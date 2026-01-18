चांदी की चमक से बाजार हैरान! जनवरी में मचाया तहलका, 22% का उछाल, कीमत पहुंची 3 लाख के करीब

Silver Rally : पहले 170 प्रतिशत की जबरदस्त बढ़ोतरी के बाद MCX चांदी की कीमतों ने इस महीने मजबूत गति बनाए रखी है. जनवरी में चांदी की कीमतों में 22% की तेजी आई है. ये 3 लाख रुपये के निशान के करीब पहुंच गई है. पिछले साल घरेलू ब्रोकरेज ने साल के आखिर तक चांदी की कीमतों का अनुमान लगभग 1,10,000 रुपये लगाया था. चांदी में निवेशकों की दिलचस्पी बढ़ी है और ये लगातार सुर्खियों में बनी हुई है. तेज उछाल ने चांदी को प्रमुख एसेट क्लास में टॉप परफॉर्मर के रूप में उभरने में मदद की है. इसे मजबूत डिमांड और कई सकारात्मक वैश्विक कारकों का समर्थन मिला है.

200 प्रतिशत की ग्रोथ

अप्रैल 2025 के 95,917 रुपये के बंद भाव से चांदी लगभग 200 प्रतिशत चढ़कर शुक्रवार को 2,87,762 रुपये पर बंद हुई है. ये प्रदर्शन आमतौर पर कमोडिटी के बजाय मल्टीबैगर स्टॉक से जुड़ा होता है.

भाव में उतार-चढ़ाव

बीते कई दिनों से सोने-चांदी के भाव में उतार-चढ़ाव की स्थिति देखी जा रही है. हालांकि, इनमें उतार कम और चढ़ाव ज्यादा दिख रहा है. ग्लोबल मार्केट में हलचल और सुरक्षित संपत्ति निवेश के साथ बढ़ती मांगों की वजह से सोने-चांदी की कीमत में लगातार तेजी देखी जा रही है. अब तो देश में शादी के सीजन भी शुरू हो चुके हैं. इससे सोने-चांदी की और भी अधिक डिमांड देखी जा रही है.

पिछले चार दिन में चांदी के भाव

12 जनवरी को प्रति एक किलोग्राम चांदी का भाव 2 लाख 57 हजार 283 रुपये था. 13 जनवरी को यह भाव 2 लाख 62 हजार 742 रुपये हो गया था. 14 जनवरी को एक किलोग्राम चांदी की कीमत 2 लाख 77 हजार 175 रुपये हो गई थी. वहीं, 16 (15 जनवरी को मार्केट बंद था) जनवरी को एक किलोग्राम चांदी की कीमत 2 लाख 82 हजार 720 रुपये हो गई थी. बीते चार दिनों में इसकी कीमत में लगातार बढ़ोतरी हुई है और 12 जनवरी से 16 जनवरी तक चांदी के भाव में 25,437 रुपये की तेजी दिखी गई है.

FAQs :

सवाल : जनवरी में चांदी की कीमतों में इतनी तेजी क्यों आई?

जवाब : जनवरी में चांदी की कीमतों में उछाल की मुख्य वजह वैश्विक बाजार में मजबूती, औद्योगिक मांग में बढ़ोतरी, डॉलर में कमजोरी और सुरक्षित निवेश (Safe Haven) की बढ़ती मांग रही.

सवाल : क्या चांदी की कीमत सच में 3 लाख रुपये के करीब पहुंच गई है?

जवाब : हां, जनवरी में चांदी की कीमतें करीब 22% बढ़कर लगभग 3 लाख रुपये प्रति किलो के स्तर के पास पहुंच गई हैं, जो हाल के महीनों का उच्चतम स्तर है.

सवाल : क्या अभी चांदी में निवेश करना सही रहेगा?

जवाब : निवेश का फैसला आपकी जोखिम क्षमता और निवेश अवधि पर निर्भर करता है. तेजी के बाद कीमतों में उतार-चढ़ाव संभव है, इसलिए निवेश से पहले विशेषज्ञ सलाह लेना बेहतर होगा.

सवाल : चांदी की कीमतों पर आगे कौन-से फैक्टर असर डाल सकते हैं?

जवाब : वैश्विक आर्थिक हालात, ब्याज दरों में बदलाव, औद्योगिक उपयोग (जैसे सोलर पैनल), डॉलर की चाल और अंतरराष्ट्रीय बाजार में मांग-आपूर्ति चांदी की कीमतों को प्रभावित कर सकते हैं.

सवाल : क्या चांदी, सोने से बेहतर रिटर्न दे सकती है?

जवाब : कुछ समय के लिए चांदी सोने से बेहतर रिटर्न दे सकती है, लेकिन इसमें उतार-चढ़ाव ज्यादा होता है. इसलिए इसे पोर्टफोलियो में संतुलन बनाकर शामिल करना चाहिए.