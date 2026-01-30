Advertisement
trendingNow13091308
Hindi NewsबिजनेसGold-Silver: ₹4 लाख पार गई चांदी के साथ हुआ खेला, अचानक ₹65000 गिरा भाव, सोना ₹7000 सस्ता, रॉकेट बने गोल्ड-सिल्वर में किसने लगाया ब्रेक ?

Gold-Silver: ₹4 लाख पार गई चांदी के साथ हुआ खेला, अचानक ₹65000 गिरा भाव, सोना ₹7000 सस्ता, रॉकेट बने गोल्ड-सिल्वर में किसने लगाया ब्रेक ?

Gold-Silver Price Today: 420048 रुपये से हाई लेवल से चांदी करीब 65047 रुपये रुपये तक नीचे लुढ़क गई. 4 लाख रुपये के पार गई चांदी 355001 रुपये पर पहुंच गई, हालांकि तेजी से गिरने के बाद चांदी ने उतनी ही तेजी से रिकवरी भी की

Written By  Bavita Jha |Last Updated: Jan 30, 2026, 11:27 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Gold-Silver: ₹4 लाख पार गई चांदी के साथ हुआ खेला, अचानक ₹65000 गिरा भाव, सोना ₹7000 सस्ता, रॉकेट बने गोल्ड-सिल्वर में किसने लगाया ब्रेक ?

Gold-Silver Rate: सोने-चांदी की कीमतों में भूचाल आया है. कमोडिटी मार्केट में क्या चल रहा है कोई कयास नहीं लगा पा रहा है. चांदी जो 4 दिन में 80 हजार से अधिक चढ़ गई थी, वो अचानक 65 हजार रुपये से भी ज्यादा टूट गई.एक घंटे के भीतर चांदी की कीमत 4.20 लाख प्रति किलोग्राम से क्रैश होकर 3 लाख 55 हजार प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई. एमसीएक्स पर चांदी की कीमत में 6 फीसदी की बड़ी गिरावट आई, हालांकि मामूली बढ़त के साथ चांदी बाद में हल्की चढ़ते हुए 3.75 लाख रुपये प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई. गुरुवार रात को सोने-चांदी में अलग ही खेल देने को मिल रहा था. रात साढ़े 8 बजे के करीब 65 हजार क्रैश हो गई. 420048 रुपये से हाई लेवल से चांदी करीब 65047 रुपये रुपये तक नीचे लुढ़क गई. 4 लाख रुपये के पार गई चांदी 355001 रुपये पर पहुंच गई, हालांकि तेजी से गिरने के बाद चांदी ने उतनी ही तेजी से रिकवरी भी की. रात 10 बजे के करीब एक बार फिर से 4 लाख रुपये के करीब पहुंच गया. जब चांदी में उठा पटक चल रही थी तो वहीं सोना भी गोते लगा रहा था. सोना 22971 रुपये की भारी गिरावट के साथ 157808 रुपये तक पहुंच गया. 

30 जनवरी को सोने-चांदी का हाल 

30 जनवरी को एमसीएक्स पर चांदी अपने पिछले (29 जनवरी) के रिकॉर्ड हाई रेट से करीब 8 फीसदी तक गिर गई और करीब 44000 रुपये से नीचे फिसल गई. अगर चांदी की तेजी देखें तो एक महीने में चांदी ने 62 फीसदी का गेन हासिल किया है.  30 जनवरी 2026 की सुबह MCX पर चांदी की कीमतों में भारी गिरावट आई.सुबह 9:07 पर मार्च एक्सपायरी वाली चांदी करीब 19,951  रुपये गिरकर 3,79,942 रुपये प्रति किलो पर पहुंच गई. बाजार खुलते ही सिल्वर क्रैश हो गया.  कमोडिटी मार्केट में भारी उठापटक देखने को मिल रहा है. सिर्फ चांदी ही नहीं आज सोने की कीमत में भी उथल-पुथल देखने को मिली.सोने के हाजिर सोने के भाव में गिरावट आई है. मुनाफावसूली के बीच सोने का स्पॉट रेट 0.5% गिरकर 5,342.70 डॉलर प्रति औंस पर आ गया. एमसीएक्स पर शुक्रवार को सुबह 9:15 बजे सोने के दाम में 7000 रुपये की बड़ी गिरावट देखने को मिली है. 5 फरवरी डिलीवरी वाले सोने का रेट 7403 रुपये गिरकर 1,62,000 रुपये/10 ग्राम पर पहुंच गया. सोने के स्पॉट रेट में 0.9 फीसदी की गिरावट आई है, वो गिरकर 5,346.42 डॉलर प्रति औंस पर पहुंच गया है. 

Add Zee News as a Preferred Source

 सोने-चांदी में गिरावट की वजह क्या है ?  

सोने-चांदी की कीमत में मुनाफावसूली के चलते बड़ी गिरावट देखने को मिला है. प्रॉफिट बुकिंग के चलते सोने-चांदी की कीमत में अचानक ये गिरावट आई है. वहीं इसके पीछे की वजह टेक्निकल ब्रेकडाउन भी माना जा रहा है. वहीं डॉलर की मजबूती ने सोने-चांदी में नरमी ला दी है. डॉलर इंडेक्स में तेजी आने से निवेशकों ने सोने से पैसा निकालकर वहां निवेश बढ़ाना शुरू कर दिया है, जिसके चलते सोने-चांदी की कीमतों में गिरावट देखने को मिल रही है.  डॉलर की डिमांड बढ़ते ही इन मेटल्स से पैसा निकलना शुरू हो गया, जिससे गिरावट आई है.   

 सर्राफा बाजार में 24 कैरेट से लेकर 18 कैरेट तक सोने का रेट  

 इंडिया बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन की ओर से शुक्रवार को जारी रेट लिस्ट के मुताबिक सोने-चांदी की कीमत कुछ इस तरह से हैं. 

24 कैरेट वाले सोने की कीमत 175340 रुपये प्रति 10 ग्राम
23 कैरेट वाले सोने की कीमत 174640 रुपये प्रति 10 ग्राम 
22 कैरेट वाले सोने की कीमत 160610 रुपये प्रति 10 ग्राम
18 कैरेट वाले सोने की कीमत 131510 रुपये प्रति 10 ग्राम

About the Author
author img
Bavita Jha

बवीता झा  
Zee News Hindi ( Digital) में  बतौर चीफ सब एडिटर कार्यरत. बिजनेस जगत की खबरों की पेचीदगियों को सरल भाषा में लिखना और अपने पाठकों से कनेक्ट करने में खास रूचि. ग्लोबल ट्रेड, शेयर बाज...और पढ़ें

TAGS

Gold rate

Trending news

जम्मू कश्मीर में खलल डालने की साजिश! इन इलाके में मोबाइल सेवाओं को किया गया सस्पेंड
Jammu & Kashmir
जम्मू कश्मीर में खलल डालने की साजिश! इन इलाके में मोबाइल सेवाओं को किया गया सस्पेंड
सुप्रीम कोर्ट में अचानक बजा सायरन, बेंच ने सुनवाई रोकी, जो जहां था वहीं खड़ा हो गया
Mahatma Gandhi Assasination
सुप्रीम कोर्ट में अचानक बजा सायरन, बेंच ने सुनवाई रोकी, जो जहां था वहीं खड़ा हो गया
DSP साहब को लाल बाल पड़े भारी! ट्रोलिंग के बाद पुलिस हेडक्वार्टर ने दी चेतावनी
DSP Rashmi Ranjan Das Red Hair
DSP साहब को लाल बाल पड़े भारी! ट्रोलिंग के बाद पुलिस हेडक्वार्टर ने दी चेतावनी
महान खिलाड़ी के घर में अचानक छाया मातम, पति के निधन से फैली शोक की लहर
P T Usha
महान खिलाड़ी के घर में अचानक छाया मातम, पति के निधन से फैली शोक की लहर
इस्कॉन मंदिर में करोड़ों का घोटाला! अब कोर्ट ने मुख्य आरोपी को दी राहत
Kumbh Melam
इस्कॉन मंदिर में करोड़ों का घोटाला! अब कोर्ट ने मुख्य आरोपी को दी राहत
अजित पवार प्लेन क्रैश से जुड़ी ये 3 थ्योरी बहुत चौंकाने वाली, आपके लिए जानना जरूरी
ajit pawar plane crash
अजित पवार प्लेन क्रैश से जुड़ी ये 3 थ्योरी बहुत चौंकाने वाली, आपके लिए जानना जरूरी
सोने, हीरे, चांदी और... तस्करी की अंडरवर्ल्ड की प्लानिंग फेल; सूटकेस में छुपा खेल
mumbai airport
सोने, हीरे, चांदी और... तस्करी की अंडरवर्ल्ड की प्लानिंग फेल; सूटकेस में छुपा खेल
राहुल ने शशि थरूर को मना लिया? 2 घंटे बाद बंद दरवाजे से निकली मुस्कुराहट की कहानी
shashi tharoor news
राहुल ने शशि थरूर को मना लिया? 2 घंटे बाद बंद दरवाजे से निकली मुस्कुराहट की कहानी
'डर रही है BJP...', पूर्व फुटबॉलर को EC ने थमाया नोटिस, TMC ने भाजपा को घेरा
Mehtab Hussain
'डर रही है BJP...', पूर्व फुटबॉलर को EC ने थमाया नोटिस, TMC ने भाजपा को घेरा
भारत के विकास में कोयला बना रहेगा ऊर्जा की रीढ़, IEW में बोला कोयला मंत्रालय
India Energy Week
भारत के विकास में कोयला बना रहेगा ऊर्जा की रीढ़, IEW में बोला कोयला मंत्रालय