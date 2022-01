नई द‍िल्‍ली : How To Become Crorepati : आज हर क‍िसी की ख्‍वाह‍िश है करोड़पत‍ि बनना. यह सुनने में ज‍ितना मुश्‍क‍िल लगता है उतना है नहीं. यद‍ि आप न‍ियम‍ित तौर पर सेव‍िंग शुरू कर दें तो एक करोड़ नहीं 10 करोड़ का फंड तैयार करना भी आसान है. न‍िवेश शुरू (Best Investment Plan) करने की कोई उम्र नहीं होती, आप जब भी शुरू कर दें अच्‍छा ही अच्‍छा है.

60 साल की उम्र में म‍िलेगा 10 करोड़

अगर आप भी आने वाले समय में आर्थ‍िक रूप से मजबूती चाहते हैं तो आज से ही न‍िवेश (Invest) शुरू कर दीज‍िए. यह चाहे छोटी रकम ही क्‍यों न हो. इस तरह रोजाना बचाई गई एक छोटी सी रकम भी आपको उम्र के आख‍िरी पड़ाव पर अमीर बना सकती है. यद‍ि आप हर द‍िन 20 रुपये यानी महीने के 600 रुपये न‍िवेश करते हैं तो 60 साल की उम्र में 10 करोड़ रुपये के माल‍िक बन सकते हैं. शायद आपको इस पर यकीन न हो लेक‍िन यह हकीकत है. आइए बताते हैं यह कैसे संभव है?

यह भी पढ़ें : साल 2022 में हर महीने जमा करें 1000 रुपये, इस तरह मिलेगा 2 करोड़ से ज्यादा का फंड!

हर महीने 600 रुपये का न‍िवेश

10 करोड़ रुपये के फंड के ल‍िए आपको म्यूचुअल फंड (Mutual Fund) में न‍िवेश करना होगा. इसमें आपको रेगुलर न‍िवेश के लिए एसआईपी (SIP) लेनी होगी. SIP में आप कम से कम 500 रुपये महीने से न‍िवेश शुरू कर सकते हैं. लेक‍िन जैसे क‍ि हमने बताया आपको रोजाना 20 रुपये न‍िवेश करने हैं यानी आपको हर महीने 600 रुपये की एसआईपी लेनी होगी. यह‍ न‍िवेश आपको 20 साल की उम्र में शुरू करना होगा.

SIP में लगाना होगा पैसा

म्यूचुअल फंड (Mutual Fund) ने पिछले कुछ सालों में शानदार र‍िटर्न द‍िया है. कुछ फंड ने 12 फीसदी से लेकर 25 फीसदी तक का भी र‍िटर्न द‍िया है. यद‍ि आप हर महीने 600 रुपये की म्यूचुअल फंड में SIP करें तो 40 साल में 10 करोड़ का टारगेट हास‍िल कर सकते हैं. इस न‍िवेश को आपको 40 साल तक जारी रखना होगा. यानी 480 महीने तक हर महीने 600 रुपये की एसआईपी करनी होगी.

यह भी पढ़ें : रेल मंत्री का बड़ा फैसला, अब ट्रेन के गार्ड को Guard नहीं; इस नाम से बुलाया जाएगा

यहां समझ‍िए 10 करोड़ का गण‍ित

600 रुपये महीने का 40 साल तक न‍िवेश करने पर 15 प्रत‍िशत के सालाना र‍िटर्न पर आपको 1.88 करोड़ रुपये मिलेगा. इस दौरान आप कुल 2.88 लाख रुपये का निवेश करेंगे. अब यद‍ि इस एसआईपी पर आपको 20 फीसदी का सालाना र‍िटर्न म‍िलता है तो 40 साल में कुल 10.21 करोड़ का र‍िटर्न म‍िलेगा.

आपको बता दें क‍ि म्‍यूचुअल फंड पर न‍िवेशक को कम्‍पाउंडिंग का फायदा मिलता है. साथ ही इसमें हर महीने निवेश करने की सुविधा होती है. यही कारण है छोटी र‍कम के निवेश पर आपको बड़ा फंड मिलने की उम्‍मीद रहती है.

बिजनेस से जुड़ी अन्य खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें