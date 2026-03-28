SIP का ये धांसू फॉर्मूला बनाएगा ₹2 करोड़, जानिए कितना और कैसे करें निवेश?

Systematic Investment Plan : जीवन में लंबे समय के लक्ष्यों को हासिल करने के लिए भारत में लाखों युवा निवेशक म्यूचुअल फंड्स के सिस्टेमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान (SIP) की ओर रुख करते हैं. ताकि वे संपत्ति बना सकें. SIP आपको नियमित रूप से एक निश्चित राशि निवेश करने की सुविधा देता है. इससे अनुशासन बनाए रखना आसान होता है. SIP की एक खास बात ये है कि इसमें कंपाउंडिंग की ताकत काम करती है यानी आपके रिटर्न पर भी रिटर्न मिलता है. इससे समय के साथ आपकी संपत्ति तेजी से बढ़ती है.

SIP के जरिए 2 करोड़ रुपये कैसे बनाएं?

कई निवेशकों के लिए 2 करोड़ रुपये का लक्ष्य बड़ा लग सकता है. लेकिन, सही रणनीति और समय अवधि के साथ इसे हासिल किया जा सकता है. इसके लिए आपको सिर्फ ये समझना होता है कि हर महीने कितनी राशि निवेश करनी है और कितने समय तक. 15, 20 या 25 साल जैसे अलग-अलग समय अवधि के हिसाब से SIP में निवेश को समायोजित करके आप अपनी आय, खर्च और वित्तीय लक्ष्यों के अनुसार योजना बना सकते हैं. जहां कम समय में लक्ष्य पाने के लिए ज्यादा निवेश करना पड़ता है. वहीं, लंबी अवधि में मासिक निवेश का बोझ कम हो जाता है.

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मान लेते हैं कि कोई व्यक्ति 12% सालाना रिटर्न देने वाले म्यूचुअल फंड SIP में निवेश करता है, तो अलग-अलग समय अवधि में उसे हर महीने कितनी राशि निवेश करनी होगी:

1. 15 साल में 2 करोड़ रुपये का लक्ष्य

मासिक निवेश: 40,000 रुपये

अवधि: 15 साल

कुल निवेश: 72,00,000 रुपये

अनुमानित रिटर्न: 12%

अनुमानित मुनाफा: 1,29,83,040 रुपये

मैच्योरिटी राशि: 2,01,83,040 रुपये

2. 20 साल में 2 करोड़ रुपये का लक्ष्य

मासिक निवेश: 21,000 रुपये

अवधि: 20 साल

कुल निवेश: 50,40,000 रुपये

अनुमानित रिटर्न: 12%

अनुमानित मुनाफा: 1,59,42,106 रुपये

मैच्योरिटी राशि: 2,09,82,106 रुपये

3. 25 साल में 2 करोड़ रुपये का लक्ष्य

मासिक निवेश: 11,000 रुपये

अवधि: 25 साल

कुल निवेश: 33,00,000 रुपये

अनुमानित रिटर्न: 12%

अनुमानित मुनाफा: 1,75,73,986 रुपये

मैच्योरिटी राशि: 2,08,73,986 रुपये

ऊपर दिए गए आंकड़े साफ बताते हैं कि 15 साल में लक्ष्य हासिल करने के लिए ज्यादा मासिक SIP की जरूरत होती है. लेकिन अगर आप ज्यादा समय देते हैं, तो कम निवेश में भी वही लक्ष्य हासिल किया जा सकता है. यही वजह है कि विशेषज्ञ हमेशा सलाह देते हैं कि निवेश जल्दी शुरू करें, ताकि कंपाउंडिंग का पूरा फायदा मिल सके.