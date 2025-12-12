बाजार में ऐतिहासिक उछाल, जानें वो बड़ी वजहें जिसने चांदी को पहली बार पहुंचाया ₹2 लाख के पार

Advertisement
चांदी सिर्फ चमक नहीं रही है, बल्कि अपनी शान दिखा रही है. चांदी, घरेलू और ग्लोबल मार्केट्स में ऐसे दौड़ रही है जैसे किसी मिशन पर हो और लगातार चार दिनों से बढ़ रही है. शुक्रवार 12 दिसंबर को चांदी की कीमतें नए ऑल-टाइम हाई पर पहुंच गई है.

Dec 12, 2025
Silver Prices Record High : चांदी सिर्फ चमक नहीं रही है, बल्कि अपनी शान दिखा रही है. चांदी, घरेलू और ग्लोबल मार्केट्स में ऐसे दौड़ रही है जैसे किसी मिशन पर हो और लगातार चार दिनों से बढ़ रही है. शुक्रवार 12 दिसंबर को चांदी की कीमतें नए ऑल-टाइम हाई पर पहुंच गई है. चांदी पहली बार फ्यूचर्स ट्रेड में ₹2 लाख प्रति किलोग्राम का आंकड़ा पार कर गई. ये अब तक का सबसे बड़ा उछाल है. इसे निवेशकों की मजबूत दिलचस्पी, ग्लोबल सप्लाई की कमी और इंडस्ट्रियल मेटल्स में मजबूती का सपोर्ट मिला है. इंटरनेशनल मार्केट में कॉमेक्स सिल्वर वायदा 64.74 डॉलर प्रति औंस के नए शिखर पर पहुंच गया है. चांदी मजबूत निवेश मांग, मैक्रोइकोनॉमिक इंडिकेटर्स और बढ़ती औद्योगिक डिमांड की लहर पर सवार है.

 चांदी की कीमतों में लगभग 125% की बढ़ोतरी 

चांदी ने 2025 में शानदार रिटर्न दिया है, घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय दोनों बाजारों में इसकी कीमत 100% से अधिक बढ़ी है. इस तेजी का मुख्य कारण चांदी की बढ़ती औद्योगिक मांग और सप्लाई में कमी है.  2025 में अब तक घरेलू बाजार में चांदी की कीमतों में लगभग 125% की बढ़ोतरी हुई है. गुरुवार को स्पॉट चांदी $1.06 (1.71%) बढ़कर $62.88 प्रति औंस के आल टाइम हाई पर पहुंच गई थी. चालू वित्त वर्ष की शुरुआत से अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में चांदी की कीमतों में 117% से अधिक की ग्रोथ हुई है.

यह भी पढ़ें : 65 फीसदी दौलत सिर्फ इन 10 फीसदी लोगों के हाथों में, मिडिल क्लास पर मंडराया खतरा?

 

2025 में चांदी की तेजी के पीछे के कारण

2025 में चांदी ने घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय दोनों बाजारों में 100% से अधिक की ग्रोथ के साथ शानदार रिटर्न दिया है. इस तेजी का मुख्य कारण चांदी की बढ़ती औद्योगिक मांग और आपूर्ति में कमी है. इलेक्ट्रिक वाहन (EVs), सौर, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, 5G, चिकित्सा उपकरण आदि जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में इसके बढ़ते उपयोग के कारण वैश्विक बाजार में सिल्वर की मांग लगातार बढ़ रही है. बढ़ती मांग और आपूर्ति में कमी, जिससे सप्लाई डिमांड का अंतर बढ़ रहा है. ये चांदी की कीमतों को नए रिकॉर्ड उच्च स्तर पर धकेल रहा है.

