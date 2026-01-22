6 हजार KM दूर कल रात हुआ कुछ ऐसा कि भारत में क्रैश हो गए सोने-चांदी के दाम, भरभराकर ₹16500 गिरा सिल्वर, गोल्ड खरीदने पर बचेंगे ₹4000

Why Gold-Silver Price Fall: भारत से करीब 6000 किलोमीटर दूर स्विजरलैंड के दावोस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जो कहा, उसने भारत में सोने-चांदी की कीमतों को क्रैश कर दिया. भारत में आज, 21 जनवरी को चांदी 15000 रुपये तक गिर गई, वहीं सोने की कीमत में 4000 रुपये से ज्यादा की गिरावट आई है. गुरुवार को 1 किलो सोना 16491 रुपये से अधिक सस्ता हो गया. जो चांदी 21 जनवरी 2026 तो 320075 रुपये प्रति किलोग्राम पर पहुंच गया था, आज क्रैश होकर 303584 रुपये प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई. अगर 24 कैरेट वाले सोने की कीमत देखें तो 155204 रुपये से गिरकर सोना 151499 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया. 24 कैरेट वाले सोने की कीमत में 3705 रुपये की बड़ी गिरावट आई.

24 कैरेट से 18 कैरेट वाले सोने की कीमत

इंडिया बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन की वेबसाइट पर जारी सोने-चांदी की रेटलिस्ट देखें तो आज गोल्ड-सिल्वर के रेट कुछ इस तरह से हैं. ग्रीनलैंड पर यूं ही रातोंरात नहीं पलटे ट्रंप,भारत के इस दांव से अमेरिका की 'सिट्टी-पिट्टी' गुम...यूटर्न के पीछे की इनसाइड स्टोरी

Add Zee News as a Preferred Source

24 कैरेट वाले सोने की कीमत आज 151499 रुपये प्रति 10 ग्राम पर है.

23 कैरेट वाले सोने की कीमत150892 रुपये प्रति 10 ग्राम पर है.

22 कैरेट वाले सोने की कीमत आज 138773 रुपये प्रति 10 ग्राम पर है.

18 कैरेट वाला सोना आज 113624 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया है.

चांदी की कीमत आज 320075 रुपये से गिरकर 303584 रुपये प्रति किलो पर पहुंच गई.

क्यों सस्ता हुआ सोना-चांदी

दावोस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में अपने संबोधन के दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ग्रीनलैंड पर हमले की रणनीति को बदल दिया.ट्रंप ने कहा कि वो ग्रीनलैंड पर मिलिट्री एक्शन नहीं लेंगे. वहीं ये भी कहा कि वो यूरोपीय देशों पर 10 फीसदी अतिरिक्त टैरिफ भी नहीं लगाएंगे. ट्रंप के बयान से ट्रेड वॉर की स्थिति में राहत मिली है. ट्रंप के बयान से ग्लोबल ट्रेड वॉर की आशंका कुछ कम हुई है, जिससे निवेशकों ने राहत की सांस ली है. मुनाफावसूली के चलते सोने-चांदी की कीमत नीचे आ गईं है. ट्रंप के बयान से सुरक्षित निवेश माने जाने वाले सोने और चांदी की मांग थोड़ी कम हो गई, जिससे कीमतों में कमी आई है. वहीं ग्रीनलैंड को लेकर तनाव कम होने से अमेरिकी डॉलर मजबूत हुआ, जिससे सोने-चांदी पर दबाव पड़ा. जिस तरह से ग्लोबल इकोनॉमी में अस्थिरता का माहौल बना हुआ है, सोने-चांदी के दाम में उठा-पटक जारी रहने की उम्मीद है. चांदी पर सच साबित हुई पहली भविष्यवाणी, रॉबर्ट कियोसाकी ने अब खोल दी चीन की खतरनाक पोल, सिल्वर पर दुनिया के लिए अलर्ट

FAQ सवाल: क्या 2026 में चांदी की कीमत नीचे जाएगी?

जवाब: जिस तरह से ग्लोबल मार्केट में अस्थिरता है, टैरिफ और ट्रेड वॉर की टेंशन है, मांग और सप्लाई में भारी असमानता है,इंडस्ट्रियल डिमांड हाई पर है, ऐसे में चांदी की कीमतों में बड़ी गिरावट की संभावना बेहद कम है.

सवाल: 22 कैरेट सोने में सोने की शुद्धता कितनी होती है?

जवाब: 22 कैरेट सोने में 91.67% सोना होता है. बाकी 2 भागों में चांदी या तांबा जैसे अन्य मेटल शामिल है.

सवाल: सोने पर कितना GST लगता है ?

जवाब: सोने पर 3% GST लगता है. इसके अलावा उसके मेकिंग चार्ज पर अलग से 5% GST लगता है