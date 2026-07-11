Share Market Tips: म‍िड‍िल ईस्‍ट की जंग के चलते प‍िछले द‍िनों भारतीय शेयर बाजार में नरमी देखी गई थी. जंग का असर सोने-चांदी की कीमत पर भी देखने को म‍िला था. भारी उतार-चढ़ाव के बावजूद के बावजूद भारतीय शेयर बाजार में आम निवेशकों का भरोसा बना हुआ है. म्‍यूचुअल फंड में क‍िये जाने वाले न‍िवेश में लगातार इजाफा देखा जा रहा है. एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया (AMFI) की तरफ से जारी आंकड़ों के अनुसार जून में एसआईपी (SIP) के जरिये होने वाला इन्‍वेस्‍टमेंट तीन महीने के र‍िकॉर्ड लेवल 31,781 करोड़ रुपये पर पहुंच गया. मई के 30,954 करोड़ रुपये के मुकाबले यह 3 फीसदी (827 करोड़ रुपये) ज्‍यादा है.