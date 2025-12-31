Advertisement
trendingNow13059543
Hindi NewsबिजनेसSilver Price: चांदी खरीदने वालों में खलबली, 3 द‍िन में 22000 रुपये टूटी; ग‍िरकर कहां तक जाएगा रेट?

Silver Price: चांदी खरीदने वालों में खलबली, 3 द‍िन में 22000 रुपये टूटी; ग‍िरकर कहां तक जाएगा रेट?

Silver Price Crash: प‍िछले तीन द‍िन से सोने-चांदी में चल रही ग‍िरावट का असर केवल स्‍पॉट मार्केट ही नहीं, MCX पर भी देखा जा रहा है. सबसे बड़ा सिल्वर ईटीएफ न‍िप्‍पॉन इंडिया सिल्वर ETF अपने हालिया ऑल टाइम हाई से करीब 11% नीचे आ गया.

Written By  Kriyanshu Saraswat|Last Updated: Dec 31, 2025, 02:16 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Silver Price: चांदी खरीदने वालों में खलबली, 3 द‍िन में 22000 रुपये टूटी; ग‍िरकर कहां तक जाएगा रेट?

Silver Price Today: चांदी को भले ही सोने का 'गरीब रिश्तेदार' कहा जाता हो लेक‍िन 2025 में इसने कमाल कर दिया है. एक साल के दौरान चांदी के दाम में 160% से ज्यादा की बढ़ोतरी देखी गई. सालभर के दौरान यह निवेशकों के ल‍िए सबसे बड़ा मल्टीबैगर रही. लेकिन साल के आखिरी दिन इसमें ब‍िकवाली हावी रही और सब कुछ उलट-पुलट हो गया. MCX पर चांदी की कीमत महज तीन द‍िन में करीब 22,000 रुपये प्रत‍ि किलो तक ग‍िर गई. यह र‍िकॉर्ड हाई लेवल 2,54,174 रुपये नीचे ग‍िरकर 2,32,228 रुपये पर आ गई.

सिल्वर ETF ऑल टाइम हाई से 11% नीचे आया

मार्च फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट एक सेशन में ही 6% टूट गया. ग‍िरावट का यह स‍िलस‍िला यही नहीं थमा. देश का सबसे बड़ा सिल्वर ईटीएफ न‍िप्‍पॉन इंडिया सिल्वर ETF अपने हालिया ऑल टाइम हाई से करीब 11% नीचे आ गया. इस गिरावट का कारण न‍िवेशकों की तरफ से की जा रही प्रॉफ‍िट बुक‍िंग सबसे अहम है. इसके अलावा CME Group (COMEX, NYMEX चलाने वाली कंपनी) ने सिल्वर फ्यूचर्स पर मार्जिन र‍िक्‍वायरमेंट को बढ़ा द‍िया है, ज‍िससे ट्रेडर्स को जल्दी पोजीशन में बदलाव करना पड़ा.

Add Zee News as a Preferred Source

नए साल में 5 जनवरी तक वॉल्यूम कम रहेगा
टेक्निकल इंडिकेटर्स की तरफ से देखे तो बाजार ओवरबॉट (बहुत ज्यादा खरीदारी) हो रहा था. साल के आख‍िर में छुट्टियों के कारण कम ल‍िक्‍व‍िड‍िटी, 5 जनवरी तक वॉल्यूम कम रहेगा. इसलिए बाजार में उतार-चढ़ाव बना रहेगा. कुछ निवेशकों की तरफ से टैक्स बचाने के लिए साल के आख‍िर में बि‍कवाली की जा रही है. ग्लोबल स्पॉट सिल्वर भी रिकॉर्ड हाई 84 डॉलर से ग‍िरकर 72 डॉलर प्रत‍ि औंस तक आ गई. 

60 डॉलर प्रत‍ि औंस तक जा सकती है चांदी
हालांक‍ि अध‍िकतर एक्सपर्ट का यही कहना है क‍ि यह गिरावट मजबूत बुल मार्केट में नॉर्मल है, ट्रेंड खत्म नहीं हुआ है. केडिया कमोडिटीज के अजय केडिया कहते हैं क‍ि सुधार लंबे समय से बाकी था, अक्टूबर में भी यही हाल रहा था. इंटरनेशनल मार्केट में यह ग‍िरकर 60 डॉलर प्रत‍ि औंस तक जा सकती है. लेकिन लॉन्ग टर्म में रेट चढ़कर 90 डॉलर प्रत‍ि औंस तक जा सकता है.

आगे क्या? हेल्दी रीसेट या ट्रेंड रिवर्सल?
अध‍िकतर जानकार इसे हेल्दी रीसेट मान रहे हैं. यह एक्‍स्‍ट्रा लीवरेज को बाहर निकाल देता है. मल्टी-ईयर बुल रन अभी मजबूत बना हुआ है. इंडस्ट्रियल डिमांड, सप्लाई की कमी और ETF में आने वाले फंड्स से सपोर्ट मिल रहा है. गिरावट पर खरीदार आएंगे, डरने की जरूरत नहीं. लेकिन हाई मार्जिन और छुट्टियों के कारण 2026 की शुरुआत में ग‍िरावट देखी जा सकती है. 2025 में चांदी सबसे चमकदार एसेट में से एक रही. 

About the Author
author img
Kriyanshu Saraswat

ज़ी हिंदी डिजिटल में बिजनेस एडिटर के रूप में कार्यरत. ब‍िजनेस, पर्सनल फाइनेंस और टैक्‍सेशन से जुड़े टॉप‍िक पर खास पकड़. पाठकों की रुच‍ि को ध्‍यान में रखकर ल‍िखने में महारथ हास‍िल. 2009 में अमर उजाल...और पढ़ें

TAGS

Silver price

Trending news

TTNTP अभियान से जनता के वोट को साधेगी BJP, 3 महीने में कर ली है 12000KM की यात्रा
BJP
TTNTP अभियान से जनता के वोट को साधेगी BJP, 3 महीने में कर ली है 12000KM की यात्रा
‘हमने रुकवाई भारत-पाक जंग’, चीन के दावे से बवाल, कांग्रेस ने मोदी सरकार को घेरा
India-pak conflict
‘हमने रुकवाई भारत-पाक जंग’, चीन के दावे से बवाल, कांग्रेस ने मोदी सरकार को घेरा
जिंदगी भर जेल में गुजरेगी जिंदगी, NIA की अदालत ने आतंकी को सुनाई उम्रकैद की सजा
NIA Court
जिंदगी भर जेल में गुजरेगी जिंदगी, NIA की अदालत ने आतंकी को सुनाई उम्रकैद की सजा
नया साल पर जीरो रिस्क! नशे में बेहोश लोगों को घर छोड़ेगी पुलिस
Karnataka New Year Safety
नया साल पर जीरो रिस्क! नशे में बेहोश लोगों को घर छोड़ेगी पुलिस
गुजरात में काइट फेस्टिवल... 'मोदी छाप' पतंगों की बढ़ी मांग, देशभर में छाई लोकप्रियता
kite festival
गुजरात में काइट फेस्टिवल... 'मोदी छाप' पतंगों की बढ़ी मांग, देशभर में छाई लोकप्रियता
80 साल के बुजुर्ग ने 12 लाख खर्च कर अपनी कब्र क्यों खुदवाई? रोज आकर देखते हैं
Hyderabad News
80 साल के बुजुर्ग ने 12 लाख खर्च कर अपनी कब्र क्यों खुदवाई? रोज आकर देखते हैं
NCP ने जारी की अंतिम लिस्ट, अजीत पवार के नेतृत्व में कुल 94 उम्मीदवारों के नाम घोषित
Ajit Pawar
NCP ने जारी की अंतिम लिस्ट, अजीत पवार के नेतृत्व में कुल 94 उम्मीदवारों के नाम घोषित
नेहरू - अटल से भी आगे मोदी, भारत के पहले पीएम जिनके साथ जुड़ा संबोधन का ये सम्मान
Narendra Modi news
नेहरू - अटल से भी आगे मोदी, भारत के पहले पीएम जिनके साथ जुड़ा संबोधन का ये सम्मान
26 साल पुरानी वो भयावह घटना, जो आज भी झकझोर देती है दिल; 7 दिन तक था खतरनाक खेल
IC814 Hijack
26 साल पुरानी वो भयावह घटना, जो आज भी झकझोर देती है दिल; 7 दिन तक था खतरनाक खेल
31 दिसंबर को भयंकर ठंड- कोहरा, मूसलाधार बारिश और बर्फबारी से इन राज्यों में हाहाकार
#WeatherUpdate
31 दिसंबर को भयंकर ठंड- कोहरा, मूसलाधार बारिश और बर्फबारी से इन राज्यों में हाहाकार