Silver Price Today: चांदी ने रच दिया इतिहास, अबकी बार ₹188400 के पार; एक झटके में इतनी महंगी हुई

Silver Price Today Hits New Record : चांदी ने एक झटके में अबतक के अपने सभी पुराने रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं. इतिहास रचते हुए MCX पहली बार चांदी की कीमत 1.88 लाख रुपए प्रति किलोग्राम के पार हो गई है. घरेलू वायदा बाजार MCX पर मंगलवार 9 दिसंबर रात 9 बजे के आसपास चांदी की कीमतों में जोरदार उछाल आया और फिर चांदी ऑल टाइम हाई पर चली गई है.

चांदी की कीमतें 3% से अधिक बढ़ीं

मंगलवार को US स्पॉट चांदी की कीमतें 3% से अधिक बढ़ीं और एक नए रिकॉर्ड हाई पर पहुंच गईं. इसके पीछे फेडरल रिजर्व द्वारा रेट कट की उम्मीदें मजबूत हो गईं हैं. चांदी $60.01 प्रति औंस के ऑल-टाइम हाई पर पहुंच गया, ये पिछले दिन की क्लोजिंग से 3.19% ज्यादा है. US स्पॉट सोना भी थोड़ा ऊपर चढ़ा और $4,200 के निशान से ऊपर ट्रेड कर रहा है. रात 9 बजे ये 0.4% बढ़कर $4,207.32 प्रति औंस पर ट्रेड कर रहा था.

गोल्ड में भी तेजी

MCX पर सोने के वायदा भाव में भी थोड़ी तेज़ी आई है. हालांकि ये तेजी चांदी के मुकाबले उतनी अधिक नहीं है. फरवरी डिलीवरी के लिए सोने का वायदा भाव रात 9 बजकर 29 मिनट पर 0.24% बढ़कर 130,290 रुपये प्रति किलोग्राम पर ट्रेड कर रहा था. अगर कीमतों में और तेजी आती है, तो सोने की कीमतें 1,31,288 रुपये तक बढ़ सकती हैं.

गोल्ड में क्यों आई नरमी?

FOMC मीटिंग से पहले अधिक बॉन्ड यील्ड और निवेशकों की सावधानी के कारण सोने में नरमी आई है. वहीं, चांदी को इंडस्ट्रियल डिमांड की उम्मीदों और फेड के नरम रुख की उम्मीदों से फायदा हुआ है. मार्केट, FED चेयरमैन जेरोम पॉवेल के गाइडेंस का इंतजार कर रहे हैं. ये गोल्ड के अगले बड़े कदम को तय करेगा.