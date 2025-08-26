सिर्फ 30,000 की सैलरी में भी बन सकते हैं करोड़पति, जानिए स्मार्ट इन्वेस्टमेंट का फॉर्मूला!

आज के दौर में हर कोई चाहता है कि उसका भविष्य सुरक्षित रहे और जीवन बिना आर्थिक तनाव के बीते. महंगाई के बढ़ते दबाव और खर्चों की लंबी लिस्ट के बीच अक्सर लोग सोचते हैं कि कम सैलरी में बचत और इन्वेस्ट करना असंभव है. लेकिन सच यह है कि अगर आप छोटी-छोटी रकम को सही तरीके से इन्वेस्ट करना सीख जाएं, तो भविष्य में करोड़ों रुपये का फंड तैयार कर सकते हैं. इसके लिए जरूरी है अनुशासन, धैर्य और सही स्ट्रेटेजी.

कम आय वाले लोग अक्सर यह मान लेते हैं कि बड़ी बचत या इन्वेस्ट करना केवल ज्यादा सैलरी पाने वालों के लिए ही संभव है. जबकि असली ताकत लगातार की गई छोटी-छोटी बचत और उसे सही जगह इन्वेस्ट करने में छिपी होती है. म्यूचुअल फंड की सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान (SIP) इसी का सबसे बड़ा उदाहरण है. SIP के जरिए मामूली आय वाला इंसान भी लंबी अवधि में करोड़ों रुपये का मालिक बन सकता है.

30,000 रुपये सैलरी में कैसे बनेगा करोड़ों का फंड?

फ्री प्रेस जर्नल की रिपोर्ट के अनुसार, अगर आपकी मासिक आय 30,000 रुपये है, तो आपको कम से कम 15% यानी करीब 4,500 रुपये हर महीने बचाना चाहिए. बाकी राशि आप अपने रोजमर्रा के खर्चों में इस्तेमाल कर सकते हैं. इस बचाए गए 4,500 रुपये को हर महीने म्यूचुअल फंड SIP में इन्वेस्ट करना होगा. साथ ही, हर साल अपनी SIP राशि में 10% की बढ़ोतरी करें. इसे SIP टॉप-अप कहते हैं.

अगर आप यह आदत 25 साल तक निभाते हैं, तो कुल मिलाकर आपका इन्वेस्ट लगभग 53.10 लाख रुपये होगा. मान लीजिए म्यूचुअल फंड आपको 12% का औसत सालाना रिटर्न देता है, तो 25 साल बाद आपका फंड बढ़कर लगभग 1.77 करोड़ रुपये हो जाएगा. यानी आपको 1.23 करोड़ रुपये का नेट फ्रॉफिट मिलेगा.

SIP क्यों है सबसे भरोसेमंद ऑप्शन?

सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान (SIP) एक ऐसा इन्वेस्ट ऑप्शन है, जिसमें इन्वेस्टक हर महीने या तिमाही एक निश्चित राशि लगाता है. इसमें बाजार की टाइमिंग पकड़ने की जरूरत नहीं पड़ती. लगातार इन्वेस्ट करने से बाजार की उतार-चढ़ाव का औसत निकल जाता है और इन्वेस्टक को लंबे समय में बेहतर रिटर्न मिलता है. सबसे खास बात यह है कि SIP आपके इन्वेस्ट को अनुशासन में रखता है. चाहे शेयर बाजार ऊपर जाए या नीचे आए, आपका इन्वेस्ट नियमित रूप से होता रहेगा और समय के साथ यह छोटी-छोटी किस्तें बड़ा फंड बना देंगी.