Share Market Tips: मिडिल ईस्ट की जंग के चलते पिछले दिनों भारतीय शेयर बाजार में नरमी देखी गई थी. जंग का असर सोने-चांदी की कीमत पर भी देखने को मिला था. भारी उतार-चढ़ाव के बावजूद के बावजूद भारतीय शेयर बाजार में आम निवेशकों का भरोसा बना हुआ है. म्यूचुअल फंड में किये जाने वाले निवेश में लगातार इजाफा देखा जा रहा है. एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया (AMFI) की तरफ से जारी आंकड़ों के अनुसार जून में एसआईपी (SIP) के जरिये होने वाला इन्वेस्टमेंट तीन महीने के रिकॉर्ड लेवल 31,781 करोड़ रुपये पर पहुंच गया. मई के 30,954 करोड़ रुपये के मुकाबले यह 3 फीसदी (827 करोड़ रुपये) ज्यादा है.
एसआईपी (SIP) में आए उछाल के साथ ही इक्विटी म्यूचुअल फंड में भी आने वाला निवेश मंथ ऑन मंथ के बेस पर 26.5 प्रतिशत बढ़कर जून में करीब 29,000 करोड़ रुपये हो गया. बाजार से जुड़े जानकारों का मानना है कि ग्लोबल अनिश्चितता के बाद भी छोटे और रिटेल निवेशकों ने बाजार में पैसा लगाना जारी रखाा है. जून के महीने में बाजार और खासकर स्मॉल-कैप स्टॉक्स के प्रदर्शन में सुधार देखा गया. उन्होंने बताया कि भले ही इक्विटी इनफ्लो अप्रैल के रिकॉर्ड लेवल पर नहीं पहुंचा हो, लेकिन जून के आंकड़े निवेशकों की वापसी की तरफ इशारा करते हैं.
मार्च 2024 में मंथली SIP इनफ्लो करीब 19,200 करोड़ रुपये था, वहीं अब बढ़कर करीब 32,000 करोड़ रुपये के आसपास पहुंच गया है. इससे यह साफ है कि निवेशक बाजार में लगातार इन्वेस्ट करने के लिए तैयार हैं. जानकारों का कहना है कि इक्विटी फंड्स में निवेश का दोबारा बढ़ना यह साबित करता है कि खुदरा निवेशक बाजार के उतार-चढ़ाव से डरे नहीं हैं. साल 2026 की पहली छमाही (जनवरी से जून) में इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में कुल 1.81 लाख करोड़ रुपये का निवेश आया. यह पिछले साल की समान अवधि के 1.61 लाख करोड़ रुपये के मुकाबले 12 फीसदी ज्यादा है.
जून के दौरान निवेशकों की पहली पसंद मिड-कैप और स्मॉल-कैप फंड्स रहे, जबकि फ्लेक्सी-कैप और लार्ज व मिड-कैप कैटेगरी के फंड्स में भी निवेशकों ने जमकर पैसा लगाया. इससे साफ है कि भारतीय निवेशक समझदारी के साथ अलग-अलग फंड्स में पैसा निवेश कर रहे हैं.