Gold-Silver Price Today: चांदी ₹1800 लुढ़की, सोना ₹300 टूटा; जियो-पॉलिटिकल टेंशन से बाजार में हलचल

Gold-Silver Price Today: सोमवार यानी 13 अप्रैल को चांदी की कीमत ₹1,800 घटकर ₹2.45 लाख प्रति किलोग्राम हो गई है. जबकि कमजोर वैश्विक संकेतों के बीच सोना ₹1.55 लाख प्रति 10 ग्राम पर आ गया है. ऑल इंडिया सर्राफा एसोसिएशन के अनुसार, सफेद धातु चांदी ₹1,800 यानी करीब 1 प्रतिशत गिरकर शुक्रवार के बंद भाव ₹2,47,000 प्रति किलोग्राम से घटकर ₹2,45,200 प्रति किलोग्राम (सभी करों सहित) रह गई.

99.9 प्रतिशत शुद्धता वाला सोना भी ₹300 फिसलकर ₹1,55,000 प्रति 10 ग्राम (सभी करों सहित) पर आ गया. पिछले कारोबारी सेशन में ये ₹1,55,300 प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ था.

HDFC सिक्योरिटीज में कमोडिटीज के सीनियर एनालिस्ट सौमिल गांधी ने कहा कि अमेरिका और ईरान के बीच युद्धविराम वार्ता किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचने के बाद सोमवार को कीमती धातुओं की कीमतों में गिरावट के साथ कारोबार शुरू हुआ. उन्होंने कहा कि बातचीत में आई रुकावट से बाजार की धारणा पर असर पड़ा और इससे अमेरिकी डॉलर और ट्रेजरी यील्ड में मजबूती देखने को मिली है. अंतरराष्ट्रीय बाजारों में भी कीमती धातुओं की कीमतों में गिरावट दर्ज की गई. स्पॉट चांदी 1.58 डॉलर यानी 2.09 प्रतिशत फिसलकर 74.31 डॉलर प्रति औंस पर आ गई, जबकि सोना 25.92 डॉलर गिरकर 4,722.26 डॉलर प्रति औंस रह गया है.

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डॉ बाबा साहेब अंबेडकर जयंती के अवसर पर मंगलवार को सर्राफा बाजार बंद रहेंगे.

जियो-पॉलिटिकल टेंशन से बढ़ी चिंता

एलकेपी सिक्योरिटीज में वीपी रिसर्च एनालिस्ट (कमोडिटी एवं करेंसी) जतिन त्रिवेदी ने कहा कि अमेरिका द्वारा स्ट्रेट ऑफ होर्मुज की सुरक्षा के लिए सैनिक तैनाती और मार्ग के 100 प्रतिशत बंद होने पर विचार किए जाने की खबरों के बाद सोने में मुनाफावसूली देखने को मिली. इससे लंबी अवधि के व्यवधान और कच्चे तेल की कीमतों में बढ़ोतरी की चिंता बढ़ी है. उन्होंने कहा कि शुरुआती गिरावट के बाद बाजार में सुधार देखने को मिला और कीमतें 4,700 डॉलर के ऊपर लौट आईं. क्योंकि बाजार संभावित तनाव बढ़ने और कम होने दोनों स्थितियों के बीच संतुलन बना रहा है.