Advertisement
trendingNow13036385
Hindi NewsबिजनेसGold Rate: चांदी ने भरी हुंकार, कीमत रिकॉर्ड के पार, सस्ता हुआ सोना, 24 कैरेट से 18 कैरेट का आज का रेट

Gold Rate: चांदी ने भरी हुंकार, कीमत रिकॉर्ड के पार, सस्ता हुआ सोना, 24 कैरेट से 18 कैरेट का आज का रेट

Gold -Silver Rate Today: सोने की कीमत आसमान छू रही है. सोना खरीदना मुश्किल हो गया है. सोना तो ठीक, लेकिन चांदी की कीमत अब लोगों की टेंशन बढ़ा रही है. चांदी अपने ऑल टाइम हाई वैल्यू को भी पार कर गया है.

Written By  Bavita Jha |Last Updated: Dec 10, 2025, 06:55 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Gold Rate: चांदी ने भरी हुंकार, कीमत रिकॉर्ड के पार, सस्ता हुआ सोना, 24 कैरेट से 18 कैरेट का आज का रेट

Gold Silver Rate: सोने की कीमत आसमान छू रही है. सोना खरीदना मुश्किल हो गया है. सोना तो ठीक, लेकिन चांदी की कीमत अब लोगों की टेंशन बढ़ा रही है. चांदी अपने ऑल टाइम हाई वैल्यू को भी पार कर गया है. चांदी की कीमत में आज 6595 रुपये से अधिक की तेजी देखने को मिली और इसके साथ ही उसने अपने ऑल टाइम हाई लेवल को पार कर दिया. इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन (IBJA) की वेबसाइट पर जारी रेच लिस्ट के मुताबिक चांदी की कीमत 1,86,350 रुपए किलोग्राम पर खुलकर 1,85,488 रुपए पर बंद हुई. इससे पहले मंगलवार को चांदी की कीमत 1,78,893 रुपए पर बंद हुई थी. इस साल चांदी करीब 99,471 रुपये तक बढ़ चुकी है.

सोने की कीमत

आज सोने की कीमत में 186 रुपये की गिरावट देखने को मिली. बुधवार को सोना 1,27,788 रुपये प्रति 10 ग्राम पर आ गया. जहां सोने में थोड़ी राहत मिली तो वहीं चांदी की कीमत में जोरदार तेजी देखने को मिली.1788 कमरे, 257 बाथरूम, छत से लेकर टॉयलेट तक 24 कैरेट सोने से बना; दुनिया के सबसे बड़े घर के सामने अंबानी का एंटीलिया फेल,मालिक के नाखून कटाने का खर्च 16 लाख

Add Zee News as a Preferred Source

24 कैरेट से 18 कैरेट सोने की कीमत

इंडिया बुलियन ज्वेलर्स एसोसिएशन (आईबीजेए) के मुताबिक, 24 कैरेट सोने का दाम 186 रुपए कम होकर 1,27,788 रुपए प्रति 10 ग्राम हो गया है, जो कि पहले 1,27,974 रुपए प्रति 10 ग्राम था. इसी तरह से 22 कैरेट सोने का दाम कम होकर 1,17,054 रुपए प्रति 10 ग्राम हो गया है, जो कि पहले 1,17,224 रुपए प्रति 10 ग्राम था. 18 कैरेट सोने की कीमत 95,981 रुपए प्रति 10 ग्राम से कम होकर 95,841 रुपए प्रति 10 ग्राम हो गई है.

MCX पर सोने की कीमत

मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (एमसीएक्स) पर सोने और चांदी की कीमतों में मामूली बदलाव देखा गया है. सोने के 5 फरवरी 2026 के कॉन्ट्रैक्ट का दाम 0.11 प्रतिशत कम होकर 1,29,960 रुपए प्रति 10 ग्राम और चांदी के 5 मार्च 2026 के कॉन्ट्रैक्ट का दाम 1.20 प्रतिशत बढ़कर 1,90,320 रुपए प्रति किलो हो गया है. घरेलू बाजारों की तरह अंतरराष्ट्रीय बाजार में सोने और चांदी में भी मिलाजुला कारोबार हुआ है. खबर लिखे जाने तक कॉमेक्स पर सोना 0.19 प्रतिशत की गिरावट के साथ 4,228.95 डॉलर प्रति औंस और चांदी 1.06 प्रतिशत की तेजी के साथ 61.50 डॉलर प्रति औंस पर थी.

एलकेपी सिक्योरिटीज के जतिन त्रिवेदी ने कहा कि फेड के ब्याज दरों पर फैसले से पहले सोने में गिरावट देखी गई और यह एमसीएक्स पर 1,30,000 रुपए प्रति 10 ग्राम के नीचे बना हुआ है. कॉमेक्स में भी सोने पर दबाव देखा गया है और यह 4,200 डॉलर प्रति औंस के नीचे है. आने वाले समय में सोना 1,27,000 रुपए से लेकर 1,31,500 रुपए की रेंज में रह सकता है. आईएएनएस

About the Author
author img
Bavita Jha

बवीता झा  
Zee News Hindi ( Digital) में  बतौर चीफ सब एडिटर कार्यरत. बिजनेस जगत की खबरों की पेचीदगियों को सरल भाषा में लिखना और अपने पाठकों से कनेक्ट करने में खास रूचि. ग्लोबल ट्रेड, शेयर बाज...और पढ़ें

TAGS

Gold

Trending news

Detect-Delete-Deport...ट्रिपल D, सिर्फ तीन शब्दों में शाह ने संसद में SIR का मतलब
amit shah
Detect-Delete-Deport...ट्रिपल D, सिर्फ तीन शब्दों में शाह ने संसद में SIR का मतलब
पहली वोट चोरी नेहरू, दूसरी इंदिरा, तीसरी...विपक्ष के आरोपों को शाह ने बनाया 'हथियार
amit shah
पहली वोट चोरी नेहरू, दूसरी इंदिरा, तीसरी...विपक्ष के आरोपों को शाह ने बनाया 'हथियार
संसद में अमित शाह और राहुल गांधी में तीखी बहस, इस बात पर भिड़ गए दोनों नेता
Parliament Winter Session 2025
संसद में अमित शाह और राहुल गांधी में तीखी बहस, इस बात पर भिड़ गए दोनों नेता
'2004 तक तो किसी पार्टी ने SIR का विरोध नहीं किया', सदन में शाह का विपक्ष पर 'बाउंसर
amit shah
'2004 तक तो किसी पार्टी ने SIR का विरोध नहीं किया', सदन में शाह का विपक्ष पर 'बाउंसर
थाईलैंड भागे क्लब मालिक अब भारत लौटने को तैयार, कोर्ट से बोले- हम भी पीड़ित हैं जनाब
Goa Fire Case
थाईलैंड भागे क्लब मालिक अब भारत लौटने को तैयार, कोर्ट से बोले- हम भी पीड़ित हैं जनाब
3 मंजिला आलीशान घर, 1 कनाल जमीन...नशे की कमाई से सब बनाया, पुलिस ने सब जब्त कर लिया
Srinagar
3 मंजिला आलीशान घर, 1 कनाल जमीन...नशे की कमाई से सब बनाया, पुलिस ने सब जब्त कर लिया
हेट स्पीच देने पर सजा, कर्नाटक विधानसभा में पेश हुआ बिल; BJP ने किया विरोध
Hate Speech Bill
हेट स्पीच देने पर सजा, कर्नाटक विधानसभा में पेश हुआ बिल; BJP ने किया विरोध
पहले की गर्लफ्रेंड की हत्या, फिर किया गुमराह, केरल में कातिल तक कैसे पहुंची पुलिस?
Kerala News
पहले की गर्लफ्रेंड की हत्या, फिर किया गुमराह, केरल में कातिल तक कैसे पहुंची पुलिस?
AIADMK तमिलनाडु में BJP के साथ मिलकर 2026 विधानसभा चुनाव में बनेगी सिंकदर?
AIADMK
AIADMK तमिलनाडु में BJP के साथ मिलकर 2026 विधानसभा चुनाव में बनेगी सिंकदर?
SC पर हमले बर्दाश्त नहीं... CJI के खिलाफ मोटिवेटेड कैंपेन पर 44 पूर्व जजों का गुस्सा
CJI
SC पर हमले बर्दाश्त नहीं... CJI के खिलाफ मोटिवेटेड कैंपेन पर 44 पूर्व जजों का गुस्सा