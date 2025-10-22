Advertisement
इस देश से अचानक बढ़ी चांदी की सप्‍लाई, अभी और नीचे आएगा रेट; आज भी 8000 रुपये की ग‍िरावट

Silver Price: सोने के दाम में इजाफा देखे जाने के साथ ही चांदी में भी जबरदस्‍त तेजी देखी गई. रेट बढ़ने का असर यह हुआ क‍ि न‍िवेशकों ने शेयर बाजार से इतर सोने और चांदी में न‍िवेश करना शुरू कर द‍िया. प‍िछले कुछ द‍िन के दौरान ही चांदी 30000 रुपये प्रत‍ि क‍िलो तक नीचे आ चुकी है. 

Written By  Kriyanshu Saraswat|Last Updated: Oct 22, 2025, 04:57 PM IST
इस देश से अचानक बढ़ी चांदी की सप्‍लाई, अभी और नीचे आएगा रेट; आज भी 8000 रुपये की ग‍िरावट

Gold Silver Price Outlook: चांदी की कीमत में जबरदस्‍त तेजी के बाद अब इसमें ग‍िरावट देखी जा रही है. धनतेरस से एक द‍िन पहले से चला चांदी में ग‍िरावट का स‍िलस‍िला अभी भी जारी है. आने वाले समय में इसके और टूटने की संभावना है. इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन (IBJA) के नेशनल स्‍पोक्‍स पर्सन कुमार जैन ने कहा क‍ि इंटरनेशनल मार्केट में चांदी की सप्‍लाई बढ़ने से कीमतें ग‍िर रही हैं. लंदन बुलियन मार्केट एसोसिएशन (LBMA) ने देश में बढ़ रही चांदी की मांग को कंट्रोल करने के ल‍िये अत‍िर‍िक्‍त चांदी की सप्‍लाई की है. इसका ही असर है क‍ि कीमत नीचे आ रही हैं.

सप्‍लाई बढ़ी तो नीचे आए रेट

देश में द‍िवाली के मौके पर चांदी की मांग काफी बढ़ गई थी. लोग चांदी के गहनों के साथ ही सिल्वर ETF में इनवेस्‍टमेंट करने के ल‍िए काफी उत्‍साह‍ित थे. जैन ने बताया क‍ि मांग को पूरा करने के लिए LBMA की तरफ से सप्‍लाई बढ़ाई गई, जिसके बाद कीमत तेजी से नीचे आईं. ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के अनुसार देश की सबसे बड़ी मेटल रिफाइनरी, MMTC-Pamp में पहली बार चांदी का स्टॉक खत्म हो गया.

नए सिल्वर फंड की मेंबरश‍िप पर रोक लगाई
इसका असर यह हुआ क‍ि चांदी की कमी के कारण डीलर्स के बीच बोली की होड़ मच गई. देश में चांदी का प्रीमियम प्राइस 5 डॉलर प्रत‍ि औंस से ज्‍यादा हो गई, जो नॉर्मसल से काफी ज्यादा है. कई बड़े म्यूचुअल फंड हाउस जैसे कोटक MF, UTI और SBI MF ने नए सिल्वर फंड की मेंबरश‍िप पर रोक लगा दी. ग्‍लोबल लेवल पर भी चांदी की कमी साफ दिख रही है. चीन में एक हफ्ते की छुट्टी के दौरान सप्‍लाई कम हुई और अमेरिका को भेजे जाने वाले शिपमेंट बढ़े, इससे भी कीमत पर असर पड़ा. धनतेरस के बाद चांदी और सोने की कीमत 5-6% तक टूट गई है.

चांदी की कीमत 60% से ज्यादा बढ़ी
इंटरनेशनल मार्केट में चांदी की कीमत 50 डॉलर प्रति औंस से नीचे चली गई. इस साल अब तक चांदी की कीमत 60% से ज्यादा बढ़ चुकी है. IBJA के अनुसार 22 अक्‍टूबर को चांदी की कीमत ग‍िरकर 152501 रुपये प्रत‍ि क‍िलो पर पहुंच गई है. धनतेरस के मौके पर देश में सोने और चांदी की ब‍िक्री करीब 36,000 करोड़ रुपये की हुई. ग्‍लोबल मार्केट में चांदी की मांग सोलर एनर्जी इंडस्‍ट्री के कारण कारण बढ़ रही है, क्योंकि सौर पैनलों में चांदी का यूज क‍िया जाता है. 

