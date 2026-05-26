₹121000 सस्ती हुई चांदी में आई 'खोट', भारी डिमांड के बीच शुरू हुआ मिलावट का खेल, सर्राफा बाजार परेशान

Silver Purity : भारत में चांदी की कीमत में भारी गिरावट आई है, लेकिन इस गिरावट के साथ ही मिलावट का खेल शुरू हो गया है. चांदी के बाजार में मिलावट का संकट पैदा हो गया है. बढ़ते डिमांड के बीच मिलावटी सिक्के और सिल्लियां बिक रही हैं.
Trending Photos
Silver purity crisis: जब से ईरान युद्ध की शुरुआत हुई हैं चांदी की कीमतों में भारी गिरावट देखी जा रही है. 29 जनवरी को भारत में 1 किलो चांदी की कीमत 3.86 लाख रुपये तक पहुंच गई थी. 28 फरवरी को ईरान-अमेरिका के बीच युद्ध की शुरुआत के बाद से चांदी के दाम लगातार गिर रहे हैं. चांदी अपने हाई से फिसलकर 2.69 लाख रुपये प्रति किलोग्राम पर पहुंच चुकी है. चांदी की गिरती कीमत के साथ ही शुद्धता का खतरा मंडराने लगा है. मिलावटी सिल्वर बार और सिक्के भारतीय बाजार में फैल गए हैं. जिसका सबसे ज्यादा नुकसान रिटेल निवेशकों को हो रहा है. आम लोग, जो सोने की ऊंची कीमत की वजह से चांदी खरीद रहे हैं, उन्हें इसका नुकसान हो रहा है.
भारत का सर्राफा बाजार अलग ही संकट से गुजर रहा है. सोने-चांदी की बढ़ती मांग को नियंत्रित करने के लिए सरकार इंपोर्ट ड्यूटी से लेकर नए नियम लगा रही है. दूसरी ओर चांदी का बाजार शुद्धता के संकट से जूझ रहा है.चांदी की बढ़ती डिमांड को पूरा करने के लिए कम शुद्धता वाला घटिया चांदी बाजार में फैल गया है. चांदी की भारी मांग ने शुद्धता का संकट पैदा कर दिया है. बढ़ती मांग और ऊंची कीमत के चलते बाजार में कम शुद्धता वाली चांदी की सप्लाई बढ़ गई है. मिलावटी सिल्वर बार और सिक्के बाजार में आ गए हैं. प्रीसियस मेटल्स रिफाइनरीज फोरम के प्रेसिडेंट जेम्स जोसे कहते हैं कि बाजार में फिलहाल भारी मात्रा में मिलावटी चांदी मौजूद है, जो 999 फीसदी प्यूरिटी के स्टैंडर्ड को खरा नहीं उतर रहा है. चांदी में निकेल, लीड, कैडमियम की मिलावट हैं.
चांदी की इंडस्ट्रियल डिमांड काफी हाई है. जिसकी वजह से सिल्वर में रिटेल निवेशकों का भी आकर्षण बढ़ा है. सोने के मुकाबले चांदी सस्ती होती है, इसलिए मिडिल क्लास और छोटे शहरों में लोग चांदी के सिक्के, चांदी की सिल्लियां खरीदते हैं. लेकिन मांग और सप्लाई में अंतर की वजह से चांदी की शुद्धता के साथ खिलवाड़ हो रहा है. रिपोर्ट के मुताबिक कम आयात शुल्क और अंतरराष्ट्रीय नियमों में खामियों का फायदा उठाकर कम शुद्धता और मिलावटी चांदी भारत लाई जा रही है. भारत में बिना रिफाइनिंग के ही इन चांदी से सिक्के बनाए जा रहे हैं, गहने बनाए जा रहे हैं और बेचा जा रहा है. जयपुर, आगरा, सेलम, राजकोट, कोल्हापुर, कटक सिल्वर ज्वैलरी के प्रमुख मैन्युफैक्चरिंग हब हैं.
भारत में हर साल 7000 टन चांदी की खपत होती है. जबकि देशभर में सिर्फ 286 हॉलमार्किंग सेंटर हैं. चांदी की शुद्धता वाले इस संकट को अगर जल्द नहीं खत्म किया गया तो लोगों का इस धातु से भरोसा उठ जाएगा.वहीं सर्राफा बाजार के साख को भी नुकसान पहुंचा है. जानकार मानते हैं कि इसके लिए चांदी के आयात से लेकर उसकी रिफाइनिंग के लिए सख्त नियम होने चाहिए. वहीं लोगों को भी सलाह दी जा रही है कि वो सिर्फ हॉलमार्क (Hallmarked) वाले चांदी के सिक्के, ज्वैलरी खरीदें .
चांदी खरीदते समय सबसे पहले हॉलमार्क जरूर चेक करें. बिना हॉलमार्क वाली चांदी नकली हो सकती है.
असली चांदी चुंबक से नहीं चिपकती है. अगर चांदी चुंबक से चिपक जाए तो उसमें मिलावट है.
असली चांदी हवा या सल्फर लगने पर काला हो जाता है. वहीं नकली चांदी आमतौर पर काली नहीं पड़ती.
चांदी को किसी दूसरी धातु से हल्के से टच करते हैं तो उसमें साफ और घंटी जैसी आवाज आएगी, नकली चांदी में भारी आवाज आएगी.
Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.