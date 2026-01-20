Explainer : चांदी का सुपर रैली! निवेशकों के लिए सबसे बड़ा सवाल- निकालें पैसा या टिके रहें?

Silver Prices : चांदी की कीमतों में तेजी रुकने का नाम ही नहीं ले रही है. चांदी की रफ्तार आसमान छू रही है. साल 2026 की शुरुआत में ही चांदी ने 3 लाख रुपये के आंकड़े को छू लिया है. करीब साल में चांदी की कीमत में 1 लाख रुपये की बढ़ोतरी देखने को मिली है. सिर्फ बीते 10 दिनों में चांदी की कीमत करीब 75,000 रुपये चढ़ गया है. इस बात पर फिर से बहस शुरू हो गई है कि क्या चांदी की ये तेज बढ़ोतरी टिक पाएगी या नहीं. सोना 1,50,008 रुपये प्रति 10 ग्राम के नए लाइफटाइम हाई पर पहुंच गया है और 1,49,550 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा है. इस बीच, चांदी ने भी नए ऑल-टाइम हाई को छुआ है. ये करीब 3,27,101 रुपये प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई है और 3,26,793 रुपये के करीब ट्रेड कर रही है. ये दिन में 5 प्रतिशत से अधिक की बढ़ोतरी दिखाती है.

क्या है ग्लोबल रेट?

मंगलवार यानी 20 जनवरी को चांदी $94.75 प्रति औंस तक चढ़ने के बाद $93.25–$93.30 के आसपास सेटल हुई है, जबकि भारतीय कीमतें ऐतिहासिक 3 लाख रुपये प्रति किलोग्राम के लेवल से ऊपर मजबूती से बनी हुई हैं. चांदी ने 2026 के तीन हफ्तों से भी कम समय में लगभग 30 प्रतिशत का रिटर्न दिया है, जिससे ये सवाल उठ रहा है कि क्या यह तेजी 'बबल' की तरफ बढ़ रही है.

मोतीलाल ओसवाल के किशोर नार्ने ने कहा कि जब असाधारण समय आता है, तो मार्केट असाधारण प्रतिक्रिया देती है. नार्ने के मुताबिक, चांदी की 95-99 प्रतिशत रैली फंडामेंटली सही है। हालांकि, उन्होंने चेतावनी दी कि चांदी के बढ़ने की स्पीड को समझना मुश्किल है और शॉर्ट-टर्म कीमतों पर टिप्पणी करना जोखिम भरा हो सकता है. उन्होंने आगे कहा कि चांदी का अगला लक्ष्य 3,20,000 रुपये प्रति किलोग्राम है.

होल्ड करें या सोने में स्विच करें?

किशोर नार्ने ने कहा कि लॉन्ग-टर्म निवेशकों के लिए ये फेज चांदी से आंशिक रूप से सोने में स्विच करने का अवसर देता है. हालांकि, उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि निवेशकों को किसी भी एसेट से पूरी तरह से बाहर नहीं निकलना चाहिए, क्योंकि चांदी और सोना दोनों ही सेफ-हेवन इन्वेस्टमेंट बने हुए हैं. उन्होंने पोर्टफोलियो का 15-35 प्रतिशत सुरक्षित एसेट में बनाए रखने की सलाह दी. नार्ने ने बताया कि चांदी लॉन्ग-टर्म नजरिए से मजबूत बनी हुई है. शॉर्ट-टर्म अस्थिरता अधिक बनी हुई है और कई निवेशकों के लिए इसे बर्दाश्त करना मुश्किल हो सकता है.

चांदी निवेशकों को क्या करना चाहिए?

नार्ने ने कहा कि जो निवेशक चांदी रखे हुए हैं. उन्हें आंशिक प्रॉफिट बुक करने पर विचार करना चाहिए. इस लेवल पर चांदी से पूरी तरह से बाहर निकलने की कोई जरूरत नहीं है. लॉन्ग-टर्म और टैक्टिकल निवेशकों को सतर्क रहना चाहिए. चांदी की कीमतें अधिक खिंची हुई लग रही हैं और वर्तमान में ओवरवैल्यूड हैं. इसलिए, पोर्टफोलियो में बेहतर संतुलन और स्थिरता के लिए चांदी से बुक किए गए मुनाफे को रणनीतिक रूप से सोने में ट्रांसफर किया जा सकता है.