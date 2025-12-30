₹21000 फिसले से बाद फिर चकाचौंध हुई चांदी की चमक, 1 किलो सिल्वर खरीदने के लिए आज कितना करना होगा खर्च ?

Advertisement
सोमवार को निवेशकों की मुनाफावसूली के चलते चांदी की कीमत में बड़ी गिरावट आई. घंटेभर में चांदी की कीमत 21000 रुपये प्रति किलोग्राम तक गिर गई. चांदी में आई इस गिरावट से लोग खुश होते उससे पहले ही चांदी एक बार फिर से चढ़ने लगा है.

Written By  Bavita Jha |Last Updated: Dec 30, 2025, 02:24 PM IST
Silver Price Today: सोमवार को निवेशकों की मुनाफावसूली के चलते चांदी की कीमत में बड़ी गिरावट आई. घंटेभर में चांदी की कीमत 21000 रुपये प्रति किलोग्राम तक गिर गई. चांदी में आई इस गिरावट से लोग खुश होते उससे पहले ही चांदी एक बार फिर से चढ़ने लगा है. बीते एक साल में करीब डेढ़ लाख महंगी हो चुकी चांदी में आज फिर से तेजी आई. 

कितनी महंगी हुई चांदी   
मंगलवार को चांदी की कीमत में फिर से तेजी लौटी, एमसीएक्स पर चांदी का रेट आज 4% चढ़कर  2.36 लाख/किलोग्राम पर पहुंच गया.  हफ्ते के दूसरे कारोबारी दिन मंगलवार को घरेलू वायदा बाजार में सोने और चांदी में फिर से शानदार तेजी दिखाई दी.इससे पहले के सत्र में रिकॉर्ड ऊंचाई से गिरने के बाद दोनों कीमती धातुओं में उछाल देखने को मिली. 

आज 12298 रुपये चढ़ी चांदी की कीमत  

खबर लिखे जाने तक मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (एमसीएक्स) पर मार्च डिलीवरी वाली चांदी 12,298 रुपए यानी 5.48 प्रतिशत की उछाल के साथ 2,36,727 रुपए प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई। वहीं फरवरी डिलीवरी वाला सोना 1,382 रुपए यानी 1.02 प्रतिशत बढ़कर 1,36,324 रुपए प्रति 10 ग्राम हो गया.  कारोबारी सत्र के दौरान चांदी ने 2,36,980 रुपए का तो सोने ने 1,36,403 रुपए का इंट्रा डे हाई बनाया.  

सोने का आज का भाव  

वैश्विक बाजारों में सोमवार को सोने की कीमतों में गिरावट आई. स्पॉट गोल्ड 4.5 प्रतिशत गिरकर 4,330.79 डॉलर प्रति औंस पर आ गया, जबकि फरवरी डिलीवरी वाला अमेरिकी गोल्ड फ्यूचर्स 4.6 प्रतिशत गिरकर 4,343.60 डॉलर प्रति औंस पर बंद हुआ. इससे पहले तेजी के दौरान सोना 4,584 डॉलर प्रति औंस तक पहुंच गया था और चांदी 82.67 डॉलर प्रति औंस के स्तर पर पहुंची थी, लेकिन बाद में दोनों धातुएं अपनी बढ़त बनाए नहीं रख पाईं.  

क्या है उतार-चढ़ाव की वजह ?  

गिरावट की वजह ज्यादा खरीदी (लॉन्ग पोजीशन), शिकागो मर्केंटाइल एक्सचेंज (सीएमई) द्वारा मार्जिन बढ़ाना और छुट्टियों के कारण कम कारोबार होना रहा, जिससे कीमतों में ज्यादा उतार-चढ़ाव हुआ. हालांकि, सुरक्षित निवेश (सेफ हेवन) के रूप में सोना-चांदी की मांग अभी बनी हुई है. रूस और यूक्रेन से जुड़े तनाव और अमेरिका-वेनेजुएला के बीच तनाव के कारण निवेशक अब भी इन धातुओं में रुचि दिखा रहे हैं.  

विशेषज्ञों ने बताया कि चांदी की कीमतों को कम उपलब्धता और बाजार में कम स्टॉक का सहारा मिल रहा है. सोने के पास बड़ा रिजर्व होता है, लेकिन चांदी के पास ऐसा कोई बड़ा भंडार नहीं है, जिससे इसकी कीमत जल्दी ऊपर नीचे होती है. मेहता इक्विटीज लिमिटेड के कमोडिटीज उपाध्यक्ष राहुल कलंत्री ने कहा कि सोने को 1,33,550 से 1,31,710 रुपए के बीच सपोर्ट मिल सकता है, जबकि 1,36,850 से 1,38,670 रुपए के बीच रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ सकता है. वहीं चांदी के लिए सपोर्ट 2,19,150 से 2,17,780 रुपए और रेजिस्टेंस 2,26,810 से 2,28,970 रुपए के बीच है. आईएएनएस

About the Author
author img
Bavita Jha

बवीता झा  
Zee News Hindi ( Digital) में  बतौर चीफ सब एडिटर कार्यरत. बिजनेस जगत की खबरों की पेचीदगियों को सरल भाषा में लिखना और अपने पाठकों से कनेक्ट करने में खास रूचि. ग्लोबल ट्रेड, शेयर बाज...और पढ़ें

Gold rate

