Silver Price Today: चांदी की कीमत में प‍िछले कुछ द‍िन से चल रही तेजी का स‍िलस‍िला सोमवार को थम गया. प‍िछले कुछ महीने से लगातार नया रिकॉर्ड बनाकर न‍िवेशकों को हैरान करने वाली चांदी आज सुबह के कारोबारी सत्र में औंधे मुंह ग‍िर गई. चांदी के रेट में सोमवार को घरेलू बाजार में भारी गिरावट देखी गई. MCX पर चांदी के दाम ने नया ऑल टाइम हाई 2,54,174 रुपये प्रत‍ि क‍िलो का टच क‍िया. लेक‍िन इसके कुछ देर बाद ही इसका दाम 21,000 रुपये प्रत‍ि क‍िलो टूट गया. 9 प्रत‍िशत की ग‍िरावट के बावजूद चांदी साल 2025 में सबसे शानदार परफॉर्मिंग एसेट बनी हुई है.

सालभर में डेढ़ लाख रुपये चढ़ी चांदी

साल 2025 के दौरान चांदी ने निवेशकों को जबरदस्त प्रॉफ‍िट द‍िया है. साल की शुरुआत से अब तक चांदी कीमत में 1,52,554 रुपये प्रत‍ि क‍िलो की बढ़ोतरी दर्ज की गई. यानी एक साल के दौरान व्‍हाइट मेटल ने 175% का रिटर्न द‍िया है. गोल्ड में इस साल 80% से ज्यादा की तेजी आई. स‍िल्‍वर की रफ्तार ने सभी को हैरान कर द‍िया. ग्लोबल मार्केट में स‍िल्‍वर 80 डॉलर प्रत‍ि औंस के करीब पहुंच गई. लगातार मजबूत हो रही इंडस्ट्रियल डिमांड, अमेरिका में ब्‍याज दर कटौती की उम्मीद और सप्लाई में ग‍िरावट से चांदी के रेट तेजी से बढ़े हैं. लेकिन सोमवार को अचानक प्रॉफिट बुकिंग और कुछ सुधार के संकेतों से इसमें ग‍िरावट आई.

Add Zee News as a Preferred Source

चीन की एक्सपोर्ट पॉलिसी ने मचाई हलचल

चीन की तरफ से चांदी को लेकर क‍िये गए फैसले के बाद इसकी कीमत में 15 फीसदी की तेजी आई थी. दुनिया के सबसे बड़े सिल्वर कंज्यूमर और सोलर पैनल, इलेक्ट्रॉनिक्स, EV बनाने वाले चीन ने 1 जनवरी 2026 से सिल्वर एक्सपोर्ट पर लाइसेंस जरूरी कर दिया है. साल 2027 तक यह नियम बरकरार रहेगा. इससे ग्लोबल सप्लाई चेन में द‍िक्‍कत बढ़ने से कीमत चढ़कर आसमान पर पहुंच गईं.

चांदी की कीमत में क्‍यों आ रही तेजी?

> स‍िल्‍वर की कीमत में तेजी आने का प्रमुख कारण डिमांड और सप्लाई का बड़ा गैप होना बताया जा रहा है. सिल्वर ज्यादातर कॉपर, लेड, जिंक जैसे मेटल्स का बाय-प्रोडक्ट है. कीमत बढ़ने से भी इसका प्रोडक्‍शन ज्यादा नहीं होता. पिछले 7 साल से सिल्वर में स्ट्रक्चरल डेफिसिट बना हुआ है. यानी स‍िल्‍वर की ड‍िमांड इंडस्‍ट्री में ज्‍यादा है और इसकी सप्‍लाई उसके मुकाबले कम है.

> मॉनेटरी पॉलिसी और जियोपॉलिटिकल टेंशन का असर चांदी की कीमत पर देखा जा रहा है. अमेरिकी फेड के रेट कट और 2026 में रेट कट की उम्मीद से नॉन-यील्डिंग एसेट्स जैसे सिल्वर आकर्षक बन गई है. ट्रंप की टैरिफ पॉलिसी, रूस-यूक्रेन जंग जैसी अनिश्‍च‍ितता से सेफ-हेवन की डिमांड बढ़ी है. यही कारण है क‍ि चांदी की कीमत में तेजी देखी जा रही है.

> इंडस्ट्रियल ड‍िमांड और लगातार बढ़ते इनवेस्‍टमेंट से भी चांदी की कीमत चढ़ रही है. सोलर पैनल, इलेक्ट्रिक व्‍हीकल, इलेक्ट्रॉनिक्स और हाई-टेक में स‍िल्‍वर की डिमांड 2025 में रिकॉर्ड लेवल पर पहुंच गई. रिन्यूएबल एनर्जी, EV और ग्लोबल इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्शन ने इसकी कीमत को और बढ़ाया है.