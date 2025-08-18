SIP और SWP का जादू: सिर्फ 15000 की मंथली इन्वेस्टमेंट से रिटायरमेंट के बाद हर महीने मिलेगी 2.5 लाख 'पेंशन'! समझिए कैसे?
SIP और SWP का जादू: सिर्फ 15000 की मंथली इन्वेस्टमेंट से रिटायरमेंट के बाद हर महीने मिलेगी 2.5 लाख 'पेंशन'! समझिए कैसे?

अगर आप रिटायरमेंट के बाद भी हर महीने मोटी कमाई करना चाहते हैं, तो यह खबर आपके लिए है. SIP और SWP की मदद से आप करोड़ों का फंड बना सकते हैं, बल्कि रिटायरमेंट के बाद आजीवन हर महीने ₹2.5 लाख तक की ‘पेंशन’ भी ले सकते हैं.

Written By  Shivendra Singh|Last Updated: Aug 18, 2025, 09:17 PM IST
अगर आप सोचते हैं कि रिटायरमेंट के बाद सिर्फ सरकारी पेंशन या पीएफ पर ही जिंदगी चलेगी तो अब नजरिया बदलने की जरूरत है. SIP और SWP की जोड़ी से आप न सिर्फ करोड़ों का कॉर्पस बना सकते हैं, बल्कि रिटायरमेंट के बाद जिंदगी भर हर महीने 2.5 लाख रुपये इनकम भी पा सकते हैं. सुनने में सपना लगता है, लेकिन यह गणित बिल्कुल हकीकत है. आइए जानते हैं कैसे

SIP से बनेगा करोड़ों का फंड
अगर कोई व्यक्ति 15,000 रुपये की मंथली SIP शुरू करता है और औसतन 12% सालाना रिटर्न हासिल करता है, तो 30 साल की अवधि में उसने कुल मिलाकर सिर्फ ₹54 लाख इन्वेस्ट किए होंगे. लेकिन कंपाउंडिंग की ताकत से यह रकम बढ़कर करीब 4.62 करोड़ रुपये हो जाएगी. इसमें लगभग 4.08 करोड़ रुपये रिटर्न होगा और 54 लाख रुपये इन्वेस्टमेंट. यानी नौकरी के 30 साल तक छोटी-सी बचत से तैयार हो जाएगा 4.62 करोड़ का मेगा फंड.

अब SWP से बनेगी आजीवन पेंशन
रिटायरमेंट के बाद यही फंड आपके लिए बनेगा पेंशन मशीन. मान लीजिए आप इस रकम को SWP (Systematic Withdrawal Plan) में इन्वेस्ट कर देते हैं. 
* कुल निवेश फंड: ₹4.62 करोड़
एक्सपेक्टेड रिटर्न (SWP पर): 9% सालाना
मंथली विदड्रॉल (निकासी): 3 लाख रुपये
अवधि: 20 साल

अब गणित देखिए- अगर आप 20 साल तक हर महीने 2.5 लाख रुपये निकालते हैं, तो कुल निकासी होगी करीब 7.20 करोड़ रुपये. लेकिन हैरानी की बात यह है कि 20 साल बाद भी आपके पास फंड में करीब 7.58 करोड़ रुपये बचे रहेंगे.

मतलब क्या हुआ?
सिर्फ 15,000 रुपये की SIP से आपने रिटायरमेंट के बाद भी अपने लिए लाइफटाइम कैशफ्लो बना लिया. हर महीने मोटी पेंशन जैसी इनकम और ऊपर से करोड़ों की वेल्थ परिवार के लिए बची रहेगी.

क्यों है ये सबसे स्मार्ट स्ट्रेटजी?
* छोटी रकम से बड़ा फंड बनाने का मौका
रिटायरमेंट के बाद स्थिर इनकम
महंगाई से निपटने की क्षमता
परिवार के लिए करोड़ों की संपत्ति

Disclaimer: ज़ी न्यूज किसी भी तरह के निवेश की सलाह नहीं देता है. निवेश से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर सलाह लें.

Shivendra Singh

ज़ी न्यूज़ में सीनियर सब एडिटर. वर्तमान में बिजनेस और फाइनेंशियल न्यूज लिखते हैं. पत्रकारिता में राष्ट्रीय, क्षेत्रीय, खेल, स्वास्थ्य, लाइफस्टाइल, ट्रैवल बीट्स पर काम का 9 वर्षों का अनुभव. सटीकता औ...और पढ़ें

