3 साल में ही इस SIP ने बना दिया अपने निवेशकों को लखपति, 500 रुपए से शुरू कर सकते हैं इंवेस्टमेंट
3 साल में ही इस SIP ने बना दिया अपने निवेशकों को लखपति, 500 रुपए से शुरू कर सकते हैं इंवेस्टमेंट

Best SIP Fund: फ्रैंकलिन इंडिया बैलेंस्ड एडवांटेज फंड ने अपने निवेशकों को तीन साल में गजब का रिटर्न दिया है. 2022 में लॉन्च होने के बाद से ही इसका परफॉर्मेंस इंप्रेसिव रहा है. इसमें 10,000 की मंथली SIP करने वाले आज की डेट में लखपति बने बैठे हैं.

Written By  Sharda singh|Last Updated: Sep 17, 2025, 01:56 PM IST
3 साल में ही इस SIP ने बना दिया अपने निवेशकों को लखपति, 500 रुपए से शुरू कर सकते हैं इंवेस्टमेंट

सिस्टेमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान (SIP) छोटे-छोटे निवेशों से फंड बनाने का सबसे असरदार तरीका है, खासतौर पर उन लोगों के लिए जो ज्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते हैं. इसमें इंवेस्टमेंट करने का प्रोसेस बहुत ही आसान है. लेकिन सही समय पर सही फंड में इन्वेस्ट करना जरूरी है. 2022 में जिन लोगों ने फ्रैंकलिन इंडिया बैलेंस्ड एडवांटेज फंड (Franklin India Balanced Advantage Fund) में इन्वेस्ट किया था, वो आज की तारीख में लखपति हैं.

हालांकि 2022 में ही ये फंड लॉन्च हुआ था, लेकिन सिर्फ 3 साल में ही इसने अपने निवेशकों को एक अच्छा रिटर्न दिया है. जिन लोगों ने इसमें 10 हजार की मंथली SIP की वो 2025 अगस्त तक 12.54 परसेंट रिटर्न कमाया है. यानी कि जिन लोगों में 3.6 लाख रुपये इन्वेस्ट किया उनके पास आज 4.27 लाख रुपये का फंड है. 

बेंचमार्क इंडेक्स से बेहतर

यह ओपन-एंडेड डायनेमिक एसेट एलोकेशन हाइब्रिड स्कीम है, जिसकी एसेट अंडर मैनेजमेंट (AUM) अब 2,700 करोड़ रुपये से ज्यादा हो गई है. 29 अगस्त 2025 तक इसने 12.54 फीसदी का कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट (CAGR) दिया है. यह अपने बेंचमार्क फंड से बेहतर है. इतना ही गिरते मार्केट में नुकसान को कंट्रोल की क्षमता भी अन्य से बेहतर है. 

500 रुपए से शुरू कर सकते हैं SIP

ये फंड आपको 500 रुपए से इन्वेस्टमेंट करने की सुविधा देता है. फंड की खासियत यह है कि यह मार्केट वैल्यूएशन के आधार पर इक्विटी और डेट के बीच एलोकेशन एडजस्ट करता है. इक्विटी हिस्से में यह फ्लेक्सी- कैप एप्रोच अपनाता है, यानी लार्ज, मिड और स्मॉल कैप कंपनियों में निवेश करता है. यह स्कीम छह मैनेजर्स की टीम की ओर से चलाई जाती है.

लंबे समय तक इंवेस्टमेंट जरूरी

यदि आप SIP का असली फायदा उठाना चाहते हैं, तो जरूरी है लंबे समय तक इसे जारी रखना. कंपाउंडिंग का फायदा लंबे समय में ज्यादा मिलता है. समय से पहले फंड से बाहर निकलना या निवेश रोक देना, संभावित लंबे समय के लाभ को कम कर सकता है.

 

