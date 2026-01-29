Silver Rate Today: गजब! पिछले 5 दिनों में चांदी में 82 हजार से अधिक का उछाल, जानें गोल्ड की क्या रही चाल

Gold Silver Price Today: ग्लोबल अनिश्चितता और भारी डिमांड के बीच सोने-चांदी के भाव में गजब की तेजी दिख रही है. कमोडिटी मार्केट में पिछले पांच कारोबारी सत्रों में चांदी की कीमत में 82 हजार से अधिक का उछाल दिखा है. वहीं, गोल्ड ने भी अपनी रफ्तार को जारी रखा है. देश में अब शादी का सीजन भी शुरू होने जा रहा है. इस बीच सोने के साथ चांदी की कीमत में और भी बढ़ोतरी की संभावना है. बता दें कि 22 जनवरी से 29 जनवरी के बीच (पांच कारोबारी सत्र) में चांदी की कीमत में 82,349 रुपये की बढ़त दर्ज की गई है.

24 और 25 जनवरी को शनिवार और रविवार होने के कारण मार्केट बंद था. वहीं, 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के अवसर पर भी इस मार्केट में कारोबार बंद था और सोने-चांदी के भाव को सीधे 27 जनवरी को अपडेट किया गया. अब आइए जानते हैं कि बीते पांच कारोबारी सत्र में सोने-चांदी के भाव में कितनी तेजी आई है. शुरुआत हम गोल्ड यानी सोने की कीमत से करेंगे.

सोने के भाव में 24 हजार से अधिक की बढ़त

सोने-चांदी की कीमत में सबसे पहले बात गोल्ड यानी सोने की करते हैं. 22 जनवरी को 24 कैरेट के 10 ग्राम सोने की कीमत 1 लाख 51 हजार 499 रुपये थी. वहीं, यह भाव 29 जनवरी दिन गुरुवार को 1 लाख 76 हजार 121 रुपये रहा. इन पांच कारोबारी सत्र (22,23,27,28 और 29 जनवरी को) में गोल्ड की कीमत में 24 हजार 622 रुपये की बढ़त हुई है. अब बात 22 कैरेट सोने की करते हैं. 22 कैरेट के 10 ग्राम सोने की कीमत 22 जनवरी को 1 लाख 38 हजार 773 रुपये थी, जो 29 जनवरी को बढ़कर 1 लाख 61 हजार 327 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गई. इसमें पिछले पांच कारोबारी दिन में 22 हजार 554 रुपये की तेजी दिखी है.

वहीं, 18 कैरेट के 10 ग्राम सोने की कीमत 22 जनवरी को 1 लाख 13 हजार 624 रुपये थी, जो 29 जनवरी को बढकर 1 लाख 32 हजार 91 रुपये हो गई. इसमें पिछले पांच कारोबारी सत्र में 18 हजार 467 रुपये की बढ़त हुई है.

चांदी की कीमत में 82,349 रुपये की तेजी

अब बात चांदी की कीमत की करते हैं. 22 जनवरी को एक किलो चांदी की कीमत 3 लाख 3 हजार 584 रुपये (303584) थी. वहीं, 29 जनवरी को पांच कारोबारी सत्र में यह दाम 3 लाख 85 हजार 933 रुपये हो गई. अब इनके बीच के अंतर की बात करें तो 22 जनवरी से 29 जनवरी तक एक किलो चांदी के भाव में 82 हजार 349 रुपये की बड़ी तेजी दिखी है.

एक ग्राम सोने की कितनी कीमत?

अगर हम गुरुवार 29 जनवरी को एक 24 कैरेट वाले एक ग्राम सोने की कीमत को देखें तो यह 17,534 रुपये है. 22 कैरेट वाले एक ग्राम सोने की कीमत 16 हजार 61 रुपये है. इसके अलावा 18 कैरेट वाले एक ग्राम सोने का भाव 13 हजार 151 रुपये हैं. यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि इन कीमतों में कोई मेकिंग चार्ज और जीएसटी टैक्स लागू नहीं है. इनके लागू होते ही सोने-चांदी के भाव में और उछाल दिख सकता है.

(ड‍िस्‍क्‍लेमर: जी न्‍यूज की तरफ से अपने पाठकों को क‍िसी भी प्रकार के न‍िवेश की सलाह नहीं दी जाती. क‍िसी भी प्रकार के न‍िवेश से पहले अपने फाइनेंश‍ियल एक्‍सपर्ट से बात करें.)