Silver Rates Prediction 2026: साल 2025 खत्‍म होने वाला है. इस साल चांदी की कीमत ने कमाल कर द‍िया, दाम में 130% से ज्‍यादा का उछाल दर्ज क‍िया गया है. भारत में एमसीएक्‍स (MCX) पर चांदी दो लाख रुपये प्रति किलो को पार कर गई है, जबकि ग्लोबल मार्केट में रिकॉर्ड हाई पर पहुंच गई है. चांदी के र‍िकॉर्ड लेवल पर पहुंचने के बाद बड़ा सवाल यह है क‍ि क्या 2026 में भी यह रैली जारी रहेगी? इस सवाल पर एक्सपर्ट का कहना है क‍ि हां, अभी चांदी मजबूती बनी रहेगी. लेक‍िन बीच-बीच में उतार-चढ़ाव भी आएगा.

चांदी का रेट चढ़कर 65 डॉलर प्रति औंस पर पहुंचा

इंटरनेशनल मार्केट में चांदी का रेट चढ़कर 65 डॉलर प्रति औंस पर पहुंच गया है. साल 2025 की शुरुआत में इंटरनेशनल मार्केट में चांदी 28 डॉलर प्रति औंस पर थी, जो क‍ि अब बढ़कर 65 डॉलर पर पहुंच गई है. यानी इसने एक साल के दौरान ही 132% का र‍िटर्न द‍िया है. MCX पर एनुअलग गेन 134% का रहा. रुपये की कमजोरी ने भी कीमत को मजबूती दी है. इस साल चांदी ने सोने की रफ्तार को पीछे छोड़ दिया, सोने में महज 65% की तेजी आई है.

सप्लाई की कमी और डिमांड के बूम से चढ़ रही चांदी?

बाजार के जानकारों का कहना है सप्लाई की कमी और डिमांड का बूम मिलकर चांदी को ऊपर ले जा रहा है. चांदी पहली बार 66 डॉलर प्रति औंस के लेवल को पार कर गई. इसका कारण फिजिकल सप्लाई टाइट, सेफ हेवन डिमांड, सिल्वर ETF में न‍िवेश और अमेरिकी फेड रेट कट की उम्‍मीद है. चीन से खबर आ रही है क‍ि साल 2026 से सिल्वर के एक्‍सपोर्ट पर पाबंदी लगाई जा सकती है. चीन की इन्वेंट्री पहले से 10 साल के लो लेवल पर है . इससे ग्लोबल सप्‍लाई और टाइट हो सकती है. एमसीएक्‍स (MCX) पर रेट चढ़कर 2.05 लाख रुपये पार चला गया, इसमें रुपये की गिरावट के कारण भी मदद म‍िली.

चांदी ने सोने को कैसे पछाड़ा?

यूं तो सोने को सेफ हेवन कहा जाता है. लेकिन चांदी में इंडस्ट्रियल डिमांड का बड़ा रोल है. जानकारों का कहना है सप्‍लाई की कमी, हाई लीज रेट्स और ग्रीन एनर्जी में चांदी की बढ़ी जरूरत से रेट को मजबूती म‍िल रही है. अमेरिका ने चांदी को 'क्रिटिकल मिनरल्स' की ल‍िस्‍ट में डाल द‍िया है, इससे भी सप्लाई का र‍िस्‍क बढ़ गया है.

चांदी में जल्‍द ओवरहीटिंग की संभावना

कुछ एक्सपर्ट का यह भी कहना है चांदी के दाम में रैली बहुत तेज हुई है. शॉर्ट टर्म में ओवरहीट‍िंग हो सकती है. 2.05 लाख रुपये प्रत‍ि क‍िलो और 65 डॉलर के लेवल को पार करने के बाद रिस्क मैनेजमेंट जरूरी है. लेकिन चांदी का ट्रेंड अभी भी मजबूत है. रेट कट, ज्‍यादा ल‍िक्‍व‍िड‍िटी, कमजोर डॉलर और इंडस्ट्रियल डिमांड से चांदी के दाम में रैली जारी रहेगी. कोई गिरावट आएगी तो हेल्दी करेक्शन होगा और फ‍िर यह नई ऊंचाई को छुएगी.

इंडस्ट्री में लगातार बढ़ रही चांदी की खपत

सोने से अलग, चांदी की बड़ी मात्रा में इंडस्ट्री में खपत होती है. सोलर PV सेक्टर में डिमांड 2020 के 94.4 मिलियन औंस से 2024 में बढ़कर 243.7 मिलियन औंस हो गई. इस दौरान इसमें दोगुने से भी ज्‍यादा की तेजी देखी गई. साल 2024 में कुल डिमांड का 21% केवल सोलर से रहा. नए शुरू होने वाले साल 2026 में चांदी की रैली जारी रहने के संकेत हैं. सप्लाई टाइट, इंडस्ट्रियल और इन्वेस्टमेंट डिमांड मजबूत है. निवेशकों को सतर्क रहने की जरूरत है, लेकिन लंबे समय के लिए चांदी में न‍िवेश फायदेमंद हो सकता है.

