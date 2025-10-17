Advertisement
स्मार्ट फाइनेंशियल प्लानिंग! अगर कल आय रुक जाए तो क्या होगा? SIP, HIP और TIP हैं आपके जवाब

What is SIP HIP & TIP: फाइनेंशियल प्लानिंग में SIP, HIP और TIP बहुत ही अहम भूमिका निभाते हैं. इन तीनों को आधार बनाकर ही आप इस महंगाई के जमाने में एक स्ट्रेस फ्री जिंदगी जी सकते हैं. आइए जानते हैं क्यों ये तीनों हर कमाने वाले व्यक्ति के लिए जरूरी हैं.

 

Written By  Sharda singh|Last Updated: Oct 17, 2025, 08:07 AM IST
नौकरी लगते ही ज्यादातर लोग अपने शौक को पूरा करने में जूट जाते हैं. जबकि सबसे पहले व्यक्ति को अपने और अपने परिवार को आर्थिक रूप से सुरक्षित करने का उपाय करना चाहिए. ये फाइनेंशियल प्लानिंग के बिना मुमकिन नहीं है. ऐसे में जब हम वित्तीय योजना के बारे में बात करते हैं, तो SIP, HIP और TIP का जिक्र होना लाजमी है.

ये तीनों व्यक्ति के कुछ बड़े लक्ष्य जैसे घर खरीदना, बच्चों की पढ़ाई, शादी और रिटायरमेंट की तैयारी में अहम भूमिका निभाते हैं.  अगर आप 30 की उम्र में ही समझदारी से निवेश और सुरक्षा की योजना बना लें, तो आगे का जीवन ज्यादा स्थिर और निश्चिंत हो सकता है. जल्दी शुरुआत करने से आपको लंबी अवधि में रिटर्न, सिक्योरिटी और मानसिक सुकून तीनों मिलते हैं.

SIP: निवेश की पहली सीढ़ी

SIP एक अनुशासित निवेश का तरीका है जो छोटे-छोटे निवेशों से बड़े लक्ष्य पूरे करने में मदद करता है. हर महीने तय राशि निवेश करने से आप रुपया-लागत औसत और चक्रवृद्धि ब्याज का लाभ उठाते हैं. लंबे समय तक इक्विटी SIP में बने रहने से औसतन दो अंकों की सालाना वृद्धि संभव है. आप चाहें तो हर साल अपनी निवेश राशि बढ़ाकर Step-up SIP भी चुन सकते हैं, जिससे आपका कॉर्पस और तेजी से बढ़ता है.

TIP: आय की सुरक्षा के लिए जरूरी

टर्म इंश्योरेंस प्लान आपकी कमाई की सुरक्षा के लिए बेहद जरूरी है. इसे 30 वर्ष की उम्र में लेना समझदारी होती है क्योंकि उस वक्त प्रीमियम सबसे कम होता है और आप लंबी अवधि के लिए कवरेज लॉक कर सकते हैं.
कवर राशि आपकी सालाना आय का कम से कम 10–15 गुना होनी चाहिए. किसी भी अनहोनी की स्थिति में यह प्लान आपके परिवार के खर्चे, लोन और बच्चों के सपनों को सुरक्षित रखता है. याद रखें, हमेशा प्योर टर्म प्लान ही लें, यूलिप या रिटर्न वाले विकल्पों से बचें.

HIP: हेल्थ एक्सपेंस से बचाव का कवच

बढ़ते मेडिकल खर्चों के दौर में हेल्थ इंश्योरेंस प्लान लेना अब विकल्प नहीं, बल्कि आवश्यकता है. भारत में चिकित्सा महंगाई 10–12% की दर से बढ़ रही है और करीब आधा खर्च लोग अपनी जेब से उठाते हैं. इसलिए एक अच्छा फैमिली फ्लोटर हेल्थ इंश्योरेंस लें जिसमें नो क्लेम बोनस, डे केयर कवर और रिस्टोरेशन बेनिफिट जैसी सुविधाएं शामिल हों. आय बढ़ने पर सुपर टॉप-अप प्लान भी जोड़ें. इसे जितनी जल्दी लिया जाए, उतना फायदेमंद है क्योंकि तब प्रीमियम कम और कवरेज जल्दी शुरू होता है.

संतुलित फाइनेंशियल प्लान के लिए जरूरी

SIP जहां आपके सपनों के लिए पूंजी बनाता है. वहीं, TIP आपकी आय और परिवार की सुरक्षा करता है. और  HIP मेडिकल खर्चों से आपकी बचत को बचाता है. साथ ही, एक इमरजेंसी फंड (3–6 महीने का खर्च) तैयार रखें और साल में एक बार अपने कवरेज और निवेश की समीक्षा करें. यही आदतें लंबे समय में आपको वित्तीय आजादी के करीब ले जाती हैं.

