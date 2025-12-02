Advertisement
सोना बुलेट ट्रेन तो चांदी की रॉकेट वाली रफ्तार, एक दिन में ₹10821 चढ़ी कीमत, सोना अब तक ₹52638 हो चुका महंगा, क्यों इतनी तेजी से बढ़ रहे रेट ?

Gold Rate Today:  सोने की कीमत में इस साल अब तक 52 हजार से अधिक की तेजी आ चुकी है. 24 कैरेट शुद्धता वाला सोना 128602 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया है.

Written By  Bavita Jha |Last Updated: Dec 02, 2025, 09:58 AM IST
सोना बुलेट ट्रेन तो चांदी की रॉकेट वाली रफ्तार, एक दिन में ₹10821 चढ़ी कीमत, सोना अब तक ₹52638 हो चुका महंगा, क्यों इतनी तेजी से बढ़ रहे रेट ?

Gold-Silver Rate: वेडिंग सीजन में सोने-चांदी की कीमत लोगों को रुला रहे हैं. खासकर दिन घरों में शादियां है, वहां ज्वैलरी का खर्च बढ़ गया है. सोने की कीमत में इस साल अब तक 52 हजार से अधिक की तेजी आ चुकी है. 24 कैरेट शुद्धता वाला सोना 128602 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया है. सोने के मुकाबले चांदी की कीमत में बड़ी तेजी देखने को मिली. चांदी की कीमत एक दिन में 10 हजार से अधिक बढ गई. चांदी 173740 रुपये प्रति किलोग्राम पर पहुंच गया.  

सोने-चांदी कीमती में तेजी  

10 ग्राम सोना 2300 रुपये के करीब चढ़करअपने ऑल टाइम हाई के पास पहुंच गया. जबकि चांदी 10821 रुपए महंगी होकर 175180 रुपए पर पहुंच गई. बता दें कि सोने का ऑल टाइम हाई मूल्य 17 अक्टूबर को 130874 रुपए और 14 अक्टूबर का उच्चतम मूल्य 178100 रुपए था. दोनों की कीमती धातु अपने ऑल टाइम हाई को छूने के करीब पहुंच गए हैं.  

चांदी 90 हजार को सोना 52 हजार हो चुका है महंगा  

इस साल सोने की कीमत अब तक 52638 रुपये तक बढ़ चुका है. जबकि चांदी की कीमत में इस साल अब तक 89163 रुपये की तेजी आ चुकी है. अब समझते हैं कि सोने-चांदी की कीमत में आ रही इस तेजी की सबसे बड़ी वजह क्या है ? सोने की कीमत में तेजी की सबसे बड़ी वजह बढ़ती मांग है. केंद्रीय बैंकों की ओर से लगातार हो रही सोने की खरीदारी के चलते इसकी कीमत बढ़ रही है.बड़े बैंकों की ओर से लगातार खरीदारी के चलते बाजार में सोने की मांग बढ़रही है, जिससे कीमतें तेजी से बढ़ रही है.  वहीं वैश्विक अस्थिरतता के चलते सोना जो सेफ हैवन माना जाता है, उसमें निवेश बढ़ रहा है. निवेशक सोने को सुरक्षित निवेश के तौर पर चुन रहे हैं, जिसके चलते सोने की कीमतों में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है. वहीं क्रिप्टो में उतार-चढ़ाव और सख्त नियमों के डर से निवेशक पैसा सोने में लगा रहे हैं. सोना कभी भी पूरी तरह बेकार नहीं होता और न ही नष्ट नहीं होता. लॉग टर्म में ये सबसे अच्छा निवेश माना जाता है.  

24 कैरेट से लेकर 18 कैरेट तक की कीमत 

इंडिया बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन की वेबसाइट पर जारी सोने की कीमत के मुताबिक आज 24 कैरेट वाले सोने की कीमत 128280 रुपये प्रति 10 ग्राम, 22 कैरेट वाले की कीमत  11780 रुपये प्रति 10 ग्राम, 18 कैरेट वाले की कीमत 96600 रुपये प्रति 10ग्राम पर पहुंच गया.  

About the Author
author img
Bavita Jha

बवीता झा
Zee News Hindi ( Digital) में  बतौर चीफ सब एडिटर कार्यरत. बिजनेस जगत की खबरों की पेचीदगियों को सरल भाषा में लिखना और अपने पाठकों से कनेक्ट करने में खास रूचि. ग्लोबल ट्रेड शेयर बाजार ...और पढ़ें

