Silver Price Today: चांदी को भले ही सोने का 'गरीब रिश्तेदार' कहा जाता हो लेक‍िन 2025 में इसने कमाल कर दिया है. एक साल के दौरान चांदी के दाम में 160% से ज्यादा की बढ़ोतरी देखी गई. सालभर के दौरान यह निवेशकों के ल‍िए सबसे बड़ा मल्टीबैगर रही. लेकिन साल के आखिरी दिन इसमें ब‍िकवाली हावी रही और सब कुछ उलट-पुलट हो गया. MCX पर चांदी की कीमत महज तीन द‍िन में करीब 22,000 रुपये प्रत‍ि किलो तक ग‍िर गई. यह र‍िकॉर्ड हाई लेवल 2,54,174 रुपये नीचे ग‍िरकर 2,32,228 रुपये पर आ गई.

सिल्वर ETF ऑल टाइम हाई से 11% नीचे आया

मार्च फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट एक सेशन में ही 6% टूट गया. ग‍िरावट का यह स‍िलस‍िला यही नहीं थमा. देश का सबसे बड़ा सिल्वर ईटीएफ न‍िप्‍पॉन इंडिया सिल्वर ETF अपने हालिया ऑल टाइम हाई से करीब 11% नीचे आ गया. इस गिरावट का कारण न‍िवेशकों की तरफ से की जा रही प्रॉफ‍िट बुक‍िंग सबसे अहम है. इसके अलावा CME Group (COMEX, NYMEX चलाने वाली कंपनी) ने सिल्वर फ्यूचर्स पर मार्जिन र‍िक्‍वायरमेंट को बढ़ा द‍िया है, ज‍िससे ट्रेडर्स को जल्दी पोजीशन में बदलाव करना पड़ा.

Add Zee News as a Preferred Source

नए साल में 5 जनवरी तक वॉल्यूम कम रहेगा

टेक्निकल इंडिकेटर्स की तरफ से देखे तो बाजार ओवरबॉट (बहुत ज्यादा खरीदारी) हो रहा था. साल के आख‍िर में छुट्टियों के कारण कम ल‍िक्‍व‍िड‍िटी, 5 जनवरी तक वॉल्यूम कम रहेगा. इसलिए बाजार में उतार-चढ़ाव बना रहेगा. कुछ निवेशकों की तरफ से टैक्स बचाने के लिए साल के आख‍िर में बि‍कवाली की जा रही है. ग्लोबल स्पॉट सिल्वर भी रिकॉर्ड हाई 84 डॉलर से ग‍िरकर 72 डॉलर प्रत‍ि औंस तक आ गई.

60 डॉलर प्रत‍ि औंस तक जा सकती है चांदी

हालांक‍ि अध‍िकतर एक्सपर्ट का यही कहना है क‍ि यह गिरावट मजबूत बुल मार्केट में नॉर्मल है, ट्रेंड खत्म नहीं हुआ है. केडिया कमोडिटीज के अजय केडिया कहते हैं क‍ि सुधार लंबे समय से बाकी था, अक्टूबर में भी यही हाल रहा था. इंटरनेशनल मार्केट में यह ग‍िरकर 60 डॉलर प्रत‍ि औंस तक जा सकती है. लेकिन लॉन्ग टर्म में रेट चढ़कर 90 डॉलर प्रत‍ि औंस तक जा सकता है.

आगे क्या? हेल्दी रीसेट या ट्रेंड रिवर्सल?

अध‍िकतर जानकार इसे हेल्दी रीसेट मान रहे हैं. यह एक्‍स्‍ट्रा लीवरेज को बाहर निकाल देता है. मल्टी-ईयर बुल रन अभी मजबूत बना हुआ है. इंडस्ट्रियल डिमांड, सप्लाई की कमी और ETF में आने वाले फंड्स से सपोर्ट मिल रहा है. गिरावट पर खरीदार आएंगे, डरने की जरूरत नहीं. लेकिन हाई मार्जिन और छुट्टियों के कारण 2026 की शुरुआत में ग‍िरावट देखी जा सकती है. 2025 में चांदी सबसे चमकदार एसेट में से एक रही.