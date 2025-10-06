Advertisement
SIP vs RD: एसआईपी या फ‍िर आरडी, हर महीने आपका क‍िसमें न‍िवेश करना सही, क‍िसमें ज्‍यादा फायदा?

What is Mutual Fund SIP: एसआईपी में इक्‍व‍िटी और कम्‍पाउंड‍िंग का फायदा मिलता है. आरडी फिक्स्ड डिपॉजिट में SIP की तरह है. यह गारंटीड रिटर्न देता है, लेकिन महंगाई से मुकाबला नहीं कर पाता. एसआईपी पेशेंस के साथ न‍िवेश करने पर तेजी से बढ़ती है.

Written By  Kriyanshu Saraswat|Last Updated: Oct 06, 2025, 09:18 PM IST
SIP vs RD: एसआईपी या फ‍िर आरडी, हर महीने आपका क‍िसमें न‍िवेश करना सही, क‍िसमें ज्‍यादा फायदा?

Investment Tips: भारतीय घरों में हर महीने एक तय पैसा बचाना और उसे सेव करना पीढ़ी दर पीढ़ी का चलन चला आ रहा है. पहले र‍िकर‍िंग डिपॉजिट (RD) को सबसे ज्‍यादा पसंद क‍िया जाता था. लेकिन अब म्यूचुअल फंड की एसआईपी (SIP) को लोगों के बीच खूब पसंद क‍िया जा रहा है. ऐसे में कुछ लोग यह कंफ्यूज रहते हैं क‍ि इनवेस्‍टमेंट एसआईपी में करूं या RD में? अगर आपका भी सवाल कुछ इस तरह का है तो आइए इस पर व‍िस्‍तार से बात करते हैं.

SIP में न‍िवेश करना कब अच्‍छा?

इसका आसान सा जवाब है, यद‍ि आपका टारगेट तीन साल से कम का है तो RD सही है. यह सुरक्षित और भरोसेमंद है. लेक‍िन यद‍ि आपका प्‍लान पांच, दस साल या इससे भी ज्‍यादा का है तो SIP अच्‍छा ऑप्‍शन है. एसआईपी में इक्‍व‍िटी और कम्‍पाउंड‍िंग का फायदा मिलता है. आरडी फिक्स्ड डिपॉजिट में SIP की तरह है. यह गारंटीड रिटर्न देता है, लेकिन महंगाई से मुकाबला नहीं कर पाता. एसआईपी पेशेंस के साथ न‍िवेश करने पर तेजी से बढ़ती है.

आरडी का र‍िटर्न महंगाई दर के ही बराबर!
आज के समय में आरडी में 4 से 7 % का र‍िटर्न म‍िल रहा है, यह महंगाई दर के ही बराबर है. लेकिन जानकारों का कहना है क‍ि एसआईपी (SIP) को लेकर जानकारों का कहना है क‍ि 5 से 10 साल में अच्छे से मैनेज की गई इक्‍व‍िटी म्यूचुअल फंड में SIP 10-15% का सालाना र‍िटर्न आसानी से आ जाता है. इसके अलावा र‍िटर्न से ज्यादा मायने रखता है टैक्स कटने के बाद पैसा क‍ितना बचता है. आरडी पर म‍िलने वाला ब्‍याज हर साल आपकी आमनदी के हिसाब से टैक्सेबल होता है, भले ही RD मैच्योर न हुई हो. लेक‍िन SIP में आपको टैक्‍स तब ही देना होता है जब आप पैसा निकालते हैं.

आप कैसे तय करें अपनी पसंद?
जानकारों का कहना है क‍ि आप क‍ितना र‍िस्‍क ले सकते हैं, न‍िवेश इस पर न‍िर्भर करता है. अगर आपको बाजार के उतार-चढ़ाव से डर लगता है तो आरडी को चुनें. लेकिन यद‍ि लंबे फायदे के लिए उतार-चढ़ाव सहन कर सकते हैं तो एसआईपी अच्‍छा व‍िकल्‍प है. बाजार की खराब स्‍थ‍िति के दौरान भी आरडी सुरक्ष‍ित व‍िकल्‍प है. लेकिन SIP पर बेहतर र‍िटर्न के लि‍ए आपको इंतजार करना पड़ता है. इसके अलावा आप अपनी जरूरत के ह‍िसाब से भी एसआईपी या आरडी में से क‍िसमें न‍िवेश करना है यह तय कर सकते हैं. उदाहरण के ल‍िये कार खरीदना, शादी की प्‍लान‍िंग या इमरजेंसी फंड के लिए आरडी अच्‍छा व‍िकल्‍प है. लेकिन रिटायरमेंट, बच्चों की पढ़ाई या संपत्ति बढ़ाने जैसे टारगेट के ल‍िए इक्‍व‍िटी म्यूचुअल फंड SIP बेहतर है.

Kriyanshu Saraswat

ज़ी हिंदी डिजिटल में बिजनेस एडिटर के रूप में कार्यरत. ब‍िजनेस, पर्सनल फाइनेंस और टैक्‍सेशन से जुड़े टॉप‍िक पर खास पकड़.

