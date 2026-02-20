Silver Price: सोने को पछाड़ेगी चांदी,छूएगी ₹1000000/Kg का पहाड़!सिल्वर में ऐसा क्या होने वाला है, कौन कर रहा है दावा ?

Advertisement
Gold-Silver Price Today: सोने-चांदी की कीमतों ने सबसे होश उड़ा रखे हैं. बीते एक साल में अगर कीमतों में तेजी की बात करें तो सोना साल 2025 में 75 फीसदी चढ़कर 57000 हजार महंगा हो गया. 31 दिसंबर 2024 को 24 कैरेट वाले सोने की कीमत 76000 रुपये प्रति 10 ग्राम थी, जो आज 1.52 लाख रुपये प्रति 10 ग्राम को पार कर गई है.

Written By  Bavita Jha |Last Updated: Feb 20, 2026, 06:15 PM IST
Silver Rate: सोने-चांदी की कीमतों ने सबके होश उड़ा रखे हैं. बीते एक साल में अगर कीमतों में तेजी की बात करें तो सोना साल 2025 में 75 फीसदी चढ़कर 57000 हजार महंगा हो गया था. 31 दिसंबर 2024 को 24 कैरेट वाले सोने की कीमत 76000 रुपये प्रति 10 ग्राम थी, जो आज 1.52 लाख रुपये प्रति 10 ग्राम को पार कर गई है. चांदी की बात करें तो चांदी की कीमत एक साल में 86000 रुपये प्रति किलोग्राम से बढ़कर 29 जनवरी 2026 को 4.20 लाख रुपये के पार हो गई थी. अगर आप इतने से हैरान है तो बता दें कि ये तो बस ट्रेलर हैं, सोने-चांदी की कीमतों पर पूरी पिक्चर अभी बाकी है. दावा किया जा रहा है कि चांदी की कीमत 10 लाख रुपये प्रति किलो के आंकड़े को पार कर सकती है.  

 

चांदी की कीमतें 10 लाख रुपये प्रति किलोग्राम तक पहुंचने का दावा 

चांदी की चढ़ती कीमत लोगों की चिंता बढ़ा रही है.खासकर उन लोगों की,जिन्हें चांदी के गहने बनवाने हैं.चांदी के दाम में बड़ी तेजी आने वाली है. चांदी के भाव 10  लाख रुपये के पार जा सकते हैं. ये हम नहीं बल्कि  Bank of America के कमोडिटी स्ट्रैटेजिस्ट Michael Widmer ने भविष्यवाणी की है. माइकल ने अनुमान लगाया है कि साल 2026 में चांदी की कीमत 10 लाख रुपये प्रति किलो की ऊंचाई को छू सकती है.  Gold Rate: ईरान पर अमेरिकी मिसाइल से सोने-चांदी में ब्लास्ट, ₹1.55 लाख पर पहुंचा सोना, घंटेभर में चांदी की कीमत में ₹8500 का उछाल

 

चांदी की कीमत में तेजी की वजह क्या है ?  

मांग के मुकाबले सप्लाई में भारी कमी चांदी के दाम में तेजी की सबसे बड़ी वजह है. चांदी बाय प्रोडक्ट के तौर पर निकलता है. इंडस्ट्रियल डिमांड बढ़ने के बाद से मांग के मुकाबले इसकी सप्लाई बेहद कम हो गई है. चीन और अमेरिका चांदी को रेयर मिनिरल्स की कैटेगरी में रख रहे हैं.चांदी की इंडस्ट्रियल डिमांड बहुत तेजी से बढ़ रही है. सोलर पैनल और इलेक्ट्रिक गाड़ियों यानी ईवी के निर्माण में चांदी का इस्तेमाल बहुत तेजी से बढ़ रहा है. . बड़े निवेशकों लगाताक इसकी खरीदारी कर रहे हैं, जिसके चलते चांदी में रिकॉर्ड तोड़ उछाल आने की उम्मीद बनी हुई है. जैसी स्थिति बनी हुई है, अगर तेजी का यही सीनैरियो बना रहा तो भारत में चांदी का भाव करीब 10 लाख रुपये प्रति किलोग्राम तक पहुंचने की आशंका जताई जा रही है. 

चांदी में तेजी का कैलकुलेशन समझिए  

माइकल विडमर नेअनुमान लगाया है कि साल 2026 में ग्लोबल मार्केट में चांदी की कीमत $309 प्रति औंस पहुंच सकती है. अगर भारतीय करेंसी में इसे देखें तो करीब 26265 रुपये प्रति औंस पर पहुंचता है. 1 औंस में 31.1035 ग्राम होता है. यानी 
1 किलो चांदी करीब 32.15 औंस के बराबर होती है. इसके हिसाब के कैलकुलेट करें तो 1 किलो चांदी की कीमत  $309 प्रति औंस या करीब 8 44500 रुपये पर पहुंच जाती है. इसमें 15% इंपोर्ट ड्यूटी,3% GST और मेकिंग चार्ज जोड़ें तो एक किलो चांदी  1005000 रुपये प्रति किलोग्राम तक पहुंच सकता है.  

क्या सच में चांदी जाएगी 10 लाख के पार  

चांदी की कीमत 10 लाख पहुंच जाए, इसकी सिर्फ संभावना या अनुमान लगाया जा रहा है.चांदी की कीमत 10 लाख रुपये तक पहुंचना आसान नहीं है. हालांकि चांदी की बढ़ती डिमांड के चलते इसमें तेजी की स्थिति बनी रहने की उम्मीद है.चांदी की कीमतों पर इस अनुमान से निवेश की प्लानिंग करने के बारे में सोच रहे हैं तो आपको इंवेस्टमेंट से पहले एक्सपर्ट की सलाह देनी चाहिए.

