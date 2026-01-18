चांदी ने मचाया धमाल, 9 महीनों में 200% से अधिक बढ़त, क्या ₹3 लाख का लेवल होगा पार? पूरी डिटेल यहां

Advertisement
चांदी की कीमतों में जनवरी से अब तक 22% की और बढ़ोतरी हुई है. अप्रैल 2025 के ₹95,917 के क्लोजिंग प्राइस से चांदी शुक्रवार को ₹2,87,762 के क्लोजिंग प्राइस तक 200% बढ़ी है.

Written By  Gaurav Singh|Last Updated: Jan 18, 2026, 05:27 PM IST
Silver Prices : चांदी में निवेशकों की दिलचस्पी दिन-ब-दिन बढ़ती जा रही है. इससे चांदी की कीमतें हाई लेवल पर बनी हुई हैं और चांदी प्रमुख एसेट क्लास में टॉप परफॉर्मर के रूप में उभरी है. ये तेजी कई पॉजिटिव वजहों के कारण देखने को मिली है. MCX चांदी की कीमतों में 170% की शानदार रैली के बाद ये तेजी जारी है और चांदी की कीमतों में जनवरी से अब तक 22% की और बढ़ोतरी हुई है. अप्रैल 2025 के ₹95,917 के क्लोजिंग प्राइस से चांदी शुक्रवार को ₹2,87,762 के क्लोजिंग प्राइस तक 200% बढ़ी है. ये एक मल्टीबैगर स्टॉक के परफॉर्मेंस के जैसा है. 

एनालिस्ट ने बढ़ा दिया टारगेट प्राइस 

जैसे-जैसे चांदी की कीमतें नए रिकॉर्ड बना रही है एनालिस्ट्स ने जल्दी से अपने टारगेट प्राइस को बढ़ा दिया है. पिछले साल इसी अवधि में घरेलू ब्रोकरेज फर्म मोतीलाल ओसवाल ने साल के आखिर तक चांदी की दरें ₹1,10,000 तक पहुंचने का अनुमान लगाया था. लेकिन चांदी ने उस लेवल को पहले छमाही में ही पार कर लिया गया और कीमत ₹2,54,000 तक पहुंच गई हैं.

 ₹3 लाख के निशान के करीब बनी हुई है चांदी 

चांदी का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल होता है और इसे एक कीमती धातु भी माना जाता है. 2025 की शुरुआत में चांदी निवेशकों की नजर से दूर थी और इस बात की बहुत कम उम्मीद थी कि ये सेंटर स्टेज पर आएगी और आर्थिक और जियो-पॉलिटिकल संकट वाले साल में इतनी तेज रैली करेगी. इसके अलावा, पिछले तीन सालों में बड़ी मात्रा में सोना जमा करने के बाद ग्लोबल सेंट्रल बैंक ने अपना ध्यान चांदी पर शिफ्ट कर दिया है. हाल की रिपोर्टों से पता चलता है कि सेंट्रल बैंक ने गोल्ड के साथ-साथ चांदी को भी अपने वॉल्ट में जोड़ना शुरू कर दिया है. ये कारण है जिससे MCX चांदी की कीमतें ₹3 लाख के निशान के करीब बनी हुई हैं.

क्या ₹3 लाख का आंकड़ा पार कर सकती है चांदी?

₹2,87,762 के लेटेस्ट क्लोज को देखते हुए चांदी का रेट ₹3 लाख के माइलस्टोन को पार करने से सिर्फ 4.2% दूर है और एनालिस्ट उम्मीद कर रहे हैं कि हाल के सेशन में कीमतों में कुछ गिरावट के बावजूद ये लेवल जल्द ही हासिल किया जा सकता है. एनालिस्ट को उम्मीद है कि अगर चांदी की कीमतें ₹2,95,000 से ऊपर रहती हैं, तो ये ₹3,20,000 तक पहुंच सकती हैं. 

चांदी के रेट क्या हैं?

भारत में चांदी की कीमत 295 रुपये प्रति ग्राम और 2,95,000 रुपये प्रति किलोग्राम है. हालांकि, ये अक्सर सोने से सस्ती होती है, फिर भी चांदी निवेशकों और ज्वेलरी खरीदने वालों के लिए एक आम पसंद है. खासकर उन देशों में जहां सोने के मुकाबले चांदी के गहने अधिक खरीदे जाते हैं. चांदी की कीमत ग्लोबल मार्केट पर भी निर्भर करती है, क्योंकि इंडस्ट्रियल इस्तेमाल और मैन्युफैक्चरिंग के लिए चांदी की डिमांड भी कीमतों में उतार-चढ़ाव में बड़ा रोल निभाती है.

