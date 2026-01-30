Gold-Silver: ₹4 लाख पार गई चांदी के साथ हुआ खेला, अचानक ₹65000 गिरा भाव, सोना ₹7000 सस्ता, रॉकेट बने गोल्ड-सिल्वर में किसने लगाया ब्रेक ?

Gold-Silver Rate: सोने-चांदी की कीमतों में भूचाल आया है. कमोडिटी मार्केट में क्या चल रहा है कोई कयास नहीं लगा पा रहा है. चांदी जो 4 दिन में 80 हजार से अधिक चढ़ गई थी, वो अचानक 65 हजार रुपये से भी ज्यादा टूट गई.एक घंटे के भीतर चांदी की कीमत 4.20 लाख प्रति किलोग्राम से क्रैश होकर 3 लाख 55 हजार प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई. एमसीएक्स पर चांदी की कीमत में 6 फीसदी की बड़ी गिरावट आई, हालांकि मामूली बढ़त के साथ चांदी बाद में हल्की चढ़ते हुए 3.75 लाख रुपये प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई. गुरुवार रात को सोने-चांदी में अलग ही खेल देने को मिल रहा था. रात साढ़े 8 बजे के करीब 65 हजार क्रैश हो गई. 420048 रुपये से हाई लेवल से चांदी करीब 65047 रुपये रुपये तक नीचे लुढ़क गई. 4 लाख रुपये के पार गई चांदी 355001 रुपये पर पहुंच गई, हालांकि तेजी से गिरने के बाद चांदी ने उतनी ही तेजी से रिकवरी भी की. रात 10 बजे के करीब एक बार फिर से 4 लाख रुपये के करीब पहुंच गया. जब चांदी में उठा पटक चल रही थी तो वहीं सोना भी गोते लगा रहा था. सोना 22971 रुपये की भारी गिरावट के साथ 157808 रुपये तक पहुंच गया.

30 जनवरी को सोने-चांदी का हाल

30 जनवरी को एमसीएक्स पर चांदी अपने पिछले (29 जनवरी) के रिकॉर्ड हाई रेट से करीब 8 फीसदी तक गिर गई और करीब 44000 रुपये से नीचे फिसल गई. अगर चांदी की तेजी देखें तो एक महीने में चांदी ने 62 फीसदी का गेन हासिल किया है. 30 जनवरी 2026 की सुबह MCX पर चांदी की कीमतों में भारी गिरावट आई.सुबह 9:07 पर मार्च एक्सपायरी वाली चांदी करीब 19,951 रुपये गिरकर 3,79,942 रुपये प्रति किलो पर पहुंच गई. बाजार खुलते ही सिल्वर क्रैश हो गया. कमोडिटी मार्केट में भारी उठापटक देखने को मिल रहा है. सिर्फ चांदी ही नहीं आज सोने की कीमत में भी उथल-पुथल देखने को मिली.सोने के हाजिर सोने के भाव में गिरावट आई है. मुनाफावसूली के बीच सोने का स्पॉट रेट 0.5% गिरकर 5,342.70 डॉलर प्रति औंस पर आ गया. एमसीएक्स पर शुक्रवार को सुबह 9:15 बजे सोने के दाम में 7000 रुपये की बड़ी गिरावट देखने को मिली है. 5 फरवरी डिलीवरी वाले सोने का रेट 7403 रुपये गिरकर 1,62,000 रुपये/10 ग्राम पर पहुंच गया. सोने के स्पॉट रेट में 0.9 फीसदी की गिरावट आई है, वो गिरकर 5,346.42 डॉलर प्रति औंस पर पहुंच गया है.

Add Zee News as a Preferred Source

सोने-चांदी में गिरावट की वजह क्या है ?

सोने-चांदी की कीमत में मुनाफावसूली के चलते बड़ी गिरावट देखने को मिला है. प्रॉफिट बुकिंग के चलते सोने-चांदी की कीमत में अचानक ये गिरावट आई है. वहीं इसके पीछे की वजह टेक्निकल ब्रेकडाउन भी माना जा रहा है. वहीं डॉलर की मजबूती ने सोने-चांदी में नरमी ला दी है. डॉलर इंडेक्स में तेजी आने से निवेशकों ने सोने से पैसा निकालकर वहां निवेश बढ़ाना शुरू कर दिया है, जिसके चलते सोने-चांदी की कीमतों में गिरावट देखने को मिल रही है. डॉलर की डिमांड बढ़ते ही इन मेटल्स से पैसा निकलना शुरू हो गया, जिससे गिरावट आई है.

सर्राफा बाजार में 24 कैरेट से लेकर 18 कैरेट तक सोने का रेट

इंडिया बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन की ओर से शुक्रवार को जारी रेट लिस्ट के मुताबिक सोने-चांदी की कीमत कुछ इस तरह से हैं.

24 कैरेट वाले सोने की कीमत 175340 रुपये प्रति 10 ग्राम

23 कैरेट वाले सोने की कीमत 174640 रुपये प्रति 10 ग्राम

22 कैरेट वाले सोने की कीमत 160610 रुपये प्रति 10 ग्राम

18 कैरेट वाले सोने की कीमत 131510 रुपये प्रति 10 ग्राम