. 

सोने-चांदी में तेजी की वजह 

ग्लोबल मार्केट में सुरक्षित निवेश की मांग के समर्थन से सोना अपने रिकॉर्ड स्तर के आसपास मंडरा रहा था. हाजिर सोना 0.4 प्रतिशत बढ़कर 4,155.99 डॉलर प्रति औंस हो गया, जबकि दिसंबर डिलीवरी वाला अमेरिकी सोना वायदा 0.3 प्रतिशत बढ़कर 4,174.30 डॉलर प्रति औंस हो गया. इस वर्ष अब तक सोने की कीमतों में लगभग 55 प्रतिशत की वृद्धि हुई है और मंगलवार को यह 4,179.48 डॉलर के सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंच गया.  विश्लेषकों का कहना है कि सोने में यह तेजी वैश्विक अनिश्चितताओं, अमेरिकी फेड द्वारा ब्याज दरों में कटौती की उम्मीदों, केंद्रीय बैंकों की मजबूत खरीदारी, डॉलर से वैश्विक रुख में बदलाव और गोल्ड एक्सचेंज-ट्रेडेड फंड्स में लगातार निवेश के मिश्रण से प्रेरित है.  
 
अमेरिका-चीन का विवाद, सोने की कीमत बढ़ने की वजह

अमेरिका और चीन के बीच व्यापार तनाव फिर से बढ़ गया है, जिससे सोने की तेजी में इजाफा हुआ है.अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि वाशिंगटन चीन के साथ कुछ व्यापारिक संबंधों को खत्म करने पर विचार कर रहा है, जिसमें खाना पकाने का तेल भी शामिल है, क्योंकि दोनों देशों ने इस सप्ताह एक-दूसरे पर नए बंदरगाह शुल्क लगाए हैं. विशेषज्ञों का मानना ​​है कि भू-राजनीतिक अनिश्चितता, नीतिगत ढील की उम्मीदें और बाजार में चल रही मौजूदा चिंता निवेशकों को सोने की सुरक्षा की ओर आकर्षित कर रही है, जिससे कीमतें रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच रही हैं. आईएएनएस

About the Author
author img
Bavita Jha

बवीता झा
Zee News Hindi ( Digital) में  बतौर चीफ सब एडिटर कार्यरत. बिजनेस जगत की खबरों की पेचीदगियों को सरल भाषा में लिखना और अपने पाठकों से कनेक्ट करने में खास रूचि. ग्लोबल ट्रेड शेयर बाजार ...और पढ़ें

TAGS

Gold rate

Trending news

भयंकर प्रलय मचाने आ रहा है मॉनसून, बारिश से डूब जाएंगे ये 12 जिला! जानें नाम
Monsoon
भयंकर प्रलय मचाने आ रहा है मॉनसून, बारिश से डूब जाएंगे ये 12 जिला! जानें नाम
ब्राह्मण टीचर की पत्नी ने नहीं परोसा खाना, डॉ. कलाम के साथ धर्म के नाम पर हुआ भेदभाव
dr kalam untold childhood stories
ब्राह्मण टीचर की पत्नी ने नहीं परोसा खाना, डॉ. कलाम के साथ धर्म के नाम पर हुआ भेदभाव
महाराष्ट्र में वोट चोरी पर बवाल, आरोपों से घिरी सरकार, उद्धव की सेना का बड़ा सवाल
Maharashtra news
महाराष्ट्र में वोट चोरी पर बवाल, आरोपों से घिरी सरकार, उद्धव की सेना का बड़ा सवाल
ये बंदूक ले लो... नक्सलियों के 'ब्रेन' ने काम करना किया बंद, शाह का प्लान कामयाब
Anti Naxal Operation
ये बंदूक ले लो... नक्सलियों के 'ब्रेन' ने काम करना किया बंद, शाह का प्लान कामयाब
बिहार चुनाव के बीच बड़ी खबर:पूर्व कांग्रेसी, क्रिकेटर की पत्नी को BJP बनाएगी मंत्री?
Gujarat
बिहार चुनाव के बीच बड़ी खबर:पूर्व कांग्रेसी, क्रिकेटर की पत्नी को BJP बनाएगी मंत्री?
'मैं बंदी की हिरासत से संतुष्ट था और हूं',अब सोनम वांगुचक की किस्मत SC में होगी तय?
Sonam Wangchuk
'मैं बंदी की हिरासत से संतुष्ट था और हूं',अब सोनम वांगुचक की किस्मत SC में होगी तय?
परदा, झालर... स्लीपर बस में आग कैसे लगती है? जैसलमेर कांड से डराने वाली वजह पता चली
Jaisalmer Fire
परदा, झालर... स्लीपर बस में आग कैसे लगती है? जैसलमेर कांड से डराने वाली वजह पता चली
दुर्गापुर रेप केस में आया बड़ा ट्विस्ट, गैंगरेप हुआ ही नहीं, पुरुष मित्र पकड़ा गया
Durgapur Gang Rape Case
दुर्गापुर रेप केस में आया बड़ा ट्विस्ट, गैंगरेप हुआ ही नहीं, पुरुष मित्र पकड़ा गया
ऑपरेशन ‌सिंदूर के 88 घंटे की आ गई पूरी डिटेल्स, पाकिस्तान को जानें कितना हुआ नुकसान?
DGMO Rajiv Ghai
ऑपरेशन ‌सिंदूर के 88 घंटे की आ गई पूरी डिटेल्स, पाकिस्तान को जानें कितना हुआ नुकसान?
तालिबान के विदेश मंत्री मुत्ताकी ने किसका हाथ दबाया? दिल्ली के वीडियो में दिखा सब
Amir Khan Muttaqi
तालिबान के विदेश मंत्री मुत्ताकी ने किसका हाथ दबाया? दिल्ली के वीडियो में दिखा सब