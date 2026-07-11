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म‍िड‍िल ईस्‍ट की जंग, बाजार की सुस्‍ती भी नहीं रोक पाई SIP की रफ्तार, जून में र‍िकॉर्ड लेवल पर न‍िवेश

Stock Market Update: शेयर बाजार से जुड़े जानकारों का मानना है कि ग्‍लोबल अन‍िश्‍च‍ितता के बावजूद छोटे और र‍िटेल न‍िवेशकों ने बाजार में पैसा लगाना जारी रखा है. जून में बाजार और खासकर स्मॉल-कैप शेयर के प्रदर्शन में सुधार देखा गया.

Written ByKriyanshu Saraswat
Published: Jul 11, 2026, 01:17 PM IST|Updated: Jul 11, 2026, 01:17 PM IST
म‍िड‍िल ईस्‍ट की जंग, बाजार की सुस्‍ती भी नहीं रोक पाई SIP की रफ्तार, जून में र‍िकॉर्ड लेवल पर न‍िवेश
Image Credit: file picSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Kriyanshu Saraswat

Kriyanshu Saraswat

ज़ी हिंदी डिजिटल में बिजनेस एडिटर के रूप में कार्यरत. ब‍िजनेस, पर्सनल फाइनेंस और टैक्‍सेशन से जुड़े टॉप‍िक पर खास पकड़. पाठकों की रुच‍ि को ध्‍यान में रखकर ल‍िखने में महारथ हास‍िल. 2009 में अमर उजाला के साथ कर‍ियर की शुरुआत. प‍िछले 16 साल में अमर उजाला, दैनिक जागरण, ह‍िन्‍दुस्‍तान और टाइम्‍स इंटरनेट जैसे प्रत‍िष्‍ठ‍ित संस्‍थानों में काम का लंबा अनुभव. इस दौरान ऑटो, टेक्‍नोलॉजी और लाइफ स्‍टाइल लीड के तौर पर भी काम क‍िया. यूपी से ताल्‍लुक रखने वाले क्र‍ियांशु ने पत्रकार‍िता में पोस्ट ग्रेजुएट हैं.

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