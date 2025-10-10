सोने की बढ़ती कीमत में चांदी भी नहीं रहेगी पीछे, अगले साल तक दो लाख रुपये पर पहुंच जाएगा चांदी का रेट!

Silver Price Today: सोने की बढ़ती कीमत के बीच चांदी भी लगातार नया र‍िकॉर्ड बना रहा है. शुक्रवार को भारतीय बाजार में चढ़कर चांदी 1.7 लाख रुपये पर पहुंच गई. अनुमान जताया जा रहा है क‍ि चांदी की कीमत अगले एक साल में 60 डॉलर प्रति औंस तक पहुंचने की उम्मीद है, यह मौजूदा स्तर से 20 प्रतिशत अधिक है. अगर इस अनुमान को सही मानें तो चांदी का रेट बढ़कर भारतीय बाजार में दो लाख रुपये प्रत‍ि क‍िलो या इससे भी ऊपर चला जाएगा. एमके वेल्थ मैनेजमेंट की रिपोर्ट के अनुसार, कीमतों में यह उछाल आपूर्ति-मांग के बीच 20 प्रतिशत का अंतर और बढ़ती औद्योगिक मांग के कारण आएगा.

ब्याज दरों में कटौती से डॉलर में कुछ गिरावट की उम्‍मीद

कंपनी की तरफ से अनुमान जताया गया क‍ि अमेरिका में अपेक्षित ब्याज दरों में कटौती से डॉलर में कुछ गिरावट आ सकती है, जिससे सोने की कीमतों में वृद्धि को और बढ़ावा मिलेगा. रिपोर्ट में कहा गया है कि सोने ने अब तक अन्य परिसंपत्तियों की तुलना में बेहतर प्रदर्शन किया है, 8 अक्टूबर तक 61.82 प्रतिशत का रिटर्न दिया है, जबकि भारतीय शेयरों (निफ्टी 500 टीआरआई) में 4.2 प्रतिशत और बॉन्ड (क्रिसिल शॉर्ट टर्म बॉन्ड इंडेक्स) में 8.4 प्रतिशत की वृद्धि हुई है.

डॉलर की तुलना में सोने को दी जा रही तवज्‍जो

एमके वेल्थ मैनेजमेंट के उत्पाद प्रमुख आशीष रानावाडे ने कहा कि संस्थागत और केंद्रीय बैंकों द्वारा डॉलर की तुलना में सोने को दी जा रही बढ़ती प्राथमिकता कीमती धातुओं की मजबूती का एक प्रमुख कारण है. रानावाडे ने कहा, 'मांग-आपूर्ति की गतिशीलता चांदी की कीमतों में तेजी लाने के लिए अनुकूल है और यह तकनीकी रूप से ऑल-टाइम हाई के ब्रेकआउट क्षेत्र के करीब है.' ब्रोकिंग फर्म ने कहा कि भारतीय शेयर बाजार मौजूदा ग्रोथ की तुलना में महंगे बने हुए हैं, जहां निफ्टी 100 का पीई रेश्यो 21.8 गुना, निफ्टी मिडकैप 150 का पीई रेश्यो 33.6 गुना, निफ्टी स्मॉलकैप 250 का पीई रेश्यो 30.43 गुना और निफ्टी माइक्रोकैप 250 का पीई रेश्यो 28.88 गुना है.

एमके वेल्थ मैनेजमेंट के शोध प्रमुख डॉ. जोसेफ थॉमस ने कहा, 'संरचनात्मक रूप से, भारत के वैश्विक आर्थिक परिदृश्य में एक अलग पहचान बनाने की उम्मीद है. बड़ी संख्या में आईपीओ ने भारत को सूचकांकों से कहीं अधिक व्यापक बाजार बना दिया है. भारतीय निवेशकों के लिए स्टॉक-विशिष्ट अवसर अभी भी मौजूद हैं. हमें उम्मीद है कि पीएमएस, एआईएफ और एक्टिव फंड मैनेजर अच्छा प्रदर्शन करेंगे.' (IANS)