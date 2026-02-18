Gold-Silver: चांदी का जबरदस्त कमबैक, मिनटों में 4500 चढ़ी कीमत,US-ईरान में बिगड़ी बात से चढ़ा सोने का पारा, क्या है आज का भाव

Gold, Silver Rate Today, 18 February 2026: सोने-चांदी की कीमत में हर दिन बड़े-बड़े बदलाव हो रहे हैं. कभी चीन की चाल सोने को परेशान कर कीमतें बढ़ा देती है तो कभी अमेरिका और रूस के बीच डील से सोना-चांदी क्रैश हो जाता है. इन सब उठापटक के बीच परेशान आम लोग हो रहे हैं, जिन्हें गहने बनाने के लिए सोने-चांदी की खरीदारी करनी है. जिन घरों में शादियां है या जो लोग खरीदारी करना चाहते हैं वो सोने की चाल को भांप नहीं पा रहे हैं कि ये कब , कितना सस्ता होगा या फिर ऐसा न हो कि वो गिरने का इंतजार करते रहे और कीमतों में तेज उछाल वापस लौट जाए. आज की ही बात करें तो जो सोना-चांदी बीते 10 दिनों से गिरने लगे थे वो आज अचानक से छलांग लगाने लगा. छलांग भी ऐसी कि चंद मिनटों में चांदी की कीमत 4500 रुपये चढ़ गई.

आज सोने-चांदी की कीमत ?

जियो पॉलिटिकल टेंशन,डॉलर की कीमतों में उठा पटक, अमेरिकी रिजर्व की ओर से ब्याज दरों के कटौती के संकेत, सेफ हेवल के तौर पर सोने-चांदी को लेकर निवेशकों की मांग इसकी कीमतों पर असर डालती है.बुधवार, 18 फरवरी को सोने-चांदी की कीमतों में फिर से तेजी लौट आई है. MCX पर चांदी फ्यूचर्स1.85 फीसदी की बढ़त के साथ 2,33,024 रुपये प्रति किलोग्राम पर खुला. इसी तरह से MCX पर घरेलू सोने के फ्यूचर्स की कीमत 1 फीसदी की तेजी के साथ 1,52,899 रुपये प्रति 10 ग्राम पर खुली. घरेलू कमोडिटी बाजार में आज सोना 1,945 रुपये तो चांदी 2.61% चढ़ गई. भारत आया 'राफेल वाला यार', साथ लाया ₹3.25 लाख का तोहफा, क्या भारत के लिए बनेगा 'नया रूस'

सोने-चांदी की कीमतों में कमबैक की वजह क्या है ?

अमेरिका और ईरान के बीच तनाव कम होने के संकेत मिले हैं. दोनों के बीच जेनेवा में बातचीत होने से तनाव कम होने की उम्मीद थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ. तेहरान की ओर से अमेरिकी शर्तों से इनकार कर दिया गया है. ऐसे में दोनों देशों के बीच तनाव कम होने की उम्मीद कम हो गई, जिससे सेफ हेवन के तौर पर सोने-चांदी की डिमांड को बल मिला है. सोने-चांदी को लेकर निवेशक सर्तकता की स्थिति में बने हुए हैं.ऐसी परिस्थियां सोने-चांदी की कीमतों में हल पल बदलाव ला रही है. Gold Price: अमेरिका और रूस के बीच सीक्रेट डील से महा क्रैश होगा सोना ! एक लाख से नीचे लुढ़केंगे दाम? इस डील में क्या होगा खास

24 कैरेट से लेकर 18 कैरेट तक सोने की कीमत

इंडिया बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन की वेबसाइट पर जारी रेट लिस्ट के मुताबिक 24 कैरेट वाले सोने की कीमत 1,51,963 रुपये प्रति 10 ग्राम.

22 कैरेट वाले सोने की कीमत 1,39,198 रुपये प्रति 10 ग्राम है.

18 कैरेट वाले सोने की कीमत 1,13,972 रुपये प्रति 10 ग्राम है.

वहीं 1 किलो चांदी की कीमत 2,37,039 रुपये है.