Silver Price Today: 10 दिन में ₹60 हजार चढ़ने वाली चांदी कैसे गई 3 लाख के पार , कौन लगा रहा है कीमतों में 'आग' ? सन्नाटे में सुनार

Silver Price Today: चांदी की कीमत थमने का नाम नहीं ले रही है. चांदी ने सारी संभावनाओं को पीछे छोड़ते हुए साल 2026 के शुरुआत में 3 लाख रुपये के आंकड़े को छू लिया है. बीते साल में चांदी की कीमत में 1 लाख रुपये की बढ़ोतरी देखने को मिली है. जबकि सिर्फ बीते एक हफ्ते में चांदी की कीमत करीब 59100 रुपये चढ़ गया है. चांदी की स्पीड पर फिलहाल ब्रेक लगता नहीं दिख रहा है.

चांदी 3 लाख रुपये के पार

सोमवार, 19 जनवरी 2026 को सर्राफा बाजार के लिए ऐतिहासिक दिन रहा. चांदी की कीमत ने 3 लाख के आंकड़े को पार कर लिया. वहीं सोना बढ़कर 1.48 लाख रुपये प्रति 10 ग्राम के नए ऊंचे स्तर पर पहुंच गया. चांदी की कीमतों में जारी जबरदस्त तेजी का आलम ये है कि एक साल के भीतर इसमें 1 लाख रुपये तक की तेजी आ गई. सोमवार को चांदी का कारोबार 3,02,600 रुपये प्रति किलोग्राम पर बंद हुआ. वहीं चांदी MCX पर 3.02 लाख रुपए प्रति किलो के पार पहुंच गए. ट्रंप के यूटर्न लेते ही भरभराया तेल, पर सोने-चांदी पर कब लगेगा ब्रेक, कहां जाकर रुकेगी चढ़ती कीमत, गोल्ड-सिल्वर के पीछे कौन पड़ा ?

9 जनवरी से 19 जनवरी के बीच चांदी का सफर

अगर हफ्तेभर में चांदी की कीमतों की चाल देखें तो 9 जनवरी 2026 2,50,000 रुपये प्रति किलोग्राम पर था. उसके बाद से हर दिन चांदी 10 हजार से 15 हजार रुपये बढ़ती रही. 16 जनवरी को चांदी ने 2,92,600 रुपये प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई. 19 जनवरी को चांदी ने सारे रिकॉर्ड तोड़ते हुए 10 हजार की बढ़त हासिल की और 3,02,600 रुपये को पार कर लिया. यानी करीब चांदी ने 59100 रुपये की बढ़त सिर्फ 9 जनवरी से 19 जनवरी के बीच हासिल कर ली. यानी सिर्फ 7 कारोबारी दिन में चांदी करीब 60 हजार रुपये चढ़ गई.

मंगलवार को भी चांदी की रफ्तार जारी

चांदी की कीमत में जारी तेजी मंगलवार को भी जारी रही. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ग्रीनलैंड को लेकर जिस तरह से ग्लोबल टेंशन को बढ़ा रहे हैं, उसने चांदी पर दवाब को बढ़ा दिया है. अमेरिकी दवाब के चलते चांदी की कीमतों में तेजी जारी है. MCX पर 15 दिसंबर 2025 के आसपास चांदी ने पहली बार 2 लाख रुपए के आंकड़े को छुआ था, अब वो 3 लाख को पार कर चुकी है. आज की बात करें तो अमेरिका और यूरोप के बीच ग्रीनलैंड को लेकर बढ़ते तनाव के बीच चांदी आसमान छू रही है. इंटरनेशनल मार्केट में आज कॉमेक्स पर चांदी ने ऑल टाइम हाई 94.740 डॉलर प्रति औंस के आंकड़े को पार कर लिया है. वहीं सोना $4,670 प्रति औंस पर पहुंच गया. Gold Rate Today: कभी वेनेजुएला तो कभी ग्रीनलैंड...क्यों जिद्दी ट्रंप के इशारे पर नाच रहा सोना, चरम पर चांदी का उफान, कैसे तय होता है गोल्ड-सिल्वर का रेट ?

क्यों चढ़ रहे हैं सोने-चांदी की कीमत

सोने-चांदी की कीमत में ये तेजी ग्लोबल अस्थिरता का नतीजा है. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने उन यूरोपीय देशों पर टैरिफ लगाने की धमकी दी है, जो ग्रीनलैंड पर अमेरिका के कंट्रोल का विरोध कर रहे हैं. ट्रंप ने यूरोप के कई देश डेनमार्क, नॉर्वे, स्वीडन, फ्रांस, जर्मनी, यूनाइटेड किंगडम, नीदरलैंड और फिनलैंड पर 10 फीसदी का टैरिप लगाया और धनकी दी है कि इसे बढ़ाकर 25 फीसदी तक पहुंचा देंगे. वहीं EU ने भी ट्रंप के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है. अमेरिका और यूरोपीय यूनियन के बीच बढ़ते तनाव के चलते निवेशकों को सुरक्षित निवेश की तलाश है. निवेशक सेफ हेवन के तौर पर सोने-चांदी में निवेश बढ़ा रहे हैं. बढ़ते भू-राजनीतिक तनाव के चलते सोने-चांदी की डिमांड और निवेश बढ़ रही है.

डिमांड और सप्लाई की खाई ने बढ़ाई कीमत



ट्रंप की नीतियों की वजह से ग्लोबल इकोनॉमी में आई सूनामी के चलते चांदी की कीमतें आसमान छूने लगी है. अमेरिका में ब्याज घटाने के लिए फेडरल रिजर्व पर ट्रंप के बढ़ते दवाब के चलते सोने-चांदी में निवेश बढ़ रहा है. टैरिफ और ट्रेड वॉर की आशंका से डरे हुए निवेशक सोने-चांदी की रुख कर रहे हैं. वहीं दुनियाभर के ग्लोबल बैंकों की ओर से सोने की रिकॉर्डस्तर पर खरीदारी हो रही है.अमेरिकी कंपनियां चांदी का भारी स्टॉक जमा कर रही हैं, क्योंकि , ग्लोबल सप्लाई में कमी से कीमतें ऊपर चढ़ रही है. कंपनियां प्रोडक्शन रुकने के डर से पहले से चांदी खरीदकर रख रही है. जिसकी वजह से चांदी की डिमांड हाई पर है. मांग बढ़ने से कीमतें हाई पर पहुंच गई हैं.